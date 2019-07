VAKULA ALARMIRAO GRAĐANE, PRIPREMITE SE NA ŽESTOK METEO TJEDAN: ‘Ovaj je tjedan prepun upozorenja’

Do vikenda bi trebalo biti vruće i sunčano, ali onda slijede olujna nevremena

Ovaj tjedan prepun je meteo upozorenja. Najprije zbog opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje i zbog kojeg je dobro podsjetiti se preporuka za zaštitu od velikih vrućina, a i zbog vrlo visokog UV indeksa, zatim zbog olujnih nevremena koja se čine neprijepornima kada nam od petka počne dolaziti vlažniji i hladniji zrak na ovu odviše zagrijanu podlogu, piše Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT.

U srijedu sunčano i vruće

U srijedu u istočnoj Hrvatskoj još manje oblaka nego u utorak i gotovo bez vjetra, tako da će prevladavati sunčano, a umjerene naoblake može biti samo u Podunavlju. Najniža temperatura zraka najniža od 16 do 19 °C, najviša od 31 do 33 °C, piše u detaljnijoj prognozi. U središnjoj Hrvatskoj sunčano, često i vedro, uz slab vjetar, a danju još i toplije nego početkom tjedna. Najviša temperatura i do 34 °C naznačuje početak toplinskog vala na području Zagreba, gdje će tijekom noći biti oko 20 °C.

Sunčano i vruće i na sjevernom Jadranu i nižim dijelovima gorske Hrvatske s najvišom temperaturom od 30 °C u gorju do 35 °C na obali, gdje se nastavlja toplinski val. Ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak, uz uglavnom malo valovito more. I u Dalmaciji bez znatnije promjene – opasnost od toplinskog ostaje velika zbog najniže temperature oko 25 °C, a najviše od 33 do 36 °C. Ujutro ponegdje umjerena bura, od sredine dana većinom umjeren sjeverozapadnjak te malo do umjereno valovito more.

Jaka bura na jugu Hrvatske

Na jugu Hrvatske ujutro ponovno može biti jake bure, a poslijepodne će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz moguće valovito more. No prije nego zapuše sjeverozapadnjak temperatura će uz obilje sunca nerijetko premašiti 33 °C, a ponegdje dosezati i 36 °C pa je opasnost od toplinskog vala velika.

Pljusakovi i grmljavina početkom vikenda

“Uz pretežno sunčano vrijeme u četvrtak i petak opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje povećat će se i u unutrašnjosti, posebice u središnjoj Hrvatskoj, gdje najviša temperatura može dosezati i 35 °C, a noći bi mogle biti tople. No bit će sve nestabilnije, uz porast vjerojatnosti pljuskova i grmljavine, najprije u gorju, u petak i u središnjoj Hrvatskoj, zatim i u ostalim kopnenim krajevima, pa i na većini Jadrana, osobito na njegovom sjevernom dijelu. Pritom je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Bura će na Jadranu prestati, sjeverozapadnjak slabjeti i okretati na zapadnjak i jugozapadnjak, a zatim će zapuhati jugo.