IZNAJMLJIVAČI ĆE MORATI RUŠITI APARTMANE I GRADITI NOVE? Država priprema izmjene zakona: ‘Omogućit ćemo im povoljne kredite’

Prema planu o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti postići će se veća kvadratura apartmana, no smanjit će se broj kreveta. Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine.

Velik trošak za iznajmljivače

Slobodna Dalmacija piše da će izmjene tog zakona za iznajmljivače značiti velik trošak. Ministar turizma Gari Capelli rekao je da će HBOR omogućiti povoljne kredite za takvu vrstu smještaja. Predsjednik Udruge iznajmljivača obiteljskog smještaja Makarska Anđelko Kujundžić rekao je da bi se prema izmjenama tog zakona sadašnja kvadratura sobe u apartmanu (15 kvadrata) povećala na 20. Iznajmljivači bi tako umjesto 12 kvadrata sobe za dvije osobe plus kupaonica od tri kvadrata, morali imati sobu od 16 kvadrata uz kupaonicu od 4 metra kvadratna.

Uz to će se mijenjati i Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategoriji ugostiteljskih objekata za smještaj. Slobodna Dalmacija piše da bi to zapravo moglo značiti da će iznajmljivači morati rušiti svoje apartmane, a zauzvrat će dobiti povoljne kredite. U Makarskoj bi to, primjerice značilo da će privatni smještaj imati čak 3.000 kreveta manje, a u cijeloj bi se zemlji broj kreveta smanjio za 200.000, od sadašnjih 600.000 taj bi broj pao na 400.000. Kujundžić dodaje da je ministru turizma predložio da se te promjene odnose sao na nove apartmane, a da oni sagrađeni ranije, pa sve do lani, budu pošteđeni tih promjena. Posljedica takvih promjena mogla bi biti i širenje crnog tržišta.



Ministarstvo: Cilj je potaknuti poduzetništvo i samozapošljavanje u turizmu

‘To bi bili strašni troškovi, trebali bi se rušiti pregradni zidovi u sobama i nauštrb druge sobe ili prostorije graditi novo kupatilo od 4 kvadrata i mislim da mnogi iznajmljivači ne bi ni pristupili rušenju čime bi se povećao broj apartmana na ”crnom” tržištu. Bilo bi onda bolje sagraditi novu kuću s propisanom kvadraturom apartmana, nego rušiti postojeću’, objasnio je Kujundžić i dodao da povoljni krediti iznajmljivačima ne znače puno. Namjera ovakih izmjena zakona je dovesti privatni smještaj na razinu hotelskog, kaže direktor TZ Tučepi, Ivo Mravičić. Pojašnjava da bi se rušenjem postojećih soba od sadašnje tri dobije dvije ili jedna.

Iz Ministarstva su pak o ovoj temi poručili da nacrt izmjena Zakona još nije izrađen, a kažu i da je riječ o nacionalnom programu razvoja malih obiteljskih hotela kako bi se obogatila ukupna smještajna ponuda, potaknulo samozapošljavanje u turizmu i poduzetnička aktivnost.