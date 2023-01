Do velikih promjena došlo je samim ulaskom u 2023. godinu - Hrvatska je ušla u eurozonu, u šengenski prostor, a stiže i zabrana rada nedjeljom. Ipak, za one koji će raditi nedjeljom stižu dobre vijesti jer će biti plaćeni 50 posto više nego ostalim danima. Rast će i minimalna plaća na 560 eura neto.

Međutim, brojna su pitanja na koja tek treba saznati odgovore... Koliko će koštati plin, kolika će biti inflacija, idemo li na izbore, i koji ministar odlazi prvi iz Vlade.

"Mislim da Andrej Plenković ne žudi za prijevremenim izborima, bez obzira na to što bismo mogli reći da ima neke uspjehe poput Schengena i uvođenja eura. Mislim da on ide na klasično čekanje roka izbora. Razdoblje do sljedećih izbora, koji su gotovo sedmoboj s izborima za Europarlament, parlament, predsjedničkim i lokalnim izborima, teško da može sugerirati političku mirnu godinu. Novinari će pitati stranke u Saboru tko ide s kim u koaliciju, stranke će na to pitanje trebati odgovarati i tako se pozicionirati. Hoće li to biti uspješno za aktere, to je drugo pitanje, ali ova godina mirna neće biti", kaže politički analitičar Ivica Relković za RTL Direkt.

Pripreme za tobogan smrti

Što se tiče inflacije, energetski stručnjak Davor Štern smatra kako se ništa ne može prognozirati "jer je toliko toga nepoznato".

"Kao što je veliki ekonomist Galbraith rekao 'u ovako neizvjesnim vremenima i astrologija izgleda kao egzaktna nauka'. Ništa se ne može prognozirati jer je toliko toga nepoznato. Za vrijeme ratnih sukoba energija teče ispod zemalja koje su u sukobu, idu sankcije na sankcije, i ozbiljno se o energetskoj budućnosti ne može govoriti", kaže Štern.

Pripremimo se na tobogan smrti.

"Imali smo razdoblje s nižim cijenama energenata, ali ništa od drugih cijena nije palo, svi su iskoristili priliku da podignu svoje troškove i drže više cijene. Ranjivo je sve", poručuje Štern.

'Dokle god ima radnih mjesta, inflacija nije problem'

Inflacije je i dalje rekordna i nitko nije siguran da će se ispuhati.

"Inflacija raste od svibnja i zabrinjava nas da je doista robusna. Vidjeli smo rekordnu inflaciju u studenome i prosincu, pa sa zebnjom očekujemo stopu za siječanj. Bili bismo zadovoljni kad bi padala ispod 10 posto, no to će se teško dogoditi u narednim mjesecima. No dok god ima radnih mjesta, inflacija nije problem. Ekonomska logika kaže da dokle god imate mogućnost zaraditi novac iz drugih izvora, akumulirati prihod znači da nemamo problem s inflacijom. Morali bismo kao važan parametar gledati zaposlenost, jer dokle god ima radnih mjesta inflacija nje problem: možemo raditi drugi posao i tako smanjiti ugriz inflacije", objašnjava ekonomski analitičar Petar Vušković.

Savjetuje i kako treba pripaziti na dostavljače.

"Prvi znak krize će biti to da više nećemo susretati na cestama Glovo i Wolt dostavljače iz Azije ili Istočne Europe, jer logika je u ekonomiji tko prvi dođe taj prvi i odlazi. To će sigurno biti znak da je došlo do opadanje potrošačke moći."

'Naši ljudi u inozemstvu mogli bi se vratiti u Hrvatsku'

S druge strane, strada li industrija u velikim europskim gospodarstvima, osjetit ćemo bumerang.

"Mi nemamo industrije, pa moguće slomove industrije nećemo niti vidjeti. No, u velikim europskim industrijama zemljama gdje Hrvati drže velik broj radne snage, moglo bi se dogoditi da naši ljudi ostanu bez radnih mjesta i vrate se u Hrvatsku", kaže Štern.

Relković sa sigurnošću tvrdi kako Ivan Paladina ove godine odlazi s pozicije ministra.

"I on je taj koji može otići, a da Andrej Plenković ne doživi kao problem. Naime, nakon što je ostao bez tolikog broja ministara, svaki sljedeći dolazak, paradoksalno, javnost ne doživljava ozbiljno. Andreju Plenkoviću nije problem zamijeniti nikoga sve osim dvojice, trojice ministara: Tome Medveda, Božinovića, zbog Primorja ministra Butkovića, ako ne naprave nešto teško, a sve ostalo zbog prošlosti nema tereta. Jedini ozbiljni udarci su mu bili odlazak Zdravka Marića i Martine Dalić, ali kad je to preživio ostali dolasci nisu mu teret", smatra Relković.

Veliki uzlet rafinerijskih marži

Prvi ozbiljan datum koji će nam odrediti novu matematiku je 5. veljače.

"Ako će sankcije proraditi u onom obliku u kojem su predviđene da neće biti derivata onda će gdje će se prerađivati nafta i po kojoj cijeni, očekujem veliki uzlet rafinerijskih marži, mi smo svoju rafineriju zatvorili, ako Rusi zaustave izvoz sirove nafte prema Europi tu bi se moglo dogoditi svašta, ali ne bih da novu godinu počnemo u crnilu", tvrdi Štern.