PRIPREMITE VODU I SUNČANE NAOČALE: Za vikend slijede temperature kao usred ljeta – evo gdje će živa skočiti i iznad 30°C

Za vikend neće biti promjena vremena, čak još malo toplije, a u nekim dijelovima Dalmacije bit će iznimno vruće, baš kao usred ljeta

I dalje smo u stabilnom polju vedrine koje se prostire našim dijelom kontinenta, a jedan će se visinski ciklonalni vrtlog iz zapadnog Sredozemlja premještati južnije od naših krajeva, navodi meteorolog RTL-a Dorian Ribarić.

Donijelo je to već malo vjetrovitije prilike na moru, ali tek manju količinu vlage.

Iznimno vruća subota

U subotu prijepodne pretežno vedro, osobito na Jadranu gdje će još rano ujutro biti slabe do umjerene, pod Velebitom mjestimice i jake bure. U unutrašnjosti malo oblaka, ali po kotlinama i uz obale rijeka može lokalno biti magle ili na sjeverozapadu čak prolazno niske naoblake.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sredinom dana može biti prolazno umjerene naoblake, ali neće to kvariti odviše dojam sunčanog vremena. Vjetar slab, tek ponegdje umjeren sjeveroistočni, a temperatura između 27 i 29 stupnjeva.

Na istoku ukoliko oblaka i bude biće to oni visoki prozirni, većinom samo na zapadu. Dakle, sunčano, bez vjetra, a čak i malo toplije nego jučer. Znači: vruće. U Dalmaciji sunčano i vedro, a puhat će tek slab do na otvorenome moru umjeren maestral. Temperature većinom iznad 30 stupnjeva, najviše do čak 33-34. Bura je izmiješala morske slojeve, ali i dalje je to ugodno toplo za kupanje.

Na sjevernom Jadranu također dosta sunca, tek malo oblaka kojih će uglavnom biti u gorju i mjestimice u unutrašnjosti Istre. Slaba do umjerena bura samo u Podvelebitskom primorju, drugdje sjeverozapadnjak. Uz obalu nešto češće 30-ice. Navečer opet vjetrovitije.

Vrijeme idućih dana na kopnu i moru

Idućih dana ostaje većinom sunčano, čak i na kopnu danju vruće. Sjeveroistočnjak samo povremeno pojačan u nedjelju i početkom tjedna. No, od četvrtka nadalje čini se sve oblačnije, a nazire se i osvježenje uz kišu tamo idućeg vikenda.

Na moru bura opet nešto izraženija u nedjelju i ponedjeljak, ali zatim samo ujutro umjerena, a danju će ugodu donositi maestral. Noći tople, dani i dalje vrući, a nešto uglavnom visoke naoblake stizat će na južni Jadran.

Za vikend svakako bez promjena, čak još malo toplije, a u Dalmaciji ponegdje vrlo vruće, kao usred ljeta, najavljuje RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.