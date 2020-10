PRIPREMAJU SE NOVE MJERE: Šostar: ‘Bojim da će Zagreb opet srušiti ovaj neslavni rekord. Brojka je zabrinjavajuća’

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 486 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) 2662

U Hrvatskoj je 382 pacijenta na bolničkom liječenju

29 pacijenata je na respiratoru, a umrlo je ukupno 317 oboljelih

U Svijetu je zaraženo 37.121.450

Oporavilo se 27.903.233, a umrlo 1.072.852

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U Irskoj i Francuskoj rekordni broj novozaraženih

8:00 – Irska i Francuska u subotu su zabilježile rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je u Velikoj Britaniji oko 1500 novih slučajeva više u odnosu na petak. Prvi put od početka pandemije broj novih slučajeva zaraze koronavirusom u Francuskoj je u subotu bio veći od 26.000. Prema podacima Ministarstva zdravstva, novozaraženih je 26.896, a ukupno oboljelih 718.873, prenosi Reuters. U posljednja 24 sata u Francuskoj su preminule 54 zaražene osobe, a ukupno 32.684.

U Irskoj je u subotu zabilježeno 1012 novih slučajeva covida-19, što je najveći porast broja novooboljelih u jednom danu od početka pandemije i gotovo dvostruko više od prosjeka proteklog tjedna. Očekuje se da će ovaj porast oboljelih pojačati pritisak na vladu da donese nove protuepidemijske mjere. Glavni irski epidemiolog Tony Holohan izrazio je veliku zabrinutost zbog pogoršanja situacije. Irska vlada prošloga je ponedjeljka zabranila zatvorene restorane diljem zemlje i ograničila broj posjetitelja u domove za starije. No, odbijena je preporuka državnih zdravstvenih djelatnika Nacionalnom stožeru da se uvedu znatno stroža ograničenja i protuepidemijske mjere.

Velika Britanija zabilježila je u subotu 15.166 novih dnevnih slučajeva covida-19, što je porast u odnosu na 13.864 slučaja prijavljenih dan ranije, pokazuju vladini podaci. U posljednja 24 sata u toj je zemlji umrla 81 osoba oboljela od covida-19.

Šostar se boji da će Zagreb danas imati novi rekord

Jučer – Ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Zvonimir Šostar najavio je da će, uz maske na otvorenom, predložiti da u Zagrebu ugostiteljski objekti rade do ponoći nakon što je u posljednja tri dana zabilježeno više od 480 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Zagrebu je samo u subotu zabilježeno 199 novozaraženih koroanvirusom na malo više od tisuću testiranja, što znači da je pozitivno gotovo 19 posto testiranih ili svaki peti. “Zagreb nije žarište, imamo 721 aktivni slučaj u Zagrebu. To je 0,01 posto stanovništva, čak nešto manje. Ali se bojim da ćemo sutra opet srušiti ovaj neslavni rekord. Brojka je zabrinjavajuća, daleko od toga da nije, duboko sam nesretan”, rekao je Šostar za HRT Dnevnik. Dodao je kako je jučer bio u gradu i vidio stotinjak mladih bez maski, u kafićima, na cesti napomenuvši kako će “sasvim sigurno barem 5 do 10 njih biti pozitivno”.

“Trenutačno je dosta oboljelih među mladima i osobama između 40 i 60 godina. Kad ‘preskoči’ na starije, a u Zagrebu je gotovo 20 posto starijih od 65 godina, morat ćemo puniti i ‘Zaraznu’ i ‘Dubravu’ te možda otvarati nove kapacitete”, rekao je Šostar izražavajući zabrinutost zbog moguće popunjenosti kapaciteta tih zagrebačkih bolnica. Za Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” kaže da nije još do kraja puna, a i da “u ‘Dubravi’ prof. Vukšić dobro sve vodi te da imaju dovoljno kreveta”. Izvijestio je da je i Tomislavac aktiviran kao karantena.

Šostar je rekao kako je među 199 novozaraženih i 29 studenata iz Španjolske koji su se međusobno družili. “Ne znam je li netko došao zaražen ili su se ovdje zarazili. Većina njih je u privatnom smještaju, ali su danas prebačeni na ‘Tomislavac'”, rekao je. Najavio je da će u nedjelju doraditi mjere i da je ideja da se predloži nošenje maski i na zatvorenom i na otvorenom prostoru. “Vidimo da ima ljudi u javnom prijevozu koji ne nose maske, ljudi u prodajnim centrima na hodnicima ne nose maske, kao da u hodnicima nema virusa. Nijemci, Šveđani, Francuzi pa čak i Talijani nose maske”, upozorio je.

Rekao je i kako će predložiti da se ujednači radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata. “Sada imamo strašne gužve i mislim da je primjereno da do rade do ponoći”, dodao je. Za nadolazeći blagdan Svih svetih i gradski prijevoz prema grobljima rekao je kako Zagreb nema tisuću autobusa i da su spremni za oba scenarija ovisno o situaciji. “Ako ipak prijevoza bude, bit će obavezan razmak onih koji čekaju, svi će morati imati maske koji čekaju i koji ulaze u autobuse, i neće se puniti više od pola autobusa”, najavio je. Na pitanje hoće li, ako brojke budu još veće, predložiti da se uvedu kazne za one koji ne poštuju mjere, Šostar je odgovorio kako se nada da će biti dovoljno razuma u ljudima, ali da je ta odluka na Stožeru civilne zaštite RH.