PRIPADNICI LGBTIQ ZAJEDNICE PISALI MINISTRU PAVIĆU ZBOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU: ‘Osudite homofobne objede’

U pismu navode homofobne izjave HDZ-ovih saborskih zastupnika i pozivaju Pavića da se javno očituje o svojoj podršci Zakonu o udomiteljstvu

Dvadeset i pet pripadnika i pripadnica hrvatske LGBTIQ zajednice poslalo je otvoreno pismo ministru rada i mirovinskog sustava Marku Paviću. Kako navode, povod pisma je “ministrova podrška diskriminirajućem Zakonu o udomiteljstvu koji je predložila Vlada RH, koji je podržala ministrova stranka HDZ i koji je na kraju izglasan i u Saboru uz podršku HDZ-ovih zastupnika i zastupnica”.

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti.

“Mi, građanke i građani Republike Hrvatske i pripadnice i pripadnici hrvatske LGBTIQ zajednice, tražimo od ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića da se javno očituje o svojoj podršci u petak, 7. prosinca, u Saboru izglasanom Zakonu o udomiteljstvu, kao i o homofobnim izjavama i lažima saborskih zastupnika i zastupnica HDZ-a, njegovih stranačkih kolega, izrečenih u raspravi glede ovog nedvojbeno diskriminirajućeg i nelogičnog zakona.

Prijedlog nacrta Zakona o udomiteljstvu koji je iz Vlade poslan Saboru na usvajanje predstavljen je na 123. Sjednici Vlade Republike Hrvatske, 31. listopada, od strane nadležne ministrice Nade Murganić, a onda i jednoglasno usvojen glasovima svih prisutnih članova Vlade, uključujući i ministre iz kvote HNS-a, kao i ministra Pavića, koji je sjedio baš pored ministrice Murganić dok je govorila o ovom diskriminirajućem prijedlogu zakona. Imao je priliku na toj sjednici vlade reagirati, što nije učinio, nego ja čak glasao za ovakav diskriminirajući zakon.

Diskriminacija istospolnih parova

Podsjećamo, prema prijedlogu ministrice Murganić, za koji je glasao i ministar Pavić, a koji je onda izglasan u Saboru udomiteljstvo se onemogućava građankama i građanima RH koji žive u istospolnim parovima. Onemogućava im se udomiteljstvo djece, ali i srodnika i odraslih. Pritom udomiteljstvo nije onemogućeno LGBTIQ građankama i građanima RH koji žive kao samci. To znači da zakon diskriminira istospolne parove na temelju njihove seksualne orijentacije, ali i obiteljskog statusa, s obzirom na to da i hrvatski i europski zakoni i presude najviših europskih sudskih tijela, poput Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska para, prepoznaju istospolne parove kao obitelj i vrijedne zaštite njihova obiteljskog života.

Proces izglasavanja diskriminatornog prijedloga nacrta Zakona o udomiteljstvu, koji je podržao i HDZ-ov ministar Pavić, bio je povod nizu homofobnih ispada saborskih zastupnika HDZ-a, koji ne samo da su vulgarno vrijeđali hrvatske LGBTIQ građanke i građane, te nas demonizirali, nego su iznosili laži i predrasude koje su znanstveno odavno pobijene. Cijela ta retorika zapravo je bila usmjerena tome da se LGBTIQ ljude označi prijetnjom djeci.

Primjerice, zastupnik HDZ-a Stevo Culej je u raspravi o zakonu 29. studenog izjavio sljedeće: “Zamislite ovo: lezbijka se uda za jednog normalnog, kako ja to nazivam, i sa njim ima dijete. I onda ga prijavi za nasilje, rastavi se od njega, uzima mu to dijete i uzima mu pola imovine.” Kasnije je još dodao: “Ja ću samo postaviti jedno pitanje. Ja sam otac, nadam se da ste i vi. Kome biste dali dijete na usvajanje: normalnom paru, muž i žena, što je meni normalno, ili dvojici sa Gej Prajda, gole guze, koji mlataraju i mačuju se pred djecom.”

200 stručnjaka: Istospolni parovi mogu kvalitetno odgodijiti dijete

Zastupnica HDZ-a Branka Juričev Martinčev je pak izjavila ovo: “Dovesti dijete u istospolnu zajednicu i svojim primjerom pokazati ljubav prema istom spolu znači u konačnici može dovesti do toga da i to dijete poželi i kasnije živi u istospolnoj zajednici, a to svima nama sigurno nije cilj. Oni koji jesu, to su odrasle osobe koje su se odlučile za takav život, ali u tom smjeru odgajati djecu ja ne bih.” Time je zapravo poručila da je homoseksualnost prenosiva s udomitelja na dijete.

Zastupnica HDZ-a Marija Jelkovac je pred glasanje, referirajući se na pokušaje amandmana kojima bi djecu mogli udomiti i istospolni parovi, apelirala da djecu ne treba “dovesti u situaciju da ih prijedlozima koji stižu od pojedinih zastupnika dodatno traumatiziramo”, čime je insinuirala da bi udomljavanje od strane istospolnog para za dijete bila gora trauma od bivanja bez roditeljske skrbi.

Podsjećamo i da je 200 hrvatskih stručnjaka i znanstvenika potpisalo pismo u kojemu se se naglašava da istospolni parovi mogu jednako dobro i kvalitetno odgojiti dijete kao i heteroseksualni parovi, te ističu da sva relevantna istraživanja kažu da kvaliteta i učinkovitost roditeljstva nije povezana sa seksualnom orijentacijom roditelja.

200 HRVATSKIH ZNANSTVENIKA I STRUČNJAKA: ‘LGBT osobe su jednako sposobni biti roditelji’

Među potpisinicima novinari, aktivist…

Zbog svega navedenog tražimo od ministra Marka Pavića da hrvatskoj javnosti i nama objasni zašto je podržao za istospolne parove diskriminirajući Zakon o udomiteljstvu i da se očituje o homofobnim ispadima svojih stranačkih kolega i kolegica iz HDZ-a. Njegova šutnja glede citiranih, ali i ostalih homofobnih izjava i laži koje su proteklih dana plasirane u javni prostor, implicira da se on sa svime time slaže.

Ovim otvorenim pismom želimo ministru Paviću dati priliku da se izjasni i potaknuti ga da javno osudi iz redova njegove stranke izrečene homofobne objede, te da objasni zašto je podržao zakon koji koliko očito toliko i bespotrebno diskriminira istospolne parove.”, stoji u pismu.

POTPISNICI/E: Gordan Duhaček, novinar; Zoran Marinković, postdoktorand; Antonela Marušić, novinarka i spisateljica; Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor Queer Zagreba; Goran Subotić, doktor francuske književnosti; Bruno Isaković, samostalni umjetnik; Gabrijela Ivanov, društvena poduzetnica; Vjeko Vacek, mag. anthrop. et philol. Angl.; Gordan Bosanac, aktivist za ljudska prava; Marko Kelava, programer;

Goran Ferčec, dramaturg i pisac; Marino Čajdo, producent; Iva Tomečić, urednica Crol.hr-a; Milena Zajović, novinarka; Roko Rumora, doktorand povijesti umjetnosti; Dario Krešić, doktor računarskih znanosti; Jasna Jasna Žmak, dr.sc.; Đivo Đurović, novinar; Marko Sjekavica, pravnik i muzeolog; Ivan Zidarević, Europska civilna inicijativa Zagreb; Mima Simić, spisateljica; Marina Matešić, dr. sc. i mag. rodnih studija;

Matej Škalabrin, bacc.med.tech.; Branka Škalabrin, voditeljica seksualnog odgoja u osnovnim i srednjim školama; Srđan Sandić, pisac i novinar