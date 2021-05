PRIPREMITE SUNCOBRANE, CELZIJUSI ĆE RASTI: Stiže nam ljetno vrijeme, u nekim dijelovima Hrvatske živa se penje na 30°C

Temperatura bi idućeg tjedna na riječkom području mogla doseći ljetnih 30 °C

Tijekom posljednjeg mjeseca klimatološkog proljeća vrijeme i dalje donosi kraće učestale nestabilnosti, što donosi zaključak kako dugotrajne stabilnosti ni u prvom tjednu svibnja nema na vidiku, piše RiMeteo. No, čini se da će idući tjedan u neke dijelove Hrvatske donijeti vrele temperature koje će sezati i do 30 °C.

Razmjerno toplo (oko prosjeka) zadržat će se do novog približavanja fronte već u petak kada bi se ponovno aktiviralo područje kod Genove, no ovoga puta i uz prateću frontu. Razlog fronte leži u uzdizanju grebena Azorske anticiklone koja bi naišla odmah za novonastalom ciklonom kod Genove koja se ne bi mogla pomicati dalje na sjeveroistok pa je izgledno da će uslijediti novo osvježenje, prognozira RiMeteo.

Prvi znakovi ljeta uz vruće dane s temperaturom od 30 °C

Ipak, osvježenje neće dugo potrajati jer bi ta anticiklona prelaskom dalje na istok, prema Crnom moru, poslije fronte omogućila jačanje jugozapadnog, ujedno toplog strujanja.

Rezultat toga mogla bi biti pojava prvih ljetnih temperatura od 30 °C na riječkom području i to za 11. svibnja. Bio bi to znak stabilnijeg vremena.

Sunčani utorak i promjenjiva srijeda

U utorak će u Hrvatskoj prevladavat pretežno sunčano vrijeme s malom do umjerenom naoblakom, ujutro u nizinama unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom, prognozira Neverin.hr.

Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu većinom umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 1 do 6°C, na Jadranu od 7 do 14°C. Najviše dnevne vrijednosti bit će većinom od 18 do 23°C.

Srijeda donosi promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Više će oblaka biti na riječkom području te u Dalmaciji gdje će ponajprije u drugom dijelu dana pasti i malo kiše. Navečer se jače naoblačenje s kišom očekuje na sjeveru Hrvatske. Puhat će umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadni vjetar, kasno navečer na sjeveru Hrvatske u okretanju na umjeren sjeveroistočni.

Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 4 do 11°C, na Jadranu od 11 do 15°C. Najviše dnevne vrijednosti bit će većinom od 17 do 22°C, na krajnjem istoku i do 25°C.

Proljetne temperature na Jadranu

U svojoj trodvnevnoj prognozi Neverin.hr najavljuje da će u četvrtak predvladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremene će kiše biti u unutrašnjosti Hrvatske te na sjevernom Jadranu, uglavnom u prvom dijelu dana.

U Dalmaciji će se zadržati suho te djelomice sunčano vrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, na Jadranu većinom umjereno jugo, tek prolazno uz obalu sjevernog Jadrana bura. Najniže temperature zraka od 6 do 10°C, na Jadranu od 13 do 16°C.

Najviše dnevne većinom od 10 do 15°C, na Jadranu od 16 do 22°C.