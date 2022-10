Danas stiže pogoršanje u većini zemlje. Riječ je o brzom prolasku hladne fronte koja će nas samo okrznuti, a nakon nje će ponovno zavladati anticiklona i osigurati stabilne prilike do kraja mjeseca, donosi prognozu RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Oblačno je jutros u većini predjela, ima i slabe kiše u najsjevernijim i sjeverozapadnim predjelima uz granicu sa Slovenijom. U nastavku dana prolazne slabe oborine može biti i drugdje u unutrašnjosti pa i na sjevernom Jadranu, dok će se u Dalmaciji zadržati većinom suho i barem dijelom sunčano, piše N1.

Temperatura između 17 i 20 stupnjeva

Suho još na istoku, a u Dalmaciji i barem djelomice sunčano. Jugo postupno slabi, a na kopnu će prolazno uz naoblačenje zapuhati do umjeren sjeverac. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u početku kišovito, pasti će tada i glavnina kiše, dok se prema kraju dana očekuje njen prestanak pa i ubrzano razvedravanje, a možda se uhvati čak i malo sunca. Vjetar slabi, ali manje toplo, bit će između 17 i 20 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, ali tek mjestimice uz malo kiše, nešto češće oko slavonskog gorja. Smanjenje naoblake u suhim večernjim satima, a temperatura za 5-6 stupnjeva niža. Bit će to oko 19-20 °C.

U Dalmaciji malo oblačnije, ali bit će to samo prolazno umjerena naoblaka. Bit će dovoljno sunčana vremena, zadržat će se potpuno suho i toplo, a jugo će oslabjeti.

Na sjevernom Jadranu i u gorju i dalje pretežno oblačno, u Istri, na širem riječkom području i u Gorskom kotaru tmurno uz kišu pa i pljuskove praćene grmljavinom. Mirnije prema večeri. Temperatura uglavnom između 20 i 23 °C, niža u višem gorju.

Idućih dana na kopnu

Nakon kratke promjene slijede do daljnjeg znatno stabilnije prilike. Tek će u srijedu biti nešto još zaostalih oblaka, a zatim većinom sunčano. Ipak, bit će to tek nakon što se izdigne sve češća pa i dugotrajnija jutarnja magla i niski slojeviti oblaci. Temperatura bez veće promjene, ostaje iznad prosjeka, malo svježije, tj. primjerenije dobu godine gdje se magla dulje zadrži.

Idućih dana na moru

Na Jadranu obilje sunca i topline. No, čak i ovdje od četvrtka u jutarnjim satima može biti magle, osobito u zaleđu, ali i iznad samoga mora. Pogodovati će tome još uvijek razmjerno toplo more i uglavnom slab vjetar, tek povremeno umjeren sjeverozapadni i to većinom samo prema otvorenome. Danju toplo, a jutra malo svježija.