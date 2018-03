10 HIT PRIČA KOJE SU OBILJEŽILE RASPRAVU O ISTANBULSKOJ: Nemiri u Sydneyu i ‘cinkanje muževa’ definitivno se ističu

Konvenciju je Vlada u četvrtak uputila u Sabor na ratifikaciju, a mi smo se prisjetili deset najurnebesnijih crtica koje su obilježile ovih nekoliko tjedana žustrih polemika.

Kao malo koja tema u hrvatskoj povijesti, Istanbulska konvencija podijelila je društvo i izazvala burnu javnu raspravu. Konvenciju je Vlada u četvrtak uputila u Sabor na ratifikaciju, a mi smo se prisjetili deset najurnebesnijih crtica koje su obilježile ovih nekoliko tjedana žustrih polemika.

Nemiri u Sydneyu

U nedostatku drugih argumenata, desničarski portal Dnevno.hr izvijestio je kako su hrvatski iseljenici koji žive u Australiji digli glas protiv Istanbulske konvencije. Na stranu to što Hrvati iz Australije žele utjecati na to kakvu politiku vode hrvatske vlasti, puno zanimljivije je bilo što je Dnevno.hr tekst opremio nadnaslovom – ‘NEMIRI U SYDNEYU’.

Kao što možete vidjeti na fotografiji, bilo je kaotično…



Famozna presica HDZ-a iz 2014.

HDZ je u cijelu priču oko ratifikacije Istanbulske konvenciju ušao poprilično rezervirano, sigurno je da su taj ‘vrući krumpir’ htjeli predati nekome drugome. No, onda se javnost prisjetila kako su u studenom 2014. godine Josipa Rimac, Margareta Mađerić i Miro Kovač u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u ime Predsjedništva HDZ-a napali SDP-ovu Vladu što do tog trenutka još nije ratificirala Konvenciju. U cijeloj priči možda je i najurnebesnije opravdanje Mire Kovača, danas žestokog protivnika ratifikacije, da je na famoznoj presici govorio u ime Predsjedništva stranke te da je on dosljedan.

I Karamarko promijenio mišljenje

Javlja se rijetko, ali kada to učini – o tome se priča. Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko putem Facebooka je poručio kako Istanbulska konvencija duboko poništava kršćanske korijene hrvatskog bitka. “Istanbulska je kap koja bi mogla preliti čašu”, naslovio je Karamarko svoju objavu u kojoj je, između ostalog, dodao i ovo: “Postoje neke linije s kojih se ne smijemo povlačiti, crte s kojih se ne smije uzmicati!”

I sve bi to bilo u redu i sasvim legitimno da spomenuti gospodin nije bio predsjednik stranke u vrijeme kada je famozna presica iz točke iznad održana…

HDZ-ovci luduju po mrežama

Osim što je dovela do određenog raskola u vrhu stranke, ratifikacija Istanbulske konvencije još je više zgrozila članstvo HDZ-a. U nekoliko navrata pisali smo o njihovom prosipanju žući na društvenim mrežama, a omiljena meta nezadovoljnih HDZ-ovih članova svakako je bio Andrej Plenković. Govorili su mu da je jugoudbaški sin, nula od čovjeka, ali i da je isti kao Zoran Milanović. Ima li veće ‘uvrede’ za jednog HDZ-ovca…

Suludi napadi na ministricu

Kada smo već kod društvenih mreža, moramo spomenuti i sulude i gnjusne napade desničarskih hejtera na ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak. Ona je pozirala s natpisom #zaistanbulsku i tu je fotografiju objavila na Facebooku. U komentarima se, čast iznimkama, skupilo sve ono najbolje što hrvatski ološ može ponuditi…

Hrast opet briljirao

Hrast, moćna hrvatska politička snaga koju čini jedan saborski zastupnik, bio je najglasniji protivnik Istanbulske konvencije. Svakako najveća zvijezda ove stranke je Ladislav Ilčić koji je u nekoliko navrata briljirao svojim objašnjenjima. Tako se na jednoj tribini o Istanbulskoj osvrnuo i na paljenje gay slikovnice u Kaštelima. “Kaštelani su spalili sliku slikovnice gay parova. Što da su spalili sliku Franje Tuđmana ili Ive Sanadera..? Pa nisu valjda homoseksualci neka nova božanstva koja nitko ne smije taknuti”, rekao je Ilčić. Njegov stranački kolega Hrvoje Zekanović je, pak, bio prilično neuvjerljiv priliklom gostovanja u emisiji Otvoreno. Zekanović je rekao da u Konvenciji postoji čitav niz članaka u kojima se pojavljuje prikrivena rodna ideologija. ‘Evo ga, članak 3, članak 4, članak 12, 14, 15 i tako dalje’, kazao je Zekanović, ali ga je Togonal zamolio da pročita što u tim člancima piše. Pokušavajući naći materijal koji bi pročitao, Zekanović je zamuckivao i zastajkivao da bi na koncu digao pogled s papira i ‘iz glave’ rekao sljedeće. ‘Piše da je rod društveni konstrukt. Razdvojili smo spol od roda. Ovdje se govori o diskriminaciji po spolu i govori se o diskriminaciji po rodu kao dva razdvojena pojma. I govori se o tome da su stereotipne uloge, a zna se koje su to, da je muškarac muško, a žena žensko, da se edukacija o tome uvede u hrvatske škole i vrtiće, odnosno, da se djeci sugerira – pa ti možda nisi žensko, pa ti možda nisi muško’, rekao je Zekanović.

Culej i turske sapunice

Stevo Culej jedan je od onih HDZ-ovaca koji neće podržati ratifikaciju. Kada su ga novinari u Saboru pitalo o Istanbulskoj konvenciji, Culej je ispalio: “Ne gledam turske serije. Ostajem u vjeri u kojoj sam poučen”.

Ne smijete cinkati muževe

I na saborskom Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina se raspravljalo o Istanbulskoj. Tijekom četiri sata rasprave bilo je svega i svačega, no sve je zasjenila izjava predstavnica Udruge udovica iz Domovinskog rata. Ona je ocijenila da je Konvencija preskupa da se ratificira i počne primjenjivati te da žene, “uostalom, ne bi smjele cinkati muževe”.

Lukavac Bauk

Lukavi SDP-ovac Arsen Bauk pokušao je prije 15-ak dana ispod radara progurati Istanbulsku konvenciju u Saboru. Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a zatražio je stanku na temu liftova, ali je prethodno od predsjedavajućeg Hrvatskog sabora Siniše Hajdaša Dončića zatražio da na raspravu stavi prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Ovaj to nije prihvatio, iako je rekao da kao član SDP-a podržava taj prijedlog.

Šimleša ‘promašio fudbal’

U jeku rasprave o tome treba li Hrvatska ratificirati Istanbulsku konvenciju, javio se i Bruno Šimleša te dao svoje viđenje roda. Šimleša je pojam roda objasnio uz kolaž fotografija na kojem on pozira kraj perilice za pranje posuđa, a njegova supruga Maja drži bušilicu u ruci. Iako je vjerojatno, uz potrebu za samopromocijom, imao dobru namjeru, Šimleša je ovim istupom ‘promašio fudbal’. Naime, na taj je način samo potaknuo dalju raspravu o rodu, koji se u Konvenciji uopće ne spominje na način kakav neki pokušavaju prikazati. Od toga tko će prati suđe, a tko izbušiti rupu u zidu je mnogo važnija činjenica da svaka treća žena u Hrvatskoj trpi partnersko nasilje, nerijetko s fatalnim posljedicama.