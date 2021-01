Kao i jučer, najmanje hladno bit će na jugu Hrvatske, ali i najkišovitije

“Sljedećih se dana u većini Hrvatske valja prilagoditi zimskim uvjetima, i to ne samo u gorju, pa ne krećite na put bez zimske opreme. A ne morate li – ne putujte uopće. Osim na Jadranu česta kiša, normalno prometovanje otežavat će i bura, osobito na sjevernom Jadranu, gdje će ga gdjekad vjerojatno čak i onemogućavati – ne samo za “osjetljivije” skupine vozila i plovila. S burom je i gdjegdje uz more moguć snijeg, a vjerojatno će biti i mjestimičnih “minusa”, koji ponegdje na kopnu u novome tjednu mogu biti i dvoznamenkasti pa ako već niste – provjerite antifriz i pripremite “zimsku” tekućinu za pranje vjetrobranskih stakala”, objavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

“I dok će mnoge u unutrašnjosti obradovati zimsko vrijeme, snijeg i snježni pokrivač, one u potresom pogođenim područjima zasigurno neće. U dijelovima Banovine već u nedjelju do kraja dana će mjestimice pasti više od 10 cm snijega, a bit će i hladnije i vjetrovitije nego u subotu”, kazao je Vakula.

Nedjelja nepovoljnija od subote – oborine, vjetar, hladnoća

“U drugom dijelu vikenda u istočnoj Hrvatskoj bit će sasvim drukčije nego u prvom. Oblačno i hladnije, većinom uz snijeg, koji će se zadržavati na tlu. Izraženiji će biti u Posavini uz pokrivač i do 10 cm, moguće i više. Temperatura zraka oko 0 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj vrijeme pravo zimsko – pretežno oblačno, a snijeg osobito u drugom dijelu dana. Najmanje ili nimalo će pasti u najsjevernijim krajevima, a nažalost najviše u Banovini. Vjetar umjeren sjeveroistočni, a temperatura između -2 i 1 °C.

I na zapadu zemlje pretežno oblačno, u gorskim predjelima sa snijegom, ponegdje i zamjetnijim, a na sjevernom Jadranu mjestimice kiša. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočnjak, te jaka i olujna bura, koja će pahulje donijeti i podno Velebita. Kraća sunčana razdoblja moguća su u Istri. Temperatura u gorju između -5 i 0 °C, a na sjevernom Jadranu od 1 ujutro do 7 °C danju.

U Dalmaciji oblačno, povremeno s kišom, a u unutrašnjosti i susnježicom, ponegdje i snijegom. Puhat će umjerena, na sjeveru i jaka bura, uz većinom umjereno valovito more. Najniža temperatura od 1 do 6 °C, a najviša od 4 do 9 °C.

Kao i subotu, najmanje hladno bit će na jugu Hrvatske, ali i najkišovitije. Puhat će slaba i umjerena bura, a u drugom dijelu dana na krajnjem jugu istočnjak i jugo. Temperatura od 5 °C ujutro do 12 °C danju.”

Oborine sve rjeđe, ali ‘minusi’ sve češći

“Na Jadranu u idućim danima sve rjeđe kiša, ali u ponedjeljak podno Velebita još moguća i susnježica i snijeg. Sunčana razdoblja vjerojatna su pogotovo od utorka. Umjerena i jaka bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Jutra će biti hladnija, a dnevna temperatura bez veće promjene ili malo viša.

U ponedjeljak na kopnu još povremeno snijeg, osobito u gorju i na istoku, gdje će ga još malo vjerojatno pasti i u utorak. U srijedu uglavnom bez oborina. No raste i vjerojatnost i dugotrajnost sunčanih razdoblja, ponajprije na sjeverozapadu. Uz razdoblja vedrine i slabljenje sjeveroistočnjaka, jutra će biti postupno hladnija, a danju manje hladno”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.