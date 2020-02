PRIMORSKO-GORANSKI STOŽER ZA ZARAZNE BOLESTI: Tridesetak osoba pod nadzorom epidemiologa, nađena lokacija za moguću izolaciju

Predsjednica primorsko-goranskog županijskog Stožera za zarazne bolesti, Đulija Malatestinić, izvijestila je na konferenciji za novinare, vezano za medijska nagađanja o mogućoj lokaciji u okolici Rijeke i Zagreba – kako je lokacija nađena

U Primorsko-goranskoj županiji trenutačno je pod nadzorom epidemiologa zbog moguće infekcije koronavirusom, 30-tak osoba, a pronađena je lokacija u županiji na kojoj bi mogla biti organizirana izolacija oboljelih, rekli su u utorak predstavnici županijskog Stožera za zarazne bolesti.

Predsjednica primorsko-goranskog županijskog Stožera za zarazne bolesti, Đulija Malatestinić, izvijestila je na konferenciji za novinare, vezano za medijska nagađanja o mogućoj lokaciji u okolici Rijeke i Zagreba – kako je lokacija nađena.

Preporučeno izbjegavanje masovnih okupljanja

Dodala je da u tom prostoru svaka osoba može biti zasebno smještena, s posebnim sanitarnim čvorom, da ima karakteristike hotela, ali da javnost o konkretnoj lokaciji još neće biti obaviještena. To je pod nadzorom i postupit ćemo prema potrebama, imamo adekvatne prostore, a struka će reći tko mora ići u izolaciju, dodala je predsjednica županijskog Stožera Malatestinić. Podsjetila je da je jutros u 2 sata u riječku Kliniku za infektivne bolesti primljeno devet osoba, a uzorci su poslani u zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” iz koje se popodne očekuju nalazi. Prethodna tri uzorka, također su negativna na korona virus, ali su pozitivna na gripu.

Na pitanje o većim okupljanjima i događajima, pogotovo onima na koje dolaze gosti iz Italije, odgovorila je kako je zdravstvena preporuka da se izbjegnu masovna okupljanja. Svi putnici će biti kontaktirani pri ulasku u Hrvatsku i dobit će pravovremene upute, dodala je. Na upit o postavljanju kontejnera na granične prijelaze, u kojima će se obavljati trijaža, Malatestinić je kazala da je za to mjerodavna Civilna zaštita te da bi kontejneri trebali biti postavljeni danas popodne na Pasjaku.

Rizične regije Veneto i Lombardija u sjevernoj Italiji

Glavni epidemiolog županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Dobrica Rončević, rekao je kako se rizičnim područjima smatraju regije Veneto i Lombardija u sjevernoj Italiji i da se Talijane iz ostalih regija ne tretira kao da dolaze iz rizičnih područja. Ljudi koji dolaze, bez obzira rade li ili žive tamo ili su putovali, potencijalno bi mogli biti izloženi zarazom koronavirusom i stoga se oni trebaju putem graničnih službi, sami ili preko ostalih zdravstvenih službi, javiti epidemiološkoj službi; onda će, ako su zdravi, biti nadzirani 14 dana i pratit će simptome. Ako netko tijekom nadzora oboli, bit će upućen u bolnički sustav, dodao je.

Rončević je istaknuo kako nije potrebno dizati paniku, u županiji još nema slučaja oboljenja od koronavirusa, a kamoli epidemije. Dodao je da za sada nacionalni i županijski stožeri ne procjenjuju potrebnima rigorozne mjere. No, zbog blizine i povezanosti s regijama Sjeverne Italije, trebamo primijeniti sve mjere koje su predviđene u pripremamama, rekao je.

Glavni županijski epidemiolog rekao je i da su građani s pravom uznemireni jer nam je epidemija sada puno bliže, ali se nada da će sustav uspjeti usporiti dolazak virusa na naše područje, a onda mjerama smanjiti broj slučajeva širenja bolesti u županiji i Hrvatskoj. Ipak, kaže, nikada ne možemo biti posve sigurni u to.

Dvije talijanske regije zasad su sigurne

Na pitanje o povratku žena iz Istre i s Kvarnera koje rade za talijanske obitelji kao domaćice ili njegovateljice, Rončević je rekao kako i one trebaju biti pod epidemiološkim nadzorom. To će raditi granična služba sa sanitarnom inspekcijom. One pri ulasku u Hrvatsku uglavnom dobivaju rješenja sanitarne inspekcije, koje je i službeni dokument o stavljanju pod nadzor. Oni koji nisu dobili rješenje, a bili su izloženi riziku jer putuju iz Kine, Južne Koreje, Lombardije ili Veneta, mogu se sami kao zdrave osobe, javiti epidemiologu, pa će dobiti i konkretne osobne upute, naglasio je.

Rončević je kazao i da stanivnici iz Primorsko-goranske županije najviše posjećuju talijansku regiju Friuli- Venezia-Julia i Trst; ta regija još nije proglašena regijom visokog rizika, ali to nije isključeno pa će o eventualnoj promjeni izvijestiti i dati upute iz nacionalnog stožera. Za sada možemo računati da su ljudi koji posjećuju tu regiju prilično sigurni, dodao je.