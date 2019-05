‘PRIPREMITE TOPLIJU ODJEĆU, OSOBITO AKO ŽIVITE U UNUTRAŠNJOSTI’: Vakula najavio znatno zahlađenje, snijeg moguć i na otocima

Mudro planirajte aktivnosti na otvorenome sljedećih dana, osobito nedjeljna putovanja gorjem i sjevernim dijelom Jadrana. I nemojte se iznenaditi ako se snježne pahulje u nedjelju pojave i na nekim otocima sjevernog Jadrana

“Ne uzdajte se u vrijeme, ono nosi sa sobom i zlo i dobro.”, napisao je davno Niccolo Machiavelli, kojem je na ovogodišnji 3. svibnja – Svjetski dan Sunca – 550. godišnjica rođenja. A možete li se pouzdati u vremenske prognoze – prosudite sami. Posljednjih su dana prilično dosljedne – slijedi nam još jedna znatnija promjena vremena – s padom temperature i kišom, gdjegod i obilnijom, a u nedjelju i ponedjeljak mjestimice i snijegom, uglavnom u gorju.

Naravno, na sjevernom će dijelu Jadrana nakon subotnjeg juga – u nedjelju zapuhati jaka i olujna bura, podno Velebita vjerojatno i s orkanskim udarima, a početkom novoga tjedna malo slabije bure i tramontane bit će i na južnom dijelu Jadrana, gdje će do nedjelje puhati jugo i oštro.

Stoga, po još jednom Machiavellievoj: “Ono što se predvidi može se spriječiti.” – ako već ne možete odgoditi – mudro planirajte aktivnosti na otvorenome sljedećih dana, osobito nedjeljna putovanja gorjem i sjevernim dijelom Jadrana. I nemojte se iznenaditi ako se snježne pahulje u nedjelju pojave i na nekim otocima sjevernog Jadrana, a u ponedjeljak i na najvišem dijelovima Brača i Pelješca, piše Zoran Vakula za HRT.

Naravno, i pripremite topliju odjeću za nedjelju i ponedjeljak, osobito ako živite u unutrašnjosti, gdje će poslijepodnevna temperatura zraka biti među najnižim znanim u ovom dijelu godine – bliža prosječnim najnižim, a ne najvišim vrijednostima. A s razvedravanjem u utorak u unutrašnjosti pri tlu prijeti i mjestimičan mraz…

Detaljniju prognozu za sljedeće dane za HRT je pripremila dr. sc. Tanja Renko iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

U subotu kišovitije, većinom i svježije, južina

“U subotu će istočnoj Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prijepodne uglavnom suho, a poslijepodne će rasti vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove, posebno u dijelovima zapadne Slavonije. Jutarnja temperatura od 8 do 11 °C, a poslijepodnevna između 18 i 21 °C.

U središnjoj Hrvatskoj oblačnije, ponegdje i pretežno oblačno. Kiše će ponegdje biti već prijepodne, a poslijepodne su mogući i izraženiji pljuskovi. Poslijepodnevna temperatura zraka od 14 °C u oblačnijim predjelima do 17 °C uz dulja sunčana razdoblja.

U gorju i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu, pa i pljuskove s grmljavinom, uz koje će ponegdje pasti i obilnija kiša. Umjereno do jako jugo do večeri će sasvim oslabjeti, a u noći na nedjelju zapuhat će bura.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije ujutro još uglavnom suho, a u sjevernoj Dalmaciji i uz sunčana razdoblja. Prema podnevu, a osobito poslijepodne – kiše će biti sve češće i do kraja dana mjestimice će pasti i više od 40 litara po četvornome metru. Uz većinom oblačno vrijeme te umjereno i jako jugo temperatura zraka bit će većinom između 13 i 18 °C.

Na jugu Hrvatske će uz uglavnom oblačno te kišovito vrijeme dnevni hod temperature biti slabo izražen. A s umjerenim i jakim jugom more će biti umjereno valovito, na otvorenome i valovito.”

U nedjelju još hladnije, uz kišu, buru, jugo, u gorju i snijeg, a od ponedjeljka…

“Zamjetno će svježije u kopnenom području biti u većinom oblačnu i kišovitu nedjelju, i to osobito u večernjim satima. Naime, u zapadnim će krajevima jutro biti najtopliji dio dana, a s padom temperature u višem će gorju biti snijega. Ponedjeljak će također biti poprilično svjež i razmjerno vjetrovit, no oborine će postupno prestati. Nakon toga uslijedit će barem dva suha i djelomice sunčana dana, a bit će i toplije. Krajem razdoblja ponovno raste vjerojatnost za promjenljivije vrijeme.

Na Jadranu u nedjelju i dalje mjestimice obilnija kiša i pad temperature, izraženiji na sjevernom dijelu, gdje će zapuhati jaka i olujna bura. U ponedjeljak će hladnije biti posvuda kako će se bura i sjeverni vjetar proširiti na cijelu obalu, a i kiša će do kraja dana prestati. Utorak i srijeda bit će sunčani, vjetar će već tijekom utorka sasvim oslabjeti. No, jugo u četvrtak će najaviti ponovno nestabilnije vrijeme.”, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.