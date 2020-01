PRISEGA NOVOG PREDSJEDNIKA: Inauguracija Zorana Milanovića bit će 18. veljače?

Novoizabrani predsjednik, koji će u međuvremenu morati istupiti iz članstva SDP-a, stupa na dužnost, prema zakonu, posljednjeg dana mandata predsjednika kojemu istječe mandat

Petogodišnji mandat petog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića počinje nakon službene inauguracije koja će biti u veljači, piše u utorak Jutarnji list, navodeći da bi, prema nepotvrđenim informacijama, to moglo biti 18. veljače. Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prisegnula je 15. veljače 2015. godine pa s tim datumom 2020. službeno prestaje njezin mandat.

Novoizabrani predsjednik, koji će u međuvremenu morati istupiti iz članstva SDP-a, stupa na dužnost, prema zakonu, posljednjeg dana mandata predsjednika kojemu istječe mandat. Ustavom je, pak, propisano da prije preuzimanja dužnosti pred predsjednikom Ustavnog suda Republike Hrvatske polaže svečanu prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu.

KAKO ĆE VLADATI NOVI PREDSJEDNIK? ‘Okružit će se nestranačkim ljudima, a još je neizvjesno kako će se postaviti prema jednom političaru’

Sama ceremonija inauguracije tradicionalno se od 1992. godine održava na Trgu svetog Marka u Zagrebu. Kolinda Grabar-Kitarović prisegnula je tri dana prije nego što je to bilo predviđeno, odnosno to nije učinila na dan kad je službeno prestao mandat tadašnjem predsjedniku Ivi Josipoviću jer je tog 18. veljače, u srijedu, počinjala korizma te je isti dan u Washingtonu bio veliki skup NATO-a, što bi onemogućilo brojne državnike da dođu na inauguraciju. Ipak, primopredaja ureda na Pantovčaku bila je 18. veljače, navodi dnevnik.

OSIM KOLINDE, S PANTOVČAKA ODLAZE I DRUGI ‘STANARI’: Pet savjetnika i 11 dužnosnika ostaje bez posla; neki od njih mogu uzeti opciju ‘6+6’

Klisović: Titovu bistu treba vratiti na Pantovčak

Jutarnji donosi i izjavu jednog od najbližih Milanovićevih suradnika Joška Klisovića koji kaže da mu nije poznato hoće li novi predsjednik vratiti Titovu bistu na Pantovčak, ali osobno smatra da bi to trebalo učiniti.

“Titovu bistu treba vratiti na Pantovčak i to zbog konteksta u kojem ju je tamo postavio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, a to je kontekst jedinstva hrvatskog naroda i zasluga Tita kao vođe antifašističkog pokreta da Hrvatska bude na strani pobjednika u Drugom svjetskom ratu i to u sadašnjim granicama koje uključuju Dalmaciju, Istru i Baranju. Na strani onih koji su gradili Europu kojom mi upravo predsjedamo. Jedinstvo hrvatskog naroda potvrđeno je u Domovinskom ratu kada su Hrvatsku branili jednako srčano i s ljubavlju i lijevi i desni”, kazao je Klisović.

Dodao je da ni jedan dosadašnji predsjednik nije osporio Tuđmanov postav bisti zaslužnih Hrvata, osim Kolinde Grabar-Kitarović pa to sada treba ispraviti, donosi Jutarnji list.

ŠTO SU NAM POKAZALI PREDSJEDNIČKI IZBORI? Produbljen jaz između ‘plave’ i ‘crvene’ Hrvatske, ali pojavila se i nova pukotina