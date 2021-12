Znanstvenici s Instituta za oceanografiju i ribarstvo, u suradnji s kolegama sa Sveučilišta u Dubrovnika i iz Bosne i Hercegovine su, zahvaljujući prijavama lokalnih ribara, utvrdili da je u proteklih 20 godina u Neretvi pronađeno najmanje osam životinjskih vrsta koje ondje ne pripadaju.

Pojava životinja koje žive uglavnom u slanoj ili bočatoj vodi u slatkovodnoj rijeci, ukazuje na promjenu hidroloških prilika, upozoravaju stručnjaci u svom znanstvenom radu. Naime, zabilježen je veliki prodor slane vode u Neretvu, što omogućuje životinjama prilagođenima za život u uvjetima promjenjive slanosti vode da prodru u riječno područje. Tako je u blizini Čapljine primijećena modropjega raža, životinja za koju se ne očekuje da će ondje obitavati.

Neretva je ionako poznata po bogatoj biološkoj raznolikosti, pa čak i velikom broju endemskih vrsta, no stručnjaci upozoravaju da bi to ovakvi procesi mogli ugroziti, piše Morski.hr. Sve izraženiji dotok slane vode može imati negativan utjecaj na brojne slatkovodne vrste, kojima je delta Neretve mrijestilište i stanište. To dokazuju i tvrdnje ribara koji sve češće u svoje mreže hvataju hobotnice i lignje.