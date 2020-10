PRIMORAC OTKRIO KAKO ĆEMO POBIJEDITI PANDEMIJU COVIDA: ‘Tako smo pobijedili i SARS’; komentirao i ubrzan rad na cjepivima

‘Ljudi moraju biti svjesni činjenice da ne postoji zdravstveni sustav u svijetu koji u jednom trenutku može prihvatiti tako veliki broj oboljelih’

Hrvatska ovih dana obara crne rekorde po broju novozaraženih, a tijekom zadnja 24 sata zabilježeno je 508 novih slučajeva. Najgore je to što se ne zna gdje su se zarazili. Kada će završiti agonija s koronavirusom pokušao je za HRT odgovoriti Dragan Primorac, liječnik i član Vladina Znanstvenog savjeta.

Odgovarajući na pitanje kako u samo posljednja četiri dana Hrvatska bilježi 2.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom Primorac kaže kako se približava vrijeme gdje su ljudi u zatvorenom prostoru i gdje postoji bliska interakcija ljudi te da je to očekivano.

“Nagli skok se dogodio jer su se ljudi malo opustili i nitko nije mogao predvidjeti da će rezultat biti veliki broj inficiran, to je jedno upozorenje na vrijeme”, rekao je Primorac na HRT-u.

Uvjeren da će odgovornost ljudi pobijediti epidemiju

Europa se nalazi u najavljenom jesenskom valu epidemije. Broj zaraženih je u brojnim zemljama znatno veći nego tijekom prvog vala pandemije, no smrtnost je manja. Primorac kaže da je puno teorija i razgovora o tome hoće li to tako i ostati.

“Imate puno uvjeta koji virusu ne odgovaraju. Povećanu količinu zračenja, povećanu vlažnost, ljudi su na otvorenom prostoru. Ako pogledate što se događalo u drugim državama, često spominjemo Švedsku, vi ste tada imali jednu veliku procijepljenost, ja bih to nazvao velikim kolektivnim imunitetom, možda je došao negdje na 30 posto, zato Švedska sada ima jedan obrnuti proces. Možda možemo usporediti i Dalmaciju i Istru, gdje je više od 7 milijuna ljudi u jednom trenutku ušlo u zemlju, gdje su bili brojni kontakti. Bilo je 38 posto onih koji su bili asimptomatski. SARS je pobijeđen nošenjem maske, samoizolacijom i karantenom.

Ja mislim da će ovu epidemiju pobijediti odgovornost ljudi. I ljudi jesu odgovorni, oni se nekad opuste. Ali moraju biti svjesni činjenice da ne postoji zdravstveni sustav u svijetu koji u jednom trenutku može prihvatiti tako veliki broj oboljelih. Dobra je vijest da teške kliničke slike nemamo i uvjeren sam da taj proces možemo zaustaviti”, rekao je.

O ubrzanom procesu rada na cjepivu

Posljednja istraživanja pokazala su da koronavirus koristi čak tri strategije napada na ljudski organizam što do sada nije primijećeno niti za jedan drugi virus. Primorac ističe da nam to govori i otkriva kako pobijediti virus jer razumijemo mehanizam kojim on napada stanicu i zašto se ne može obraniti.

Mediji u Velikoj Britaniji izvijestili su da je cjepivo na kojem radi Sveučulište Oxford pri samom kraju te da bi prve doze protiv Covida-19 mogle stići već krajem prosinca. Upitan znači li to da se pandemiji nazire kraj, Primorac odgovara da mi moramo biti svjesni da je taj proces iznimno ubrzan.

“Za ono što treba pet do šest godina, mi radimo u godinu dana. Ako mi postignemo da procijepimo populaciju u jednom određenom postotku to je golemi uspjeh.

Ali, naravno to cjepivo ne smije ugledati svjetlo dana dok ne budemo sigurni da neće dovesti do štetnih učinaka i zbog toga je oprez oko cjepiva. Već danas razgovaramo o gripi i važno je shvatiti da u pandemiji strah i panika nigdje ne vode. Ovu pandemiju, pobijedit će odgovornost svih nas”, zaključio je Dragan Primorac na HRT-u.

