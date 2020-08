U ZAGREBU PET NOVOZARAŽENIH, STIŽU PODACI I IZ DRUGIH STOŽERA: WHO objavio važno upozorenje o koronavirusu

U protekla 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 24 nova slučaja, a broj trenutno oboljelih je 647, od kojih je 117 na bolničkom liječenju, a sedam pacijenata na respiratoru. U svijetu je broj zaraženih nadomak 18,5 milijuna. Dosad je od Clovida-19 preminulo 698.223 ljudi, a oporavilo se 11,7 milijuna

U Bjelovarsko-bilogorskoj jedan novozaraženi, u Istri nijedan

10:00 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije jedna je novozaražena osoba koronavirusom. Od jučer testirane 42 osobe, jedan nalaz je bio pozitivan, za 37 osoba stigli su negativni nalazi dok se nalazi testirannje četiri osobe još čekaju. Novooboljela osoba kontakt je osobe kojoj je već ranije potvrđen COVID-19 s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i bila joj je određena samoizolacija. U toj županiji jedna osoba se oporavila pa je sada ondje ukupno 18 zaraženih koronavirusom.

Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 161 uzoraka briseva na Covic-19,a svi su nalazi negativni i nema novozaraženih. U toj je županiji trenutno 59 aktivnih Covid-19 pacijenata, a pod mjerama samoizolacije je 121 osoba.

U prosjeku svakih 15 sekundi jedna osoba umre od Covida-19

9:56 Broj umrlih u svijetu od covida-19 prešao je 700.000 u srijedu, prema Reutersovim podacima, a SAD, Brazil, Indija i Meksiko imaju najviše smrtnih slučajeva od te bolesti. U prosjeku gotovo 5900 ljudi umre svaka 24 sata od covida-19, prema Reutersovim procjenama temeljenim na podacima protekla dva tjedna. To je jednako tome da svakih sat vremena umre 247 ljudi, odnosno svakih 15 sekundi jedan čovjek.

SAD i Latinska Amerika novi su epicentri pandemije i bore se da suzbiju virus.

U Zagrebu pet novozaraženih

9:28 Pet novih koronavirusom zaraženih osoba bilježi u srijedu Grad Zagreba, dok je za 13 osoba određena mjera samoizolacije. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“ priopćili su da su u protekla 24 sata proveli 368 testiranja na virus SARS-CoV-2. U Gradu Zagrebu zabilježeno je pet novih slučajeva zaraze, a posljedično tome, za 13 osoba određena je mjera samoizolacije.

Dvije su osobe za sada negativne epidemiološke anamneze, jedna osoba je ‘import’ iz BiH, jedna s Kosova, a jedna osoba je strani državljanin (vjerojatni import iz inozemstva – lociranje i obrada su u tijeku). Svi testirani korisnici i djelatnici zagrebačkih domova za starije negativni su na koronavirus. Trenutno su u gradu Zagrebu zabilježena 172 aktivna slučaja, a u samoizolaciji se nalazi 367 osoba, zaključuju iz NZJZ “Andrija Štampar”.

U Osječko-baranjskoj županiji osam novozaraženih

9:25 Pristižu novi podaci iz županijskih stožera Civilne zaštite. Na području Virovitičko-podravske županije zasad nema novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od 38 ondje testiranih osoba, svi su bili negativni. Iz Osječko-baranjske županije javljaju da su pristigli rezultati testiranja 184 uzoraka od kojih su osam pozitivni na koronavirus. Četiri novooboljele osobe su s područja Đakova, tri s područja Osijeka, a jedna s područja Belog Manastira.

WHO: Covid-19 šest puta smrtonosniji od sezonske gripe

9:22 Prema zadnjim procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, prosječna smrtnost oboljelih od Covida-19 je 0,6 posto, piše u srijedu Jutarnji list. To koronavirus čini šest puta smrtonosnijom bolešću negoli je to sezonska gripa. Prema riječima epidemiologinje dr. Marije Van Kerkhove, “možda to ne zvuči mnogo, ali to je ipak visoka smrtnost jer ubija jednog od 167 oboljelih”. Naime, službene statistike govore da je od početka pandemije umrlo 700.000 ljudi od 18,200 milijuna, ali prema procjenama, taj je broj puno veći odnosno oko 115 milijuna, a u tom slučaju smrtnost je 0,6 posto. Za stručnjake je vrlo izazovno procijeniti stopu smrtnosti od koronavirusa jer je sigurno da svim zaraženima bolest nije dokazana, što znači i da sve smrti od korone nisu evidentirane.

Svjetska zdravstvena organizacija svoj izračun o smrtnosti od 0,6 posto temelji na procjeni o 115 milijuna zaraženih te na smrti 700.000 osoba. Po toj metodologiji smrtnosti od Covida-19 u Hrvatskoj bila bi 0,19 posto kaže dr. Ivana Pavić Šimetin, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, donosi Jutarnji list.

Glavni tajnik UN-a: Svijet suočen s generacijskom katastrofom

9:20 Pandemija koronavirusa uzrokovala je najveći prekid obrazovanja u povijesti, izjavio je u utorak glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozoravajući pritom da to znači se svijet suočava s “generacijskom katastrofom”.

“Sredinom lipnja škole su bile zatvorene u više od 160 zemalja što je utjecalo na preko milijardu učenika”, rekao je Guterres u video poruci.

Zatvaranje škola pogodilo je 94 posto svjetske učeničke populacije pa čak i do 99 posto u siromašnijim zemljama, podaci su s kojima raspolaže UN.

“Prijeti nam generacijska katastrofa koja bi mogla potrošiti ludski potencijal, potkopati desetljeća napretka i pogoršati ukorijenjene nejednakosti”, dodao je Guterres. “Novi učinci na prehranu djece, brak i rodnu ravnopravnost djece duboko zabrinjavaju”.

Ističući kako je to bio “određujući trenutak” za djecu i mlade, glavni tajnik UN-a pozvao je vladajuće da stvore uvjete da se učenici što sigurnije vrate u školu, da se zaštite i povećaju proračuni za obrazovanje te da obrazovne inicijative stignu i do manjinskih skupina, raseljenih osoba i osoba s invaliditetom. Guterres je također kazao da postoji “generacijska prilika da se preispita obrazovanje” s većim ulaganjima u digitalnu pismenost i korištenjem fleksibilnih metoda isporuke i moderniziranih nastavnih programa.