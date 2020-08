PRIPREMITE SE ZA OLUJU, GRMLJAVINU I VELIKE PLJUSKOVE: Vrhunac je toplinskog vala, promjena samo što nije

U nedjelju će južina biti sve izraženija, a s približavanje oblačnog sustava sa zapada bit će sve nestabilnije uz pljuskove

Dok je zapad kontinenta pod oblacima, u našoj zemlji vlada vedrina, toplinski val i južina. U nedjelju će južina biti sve izraženija. S približavanjem oblačnog sustava sa zapada, bit će sve nestabilnije uz pljuskove prije svega na zapadu zemlje, moguće već prijepodne. Na istoku i jugu ostaje sunčano. Puhat će jako jugo, na otocima i otvorenom moru s olujnim udarima. U unutrašnjosti uglavnom slab do umjeren južni vjetar, prognozirala je Željka Pogačić za RTL.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano, a u zapadnijim predjelima može biti lokalnih grmljavinskih pljuskova. Bit će vruće, oko 33 °C i vrlo vjetrovito, osobito prema večeri. Na istoku popodne sunčano uz najvišu temperaturu od 34 do 36 °C, pa postoji velika opasnost od toplinskog vala na zdravlje. Uz to, puhat će slab do umjeren južni vjetar koji će djelovati kao fen.

PRIPREMITE SE NA UDAR TOPLINSKOG VALA: Nakon njega stiže velika promjena, izdano je upozorenje i za kopno i za more

Vjetrovito u Dalmaciji

U Dalmaciji vjetrovito popodne, na otocima i otvorenome moru sredinom dana još uz olujne udare juga. Prema večeri vjetar slabi, ali će iz smjera mora stizati tamni oblaci, na sjeveru su mogući lokalno neverini ili pljuskovi. Ostaje vruće.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru sredinom dana i popodne nestabilno uz grmljavinske pljuskove, lokalno je moguća obilnija kiša i neverini. Puhat će jako jugo, mjestimice na otvorenome i olujno, a u gorju jugozapadnjak. Prema večeri vjetar slabi. Temperatura oko 30, u gorju od 23 do 33 oko Ogulina.

Idući tjedan kopno

Promjena u ponedjeljak

Najavljena promjena vremena stiže čini se u drugom dijelu ponedjeljka uz lokalno obilnije izljeve kiše, grmljavinska nevremena uz sjeverac i osjetan pad temperature. U utorak popodne smirivanje i većinom prestanak oborina.

Grmljavinski pljuskovi i nevere mogli bi u ponedjeljak zahvatiti cijelu obalu, osobito popodne. Osvježit će. Pljuskova će biti i i utorak, ali znatno rjeđe i slabije.

Dakle, jako jugo s olujnim udarima puhat će veći dio nedjelje, računajte na poteškoće i prekide u pomorskom prometu. U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu moguće je grmljavinsko nevrijeme, kako to najčešće i biva na vrhuncu toplinskog vala.

DHMZ izdao upozorenje

DHMZ je putem Meteoalarma izdao niz. upozorenja.

Tako je žuto upozorenje je na snazi za sjeverozapadni dio unutrašnjosti i Banovinu, a narančasto za Liku i Gorski Kotar te Istru i sjeverno primorje zbog grmljavinskih oluja.

Žuto upozorenje zbog izrazito visokih temperatura zraka izdano je za sjeverozapad unutrašnjosti, Banovinu i najveći dio Dalmacije, a narančaste uzbune za Slavoniju i Baranju. Na području cijelog priobalja objavljene su žute i narančaste uzbune zbog jakog vjetra.