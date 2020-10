PRIMORAC UPOZORAVA NA PREOSJETLJIVE TESTOVE: ‘Lažno pozitivni mogu urušiti život i ekonomiju. Jednu stvar moramo mijenjati’

‘Uz testiranje, još je važnije ne stvarati paniku… u samoizolaciju treba staviti one koje je potrebno, a svim ostalima omogućiti da rade i žive normalno’

Hrvatski znanstvenik i liječnik prof. dr. sc. Dragan Primorac, koji je među prvima je u Europi koristio RT-PCR metodu testiranja na koronavirus, rekao je za Večernji list da je testiranje populacije jedan od preduvjeta kako bismo dobili realne brojeve inficiranih virusom SARS-CoV-2, koji će prikazati objektivno stanje te izbjeći svakodnevna nagađanja.

“No i to testiranje mora biti objektivno, a metodologije standardizirane. Uz testiranje, još je važnije ne stvarati paniku, javno izgovorena riječ treba biti temeljena na najnovijim znanstvenim podacima, u samoizolaciju treba staviti one koje je potrebno, a svim ostalima omogućiti da rade i žive normalno uz propisane mjere epidemiološke zaštite”, dodaje Primorac.

‘Lažno pozitivni’

Primorac i njegovi kolege iz SAD-a, a u zadnje vrijeme i iz Njemačke, poput dr. Parčine sa Sveučilišne bolnice u Bonnu ističe potrebu promjene dijagnostičkih kriterija vezano uz PCR.

“Točno, i na to upozoravam već niz mjeseci. Istodobno i znanstvenici s University of California-Irvine te s Harvard T.H. Chan School of Public Health smatraju da su postojeći kriteriji testiranja vezano uz PCR produciraju ‘lažno pozitivne’ rezultate. Na velikom broju analiziranih uzoraka, postotak onih koji su ‘lažno pozitivni’ može ozbiljno urušiti normalno funkcioniranje života, ekonomije, školstva itd.”, upozorio je Primorac.

Preosjetljivost testa

Kaže da je problem u tome što nalaz koji se izdaje nakon PCR postupka prikazuje se ili kao pozitivan ili kao negativan te da je golema razlika među pozitivnim nalazima koji ukazuju na prisutnost virusne RNA u uzorku.

“Naravno, što je viši titar (prisustvo virusa u uzorku), potreban je manji broj ciklusa za detekciju virusa. Istodobno, viši titar virusa u uzorku znači i veću virulenciju, odnosno veću mogućnost širenja virusa. U većini laboratorija broj ciklusa detekcije (eng. cycle treshold – Ct) koji se koristi za prisustvo SARS-CoV-2 je 40 ili ponekad 45. Time, prema našem mišljenju, ovaj test zapravo postaje ‘preosjetljiv’ te osobe s minimalnim titrom virusa, kao i osobe u čijem uzorku postoje samo fragmenti nefunkcionalnih virusa proglašavamo pozitivnim.

Logično je da osoba kod koje se virus iz uzorka replicira na 20 ciklusa ima daleko veći broj kopija virusa od osobe kod koje se, npr., virus replicira na 35 ciklusa. Osim toga, prva osoba je daleko zaraznija za okolinu od ove druge osobe koja je jako malo zarazna, ako i uopće. Prateći ovaj koncept, velik broj ljudi koji je nepotrebno u samoizolaciji mogao bi se vratiti obavljanju svojih poslova što će biti ključno u opstanku gospodarstva”, rekao je Primorac.

Rapidno smanjenje pozitivnih

Ipak, dodaje da uvijek treba imati na umu da je rezultate potrebno sagledati u kontekstu cijele kliničke slike svakog pojedinačnog pacijenta “jer, npr., nizak titar virusa može značiti i da je osoba tek na početku zaraze”.

Američki kolege su, kaže izračunali da, ako se u svijetu prihvati prijedlog da se u dijagnostici SARS-CoV-2 broj Ct reducira na 30-35, broj osoba koje su danas pozitivne na prisustvo SARS-CoV-2 rapidno će se smanjiti.

“U nedavno objavljenom radu u časopisu The Lancet tvrdi se da je broj lažno pozitivnih testova koji se dobiju tijekom korištenja PCR-a od 0,8 do 4%. Te rezultate pripisuju takozvanoj unakrsnoj reaktivnosti s drugim genetičkim materijalom koji se amplificira, kontaminacijom tijekom uzimanja uzorka itd.”, objasnio je Primorac.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.