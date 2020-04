PRIPREMITE SE NA OVO ŠTO NAS ČEKA POSLIJE VIKENDA: Subota i nedjelja bit će nam topli, a onda nešto sasvim drugačije

U Hrvatskoj će proći još jedan vikend uz temperaturu koja će više podsjećati na ljetnu nego travanjsku, ali nakon toga slijedi promjena

Dok vlada pandemija koronavirusa mnogi se pitaju hoće li temperature i u ostatku travnja ostati visoke kako bi mogli malo prošetati na svježem zraku i provesti vrijeme u prirodi. Odgovor na ta i druga vremenska pitanja ima RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar koja kaže da će nam druga polovina travnja biti hladnija od prve.

Navodi da se to dogodilo 2016. i 2017. godine te da će tako biti i sada jer pred nama je još jedno zahladnjenje, ovoga puta ne tako jako kao zadnja dva, no trajat će duže – najmanje tjedan dana. Kako prognozira meteorologinja, dotad će u Hrvatskoj proći još jedan vikend uz temperaturu koja će više podsjećati na ljetnu nego travanjsku, a tu je i grmljavina koja je također svojstvenija vremenu ranog ljeta.

Iznimno topla subota

U subotu još pretežno sunčano, ali ne i sasvim vedro. Pogotovo sredinom dana i u rano popodne bit će nad Hrvatskom dosta oblaka, a najsunčaniji će dan imati stanovnici središnjih područja, Zagreba, Siska i Karlovca. Bit će suho i gotovo sasvim tiho, samo ponegdje u gorju u rano popodne može biti osjetnijeg jugozapadnog vjetra, na srednjem Jadranu jedva osjetan maestral. Bit će podjednako toplo kao danas, ujutro stupanj do dva toplije, a dnevne će temperatura biti gotovo jednaka kao danas.

To znači da će nam subota biti podjednako topla kao prethodna s maksimumima na moru oko 20 °C, a na kopnu oko 25. Na svojim balkonima i u vrtovima možete uživati bez straha od kiše. Pazite doduše ako se sunčate jer je UV indeks već prilično visok, a s obzirom da ovoga proljeća uglavnom ostajemo doma koža nam nije pripremljena za kasnoproljetno sunce. Srećom, oblaci će dijelom zaklanjati sunce.

Još toplija nedjelja

U nedjelju jutro još malo toplije nego u subotu, osobito na moru. Prevladavat će sunčano, a samo će u Podravini već od jutra biti umjereno do pretežno oblačno, a moguća je i povremena slaba kiša. Malo će ojačati jugozapadnjak i zapadnjak, na moru će zapuhati slabo jugo.

Poslijepodne sa sjevera jače naoblačenje uz sve veću vjerojatnost za prolazne pljuskove, nerijetko uz grmljavinu, a usto će i naglo zapuhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Do večeri će se pod Velebitom podignuti i bura. Iako će temperatura već dosegnuti maksimume slične ovima prošlih dana, vjetar će ojačati i osjetit će se naglo zahladnjenje. Osobito tamo gdje još i pljusne! To zapravo znači da i za nedjelju možete planirati kraće šetnje, nasamo ili s užom obitelji jasno, radove u vrtu, roštilj i slično, a vjetar i eventualnu kišu izbjeći ćete ako to obavite prema sljedećem rasporedu: Međimurje do 13 sati, područje između Drave i Save do 14 sati, karlovačko i ogulinsko područje do 17 sati, Gorski kotar, Lika i riječko primorje do 19 sati, prognozirala je Dunja Mazzocco Drvar.