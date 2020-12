PRIPREMITE SE, VAKULA ZA VIKEND NAJAVIO ‘ŠAROLIK PROGRAM’: ‘Imat ćemo bogat repertoar meteoroloških događanja’

Sljedećih dana bit će toplije, ali promjenjivo, na Jadranu i vjetrovito

“Nakon snijega i kiše, u Splitu čak za prosinac i rekordne, te bure i juga – na vremenskoj pozornici Hrvatske i okolice šarolik će se ‘program’ nastaviti i tijekom većinom toplijeg petka. Stoga vremenska prognoza nudi bogat ‘repertoar’ meteoroloških događanja – od nastavka kiše, ponegdje na jugu Hrvatske i obilnije, praćene jakim i olujnim jugom, do suhog i djelomice sunčanog vremena u sjevernijim krajevima, gdje će ponovno biti i magle.

I tijekom još toplijeg vikenda i početkom uglavnom malo manje toplog sljedećeg tjedna bit će raznoliko – u većini središnje i istočne Hrvatske do nedjelje poslijepodne suho i djelomice sunčano, ujutro ponegdje i maglovito, zatim povremena mjestimična kiša, koje će i za vikend biti u južnijim krajevima. Štoviše, od nedjelje će ponovno biti često obilnih pljuskova, a na Jadranu i ponovno prilično vjetrovito, uz često jako jugo, ponegdje i olujno, na sjevernom dijelu mjestimice i bura”, objavio je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula u najnovijoj vremenskoj prognozi na javnom servisu.

Petak: smirivanje i djelomično razvedravanje, ali još ponegdje kiša, jugo

“U petak na istoku unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, još ponegdje moguće uz malo kiše, uglavnom ujutro, kada će mjestimice biti i magle. Vjetar slab, u Podunavlju i umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 4 °C, a najviša dnevna od 5 °C u oblačnijim područjima do 9 °C na krajnjem istoku, gdje su najvjerojatnija sunčana razdoblja.

U središnjoj Hrvatskoj veći dio dana dosta oblaka, a djelomično razvedravanje najvjerojatnije je u najzapadnijim predjelima, većinom uz granicu sa Slovenijom. Zbog hladnog jutra, mjestimične magle te mokrih kolnika potreban je oprez zbog poledice. Temperatura bez izraženijeg dnevnog hoda.

U gorju umjereno i pretežno oblačno, ujutro i maglovito te uz mjestimičnu oborinu, većinom kišu. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a nakon uglavnom slabog vjetra u noći i ujutro danju će postupno jačati jugo te će potkraj dana biti i umjereno jako, na otvorenom i jako. Danju u većini krajeva barem malo toplije nego u četvrtak.

U Dalmaciji i dalje promjenjivo, pri čemu će većinom oblačno uz češću, ujutro i izraženiju kišu biti ponajprije južnije od Splita. Ujutro će mjestimice uz obalu puhati bura, no tijekom dana će okrenuti na jugo koje će prema večeri jačati pa će i more u večernjim satima biti umjereno valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske ujutro vrlo vjetrovito, uz jako i vrlo jako jugo, te mjestimične izraženije pljuskove pa i grmljavinu. Poslijepodne će kiša postupno prestajati i prema večeri će se ponegdje i dijelom razvedriti.”

Meteoalarm DHMZ-a za danas je objavio upozorenje žutog stupnja zbog moguće poledice.

Sljedećih dana toplije, ali promjenjivo, na Jadranu i vjetrovito

“Vrlo promjenjivo vrijeme nastavlja se na Jadranu i za vikend te početkom idućega tjedna. Bit će vjetrovito i uz povremeno obilniju kišu, posebice u nedjelju. Uz izraženu južinu za vikend će temperatura porasti.

I u unutrašnjosti će biti toplije, u subotu uz ipak dosta mjesta bez oborina. Malo kiše past će mjestimice u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije, a uz porast temperature snježni pokrivač će se brzo topiti. Nedjelja i ponedjeljak promjenjiviji, uz češću kišu”, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.