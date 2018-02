HGSS OBJAVIO FOTOGRAFIJE USPJEŠNE AKCIJE U LICI, LJUDI IH ZATRPALI PORUKAMA PODRŠKE: ‘Svaka čast, vi ste ljudine’

Ova uspješna intervencija HGSS-ove stanice u Gospiću deveta je u 2018. godini, priopćili su iz HGSS-a i dodali kako bi po broju akcija spašavanja to mogla biti rekordna godina za Stanicu Gospić.

Jučer je HGSS-ova stanica Gospić intervenirala na području općine Perušić.

HGSS stanica Gospić primila je poziv od hitne pomoći jučer oko 12.45 sati, zbog starije žene koja je prilikom pada slomila kuk. Kako se kuća unesrećene osobe nalazi na manje urbanom području, prilazni put zbog snijega nije prohodan, te je tim Hitne medicinske pomoći zatražio asistenciju od HGSS-a. Tim od sedam spasioca sa dva terenska vozila odmah po pozivu krenuo je na intervenciju.





Zajedno s timom hitne medicinske pomoći došli su do kuće osobe koja je zatražila pomoć, zbrinuli su ženu te su je na snježnoj nosiljci transportirali do kola Hitne pomoći. Ova uspješna intervencija gospićkog HGSS-a deveta je u 2018. godini, priopćili su iz HGSS-a i dodali kako bi po broju akcija spašavanja to mogla biti rekordna godina za Stanicu Gospić.

Dodaju kako su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, osobito na području općine Plitvička Jezera i općine Udbina, i dalje u pripravnosti.

Nakon ove akcije, mnogi su pohvalili i čestitali pripadnicima HGSS-a.

