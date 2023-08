Najmanje jedanaest od 102 sada uhićenih ima dosje u Hrvatskoj. Pritvor je svima određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i bijega.

Dok se do sada tvrdilo da oružje nije pronađeno, DNK će se ipak tražiti na ova dva preklopna noža izuzeta nakon sukoba. U policijskom spisu - stoji - jedan je od 23-godišnjeg Hrvata. Iz njegova odvjetničkih tima negiraju vlasništvo nad tim nožem i zatražili su analizu otisaka prstiju.

No DNK, bilo na nožu bilo na žrtvi, nije automatski dokaz krivnje, ističe Zoran Primorac, predsjednik Hrvatskog društva za humanu genetiku, prenosi Danas.hr.

Rezultati DNK analize čekaju se već tjedan dana, a za to za sada u javnosti ne postoji objašnjenje. "Ako vi pogledate uzorke od sto osoba koji su regularnim putem dali krv to u laboratoriju poput našeg traje dan do dva", ističe Primorac.

Kontaminacija i miješanje tragova

Primorac dodaje da je zahtjevno izdvajati DNK uzorke s noža kojim je Grk ubijen jer može doći do miješanja tragova. "Jedini problem može biti povezan s predmetom. Ako je pronađen, s njega treba uzeti sve biološke tragove, doći do profila kojih ima više i onda ići na sužavanje da bi na kraju došli do počinitelja. Osim ako netko u međuvremenu nije taj predmet dirao, nije uništio biološke tragove, a puno je načina", objašnjava.

Kako je puno navijača sudjelovalo u tučnjavi, a onda i puno osoba pomagalo ranjenom navijaču AEK-a koji je kasnije preminuo, pitanje je jeli na taj način došlo do kontaminacije.

Problem je i je li neka nevina osoba dirala taj predmet, a Primorac navodi i primjer. "Da je više osoba držalo u rukama pištolj iz kojeg se pucalo ili da je niz osoba slučajno, nakon počinjenja kaznenog djela, uzelo predmet - jer nisu znali kako se ponašati - to je takozvana kontaminacija koja može biti od nekoliko počinitelja ili osoba koje su potpuno nevine", objašnjava.

"Mi smo imali velik broj slučajeva, npr. veliki slučaj O.J. Simpsona u SAD-u - vi ćete vidjeti da je unutar vrta gdje je on bio pronađena njegova krv i on je mogao jednostavno reču: 'Ja sam brao ruže, slučajno sam se posjekao, zato je tu moja DNK", kaže.

Zato se grčki istražitelji moraju osloniti na druge dokaze. "Imat kamere, imate svjedoke, imate vremenski tijek - imate razne druge koncepcije koje mi koristimo godinama - da nema toga vi bi na većini mjesta gdje vam nakon ubojstva dođe policajac, bolničar ili liječnik morali njega optužiti jer su tamo njegovi biološki ostaci", zaključuje.