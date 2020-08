PRIPREMITE SE, STIŽE JAKO NEVRIJEME: ‘Opet će na testu biti sustavi odvodnje, i to ne samo u Zagrebu’

‘U utorak opet testiramo sustave odvodnje i spremnost za otvaranje ustava, i to ne samo u središnjoj RH’

Da Hrvatsku čeka promjena vremena, koje bi moglo biti slično onome prije tri tjedna i Zagrebu kada je došlo do poplava, upozorila je na Twitteru RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar. “U utorak opet testiramo sustave odvodnje i spremnost za otvaranje ustava, i to ne samo u središnjoj RH. Za promjenu, ovog puta sve kreće već po danu. #predupozorenje #povodanj”, napisala je Mazzocco Drvar.

U drugoj objavi, upozorila je na sutrašnje pljuskove i izdvojila mjesta gdje su moguće veće količine kiše. “Elem, pljuskovi sutra svuda, a hajlajti s većom šansom za veće izljeve: – noćas, jače ujutro Istra – prijepodne riječko primorje i Gorski kotar (moguće do Zadra) – od podneva briše sve od Gradiške do Osijeka, sve žešće! – KA, SK, DA, ZG (ali ni blizu kao onomad)… #povodanj”

Nestabilno u Hrvatskoj

U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, ali nestabilno, prognozirao je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Nakon jutarnje magle ponegdje u unutrašnjosti, u drugom će dijelu dana s jačim razvojem oblaka biti pljuskova i grmljavine koji su mogući i na sjevernom Jadranu, osobito u Istri.

Pritom lokalno pljuskovi mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 33 stupnja Celzijusa.

Sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom, češće na zapadu zemlje. Lokalno je moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme. Slab i umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, na Jadranu jugo, postupno će okretati na sjeverozapadni i sjeverni, prema večeri i buru na sjevernom Jadranu. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 °C.