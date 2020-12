PRIMORAC ODGOVORIO NA ĐIKIĆEVE OPTUŽBE: ‘Bio bi puno sretniji da Đikić savjetuje njemačku kancelarku’

Upitan je i smatra li da treba pojačati mjere, Primorac je odgovorio kako Stožer radi izvrstan posao

Član vladinog znanstvenog savjeta, bivši ministar Dragan Primorac, gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje se osvrnuo na optužbe kolege znanstvenika Ivana Đikića koji tvrdi da je u sukobu interesa te da zarađuje na građanima za vrijeme korona krize.

Primorac je komentirao i raskol u savjetu i konfuzne informacije iz Vlade zbog kojih petero znanstvenika više nije u savjetu. Vlada i dalje tvrdi da nisu smijenjeni.

“Gdje god postoji intelektualna diversifikacija i različita mišljenja, dogode se određeni problemi. Dobra vijest je da oni nisu smijenjeni i da se radi sve kako bi oni i dalje ostali u Savjetu”, kazao je Primorac.

Upitan bi li on ostao o savjetu da ga je Frka Petešić nazvao te mu rekao da je narušeno povjerenje, Primorac je kazao kako bi bilo besmisleno ostati ako je povjerenje toliko narušeno da jedno drugome ne mogu vjerovati.

Misli da bi znanstvenici trebali ostati u savjetu

“Očito je da se ovdje ipak radi o stvarima gdje se može nastaviti kontinuitet. Mislim da je riječ o dobrim ljudima koji bi trebali ostati u savjetu kako bismo učinili sve što možemo za dobrobit hrvatskih građana”, poručio je Primorac i dodao da on ne vidi problem ni u jednom članu Znanstvena savjeta.

“To su ljudi koji imaju svoju slobodu i teško ih je staviti u okvire. Bilo bi dobro da stavovi koje zauzmemo unutar savjeta, tako budu i komunicirani prema van. Moramo imati odgovornost, mislim da je ovo dobra lekcija za sve”, rekao je.

Vezano za sukob s Đikićem i njegovim optužbama za sukobe interesa jer kao član savjeta u svojoj tvrtki prodaje antigenske testove, Primorac je rekao kako kriza nije trenutak za osobnu promociju.

“On to stalno čini. Mi ništa ne prodajemo državi i po definiciji ne možemo biti u sukobu interesa. Ako stalno šaljete poruke kao što to radi Đikić – da sumnjate u institucije, što će onda biti kad se izađe s preporukama oko cijepljenja”, rekao je Primorac.

Kazao je i kako bi bio puno sretniji i ponosan da Đikić savjetuje njemačku kancelarku, prenosi Dnevnik.

‘Nije on bitan u ovoj priči’

“Pogledajte kontinuitet njegovih napada na veliki broj ljudi u Hrvatskoj iz Frankfurta. On mora shvatiti da niti ja niti on nismo bitni u ovoj priči. Ja sam bio vrlo tih i takav ću ostati. Daleko iznad pojedinačnih sukoba apsolutno mora biti interes hrvatske države. I osobno ću napraviti neke korake kako bi došli do stabilnosti. Ova svađa nikako nije dobra. Nemoguće je da se svaki dan pojavljujete u medijima i tako agresivnim načinom stvarate animozitet”, rekao je Primorac.

“Bilo bi dobro da im netko kaže hvala. Ove mjere su balans da preživimo ekonomski i da ne budemo potpuno zatvoreni. Moramo učiniti sve da se ljudima ne ukrade Božić. Ne zaboravimo da je pitanje trenutka kad ćemo krenuti s cijepljenjem. Vidimo čvrsto svjetlo na kraju tunela”, rekao je Primorac.