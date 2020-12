PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA JE PUNA ŽARIŠTA: Epidemiolog Rončević je otkrio gdje se ljudi najviše zarazuju

Voditelj Epidemiološkog odjela Primorsko-goranske županije, Dobrica Rončević u gostovanju za RTL Danas rekao je da vjeruje kako svijest o ozbiljnosti koronavirusa u javnosti počinje dominirati što bi moglo smanjiti epidemijski potencijal

Liječnici KBC-a Rijeka bore se i s covidom, i s lopovima. Svaka treća testirana osoba u ovoj županiji je pozitivna. U posljednja 24 sata evidentirane su 332 novooboljele osobe, prenosi RTL.

Svijest o ozbiljnosti

”Postoji jedan trend stagnacije tijekom tjedan dana na tim, dosta visokim brojkama. Među testiranim osobama je veliki udio pozitivnih zbog toga što se, u velikoj mjeri, testiraju simptomatski bolesnici ”, rekao je Dobrica Rončević, voditelj Epidemiološkog odjela NZJZ-a Primorsko-goranske županije. Rončević vjeruje kako svijest o ozbiljnosti koronavirusa u javnosti počinje dominirati. Sve dok svatko nije poznavao nekog tko je pogođen infekcijom, do tada su, primjećuje Rončević, ljudi na ovu infekciju gledali na nešto što je slično gripi.

”Sada je to, na sreću, drugačija svijest i nadamo se da će uz opće mjere od kojih očekujemo rezultate uskoro i ta svijest pridonijeti smanjenju epidemijskog potencijala”, rekao je Rončević. Žarišta su posvuda u Primorsko-goranskoj županiji. No, Rončević kaže kako nisu takva da dolazi do širenja koja bi poharala cijelu jednu životnu sredinu. Među najčešćim žarištima su obitelji, gdje jedan član donese infekciju u obitelj i tu se vidi veliki porast oboljelih.

”Preporuka epidemiološke struke, ali i pedagoške struke je prelazak na online nastavu za srednje škole. To je zbog toga što je organizacija nastave postala upitna kod velikog broja škola zbog velikog broja razreda u samoizolaciji”, rekao je voditelj Epidemiološkog odjela.

