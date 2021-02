PRIMORAC IMA OHRABRUJUĆE VIJESTI ŠTO SE TIČE NOVOG SOJA: ‘Da smo na početku pandemije znali o virusu ovo što znamo danas…’

Novo istraživanje pokazuje da se britanski soj širi sporije nego što se mislilo i da ne izaziva teže kliničke slike. Da smo na početku pandemije znali o virusu ovo što znamo, Primorac smatra da bi danas cijeli svijet napravio manje pogrešaka

Znanstvenici s King’s Collegea i Harvarda objavili su rezultate istraživanja vezano uz Britansku varijantu SARS-CoV-2 virusa B1.1.7 te su prikazali nove spoznaje vezane uz širenje, moguće ponovljene infekcije, ali i simptome ovog soja. Prof. dr. sc. Dragan Primorac, genetičar i forenzičar, u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” HRT-a, rekao je da je važan podatak da je njihovo istraživanje pokazalo da ovaj britanski soj ne dovodi do teže kliničke slike kao što se ranije mislilo.

“Također su, analizirajući velik broj uzoraka, primijetili da je oko 0,7 % šansa za moguću reinfekciju, što je jako dobro. Otkrili su da je mogućnost širenja ovog soja svega 35% veća od onog što se mislilo ranije kada se govorilo o 70%. I to su te dobre vijesti. Osjećamo se sve sigurnije i stabilnije”, dodao je Primorac istaknuvši da se trebaju i dalje poštovati epidemiološke mjere kako bi se taj soj držao pod kontrolom.

Manji broj mutacija nego virus gripe

Kaže kako su najopasniji mutirani sojevi vezani za promjenu jedne aminokiseline na spike proteinu i onda kao takav ima veću mogućnost vezanja na receptore. “Ovaj drugi ima tzv. deleciju dvije aminokiseline, o njemu često govorimo i on je bio vezan uz Dansku. Ali ako gledate kako je on bio proširen i odakle dolazi, iz Južne Afrike, onda se mi bavimo tim sojevima, ali imate niz drugih mutacija. Ali važno je za istaknuti da ovaj virus zbog svog velikog genoma i mogućnosti popravljanja tih mutacija nema veliki broj mutacija kao npr. virus gripe, i to je prednost o kojoj treba govoriti”, poručio je.

Istaknuo je da uvijek treba biti oprezan, ali da nam ove nove informacije koje su objavljene daju veći osjećaj sigurnosti nego što je to bilo prije. Da smo na početku pandemije znali o virusu ovo što znamo, Primorac smatra da bi danas cijeli svijet napravio manje pogrešaka. “Jučer je objavljen podatak da su osobe koje su bile u kontaktu s virusom i razvile protutijela te osobe s jednim cijepljenjem razvijaju isti titar protutijela kao i osobe koje su dva puta cijepljene. Ti podaci govore o velikoj mogućnosti uštede tijekom cijepljenja”, rekao je.

“Mi razumijemo mehanizam koji nastaje i to nam pomaže da razumijemo kako ispravno liječiti post-COVID sindrom. Znamo da su veliki problemi vezani uz tzv. endotelitis i endotelne stanice koje su zapravo ograničenje između krvi i stijenke krvnih žila. Mi znamo da je imunosni proces koji se događa nakon upale preduvjet za cijelu našu glavobolju što nam pomaže razumjeti da kortikosteroidna terapija u pravo vrijeme djeluje vrlo učinkovito”, objasnio je Primorac za HRT.

