‘PRIPREMAMO SVE ZA TSUNAMI BOLESNIKA’; Beroš najavio mogućnost odstupanja s funkcije: ‘Ako do toga dođe, podnijet ću ostavku’

Vili Beroš kaže da se pripremaju za ‘tsunami’ bolesnika: ‘KB Dubrava je odabrana zbog svoje važnosti, instalacije, dopremaju kisik do svakog kreveta’

Ministar zdravstva Vili Beroš osvrnuo se danas na konferenciji za javnost na to da KB Dubrava u Zagrebu postaje centar za liječenje oboljelih od Covida-19. Rekao je da sve pripremaju za “tsunami” bolesnika zbog čega se upravo radi centralizacija liječenja onih od koronavirusa u KB Dubrava. Rekao je da će u slučaju kraha sustava podnijeti ostavku.

“Ukoliko imamo 2500 novozaraženih u jednom danu, a imali smo više, to znači da će od 7,5 do 10 posto pacijenata razviti srednji do teški oblik kliničke slike. To znači da će ti bolesnici biti hospitalizirani na deset dana te da će biti potrebno više od 3000 kreveta, a ako će bit duže bit će više od 5000 bolničkih kreveta.

Kao ministar sam prihvatio tu ideju i suglasan sam s njom. Puno je bolje da se pacijenti liječe na jednom mjestu, a KB Dubrava je bolnica koja je najmlađa u Zagrebu, ona je optimalna zbog infrastrukturalnih uvjeta. Nigdje nemamo takve uvjete, prema tome svi koji ukazuju na loše uvjete želim da to stavimo u širi kontekst”, rekao je Beroš.

Zašto baš KB Dubrava?

Kaže da su sve druge bolnice u Zagrebu daleko starije. “KB Dubrava je odabrana zbog svoje važnosti, instalacije, dopremaju kisik do svakog kreveta. Na taj način smo probali omogućiti da sve ostale zdravstvene ustanove zbrinjavaju ostale bolesnike koji nisu pozitivni. Moramo se odlučiti gdje će se liječiti jedni, gdje drugi. Predodredio sam Dubravu s obzirom na kvalitetu. ja znam da se svi ne slažu s tom idejom. Dubrava je u tranziciji, unatoč svemu djelatnici pružaju odličnu skrb”, tvrdi Beroš.

“Od 860 i nešto respiratora nemamo previše slobodnih. Ali prilagođavat ćemo se iz dana u dana. Pitanje da u 6,7,8 i 9 mjesecu nije bilo respiratora u Dubravi, pa što bi radili u Dubravi kada nisu bili potrebni. Znamo da imamo manjak kadra, nismo mogli niti izgraditi kadar niti izgraditi bolnice u ovim mjesecima od početka epidemije…

“Ne znam da li smo uspjeli, ali smo pokušali sagledat svaki segment ove priče. Postiji vrlo jasan plan za hospitalizaciju bolesnika s različitima simptomima u različitim centrima. Razumijem djelatnike iz Dubrave, možda to nije s njima dobro iskomunicirano, ali recite mi koja bolnica može biti srce borbe protiv Covida?”, upitao je Beroš.

