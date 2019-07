PRISEGNULA PRVA GENERACIJA POLICAJACA U KOJOJ JE TREĆINA ŽENA: ‘Vi ste Hrvatska policija, vi ste naš ugled!’

Nakon završetka školovanja prisegnulo gotovo 700 novih policajaca 14. naraštaja Policijske škole ‘Josip Jović’

Svečanu prisegu nakon završetka školovanja za policijske službenike, danas je na Policijskoj akademiji položilo gotovo 700 polaznika 14. naraštaja Policijske škole “Josip Jović“. Prisezi su nazočili roditelji, rodbina i prijatelji polaznika, a čestitali su im ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, načelnik Policijske akademije Dubravko Novak i voditeljica policijske škole “Josip Jović” Renata Odeljan, a najuspješnijim nastavnicima, odgajateljima i polaznicima škole uručena su priznanja.

Svečanost je uveličana padobranskim skokom pripadnika ATJ Lučko koji su donijeli zastavu Republike Hrvatske te ju predali najuspješnijim polaznicima – njih 29-oro koji su školovanje završili s ocjenom 5,0. Ministar Božinović čestitao je djevojakama i mladićima na odabiru da budu policijski službenici rekavši kako je to “više od zanimanja”, odnosno da je to način života 365 dana u godini 24 sata dnevno, te im poručio – “Zaštita građana, posebice njihovih života sama je srž policijskog poziva – to nije nešto na što nas propusti u postupanju, nemili događaji ili tragedije trebaju podsjećati. Neka vam zaštita drugih bude imperativ djelovanja”.

Dosljedno, zakonito i nepristrano postupanje

Mladim je policijskim službenicima rekao i da se od njih očekuje da u svakoj prilici dosljedno, zakonito i nepristrano postupaju, uz beskompromisno poštivanje i štićenje temeljnih ljudskih prava. “Građanima uvijek pristupajte s integritetom i poštovanjem, jer nije važno samo to što policija čini, već i način na koji to čini. Vi ste ti koji će svojim ponašanjem ophođenjem komunikacija i postupanjem graditi ugled policije i ministarstva unutarnjih poslova. Vi ste Hrvatska policija, vi ste naš ugled”, dodao je Božinović.

U obraćanju je istaknuo i da je 14. naraštaj polaznika škole „prva generacija polaznika u kojoj su žene zastupljene 33 posto. “To posebno ističem jer je dosadašnji prosjek zastupljenosti žena zaposlenih u policiji nešto malo veći od 18 posto”, rekao je. Naglasio je i da je policiji važna njihova mladost i sposobnost da prate moderne trendove pogotovo u doba kad se svijet suočava sa sve složenijim i perfidnijim sigurnosnim izazovima.

Jamac sigurnosti i boljitka

Glavni ravnatelj Milina poručio je mladićima i djevojkama da su oni jamac sigurnosti i još većeg boljitka Hrvatske te da biti policajaca prije svega znači biti čovjek te da pravda, pravičnost i etičnost trebaju biti ključni postulati u njihovom djelovanju. “Kao glavni ravnatelj policije od vas očekujem da dosljedno provodite zakone. Da svim građanima osigurate ljudska prava i pravo na demokraciju, da svojim policijskim pozivom doprinesete u izgradnji suverene, moderne hrvatske države, ravnopravne članice EU”, rekao je Milina. Dodao je i da njihova profesija častan poziv koji “zahtijeva izrazitu motiviranost, profesionalnost, vještine i tehnike temeljne isključivo na znanju i moralu.

Voditeljica policijske škole Odeljan rekla je da postati i ostati policajac i policajka s kojima će se ponositi njihove obitelji i prijatelji, nije lak zadatak. “Zato osjećaj ponosa i časti, koji u ovom trenutku osjećaju vaši roditelji, partneri, rodbina i prijatelji, a i vi sami – dobro upamtite. I nosite ga u sebi jer će vam pomoći kad se suočite s iskušenjima i problemima koji će vam stati na put. Zbog tog osjećaja ponosa i časti ovo je najbolje zanimanje na svijetu”, poručila je Odeljan.

Dodala je kako je to i zanimanje koje se stalno mijenja te se traže novi odgovori i rješenja. “A na njih možete odgovoriti samo vi, mladi ljudi koji ste sporemni preuzeti odgovornost, nastaviti učiti, mijenjati se i ići u korak s promjenama u društvu”, dodala je.