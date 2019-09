PRIPREMITE SE, DANAS STIŽE NOVA TURA OBILNIH PLJUSKOVA S GRMLJAVINOM: Hoće li opet automobili ‘plivati’ po cestama?

Obilnija kiša očekuje se od srijede poslijepodne do četvrtka poslijepodne, a onda stiže razvedravanje i nekoliko suhih, sunčanih, ali i iznadprosječno toplih dana

Nakon barem djelomičnog razvedravanja u utorak, danas slijedi najprije česta magla, zatim novo naoblačenje i kiša.

“Srećom za mnoge, kiše će u većini krajeva biti u manjim količinama od onih u ponedjeljak i utorak, kada su ponegdje izmjereni novi kišni rekordi, ne samo rujanski, nego i apsolutni. No, valja upozoriti kako će i od srijede poslijepodne do četvrtka poslijepodne mjestimice biti obilnijih pljuskova s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u gorju, pri čemu lokalno može pasti i više od 50 litara kiše po četvornome metru”, navodi meteorolog HRT-a Zoran Vakula i dodaje: ‘Novo razvedravanje do kraja četvrtka pridonijet će ponovno maglovitom jutru u petak, tijekom kojeg slijede uglavnom suhi, pa i pretežno sunčani sati, u većini Hrvatske čak i dani do novoga tjedna… I iznadprosječno topli!’

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

POPUT KATAKLIZME – JUČER JE OBOREN JEDAN APSOLUTNI REKORD: Toliko kiše nikada u povijesti nije palo u jednom danu!

Srijeda – novo naoblačenje, većinom i kiša…

“U srijedu će u istočnoj Hrvatskoj ujutro biti česte magle i niskih oblaka, a danju uglavnom suho i djelomice sunčano. Vjetar slab. Najniža temperatura od 10 do 12 °C, a najviša oko 22 °C. Podjednaka će temperatura biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prijepodne prevladavati sunčano, ujutro mjestimice i maglovito. Poslijepodne sa zapada naoblačenje, a navečer i kiša. Naoblačenje s kišom i grmljavinom sredinom dana stiže na sjeverni Jadran, zatim i u gorsku Hrvatsku. Do tada barem djelomice sunčano, po kotlinama uz maglu, osobito u Lici. Navečer i u noći mjestimice su mogući i obilniji pljuskovi, ponajprije u Istri. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo, prema kraju dana uz umjereno valovito more. Najviša temperatura zraka od 18 °C u gorju do 23 °C na moru”, navodi Kozarić.

Što se, pak, tiče Dalmacije, u srijedu ujutro će biti pretežno sunčano, a poslijepodne sa zapada porast naoblake, do kraja dana na sjeveru i kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Sjeverozapadnjak će u noći oslabjeti, a danju će biti uglavnom slab jugozapadnjak i jugo.

Na jugu Hrvatske uglavnom suho i barem djelomice sunčano, uz većinom slabo jugo i jugozapadnjak te malo valovito more. Najviša temperatura od 23 do 25 °C.

OBILNA KIŠA IZAZVALA KAOS, POPLAVLJENI PODRUMI I ULICE: Ali nije kraj! Vakula otkriva kad možemo očekivati novi ‘potop’

U četvrtak najprije kiša pa razvedravanje, pa od petka…

“I u prvom dijelu četvrtka u unutrašnjosti kiša, osobito gorju, gdje će biti i obilnija uz grmljavinu, te na istoku. Zatim razvedravanje. U nastavku tjedna pretežno sunčano i relativno toplo, ujutro mjestimice s maglom, te uz prolazno više oblaka tijekom nedjelje, vjerojatno i početkom novoga tjedna. Na Jadranu u četvrtak najprije kiša i grmljavina, na sjeveru i obilniji pljuskovi, pa razvedravanje – na jugu tek poslijepodne. Od petka pretežno sunčano, uglavnom na sjevernom Jadranu od subote s umjerenom naoblakom. Slabo do umjereno jugo će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, koji će u subotu većinom oslabjeti, a od nedjelje će ponovno biti mjestimice umjerenog jugozapadnjaka i juga. Dnevna temperatura u četvrtak malo niža, a zatim ponovno viša”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

KAOS U METROPOLI: Kiša poplavila podrume i podvožnjake, vatrogasci imaju pune ruke posla