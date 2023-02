Dalmatia tower najveći je neboder u Hrvatskoj, arhitektonsko čudo. Pobrao je razne stručne nagrade, ali u njemu nema nikoga i ničega. On, naime, nema uporabnu dozvolu. Grad je ne želi izdati jer su izgradili 10 katova više i izašli iz gabarita, najavila je tim riječima Mojmira Pastorčić prilog kolegice Dragane Eterović za RTL Direkt, piše Danas.hr.

Iz kojeg god smjera stižete u Split, vidite 135 metara visoku ljepoticu od 27 katova. Na samom vrhu je prema idejnom projektu bio je predviđen vidikovac i restoran, ali već na početku od toga se odustalo. No nije se odustalo od svog luksuza iznutra. Gosti će moći uživati u Wellnessu, a i oni koji dođu poslovno ne mogu se požaliti. Bit će to hotel u kojem svaka od 200 soba ima pogled na more.

"Ukupno ih je 210 i četiri apartmana, sve su smještajne jedince su završene. U fazi su završnog čišćenja i popravaka. Sve u skladu s našim interno postavljenim rokovima za otvorenje hotela”, kazao je voditelj radova Marijo Grabovac.

Sve je spremno za otvaranje, ali zapelo je na dozvolama. Grad Split je odbio izmjenu građevinske dozvole zbog zadnjeg kata na kojem se nalazi strojarnica.

Sporni dio zgrade

"Taj tobože sporni dio ove zgrade je izlaz svih vertikalnih komunikacije na krov. Iznad kojeg smo napravili strojarnicu. Mi nemamo građevinsku dozvolu za ovo rješenje. Mi imamo građevinsku dozvolu za zgradu i sve što je izvedeno je izvedeno u skladu s važećim zakonima RH", objašnjava Grabovac.

Dodatak na krovu izveden je iz tehničkih razloga i kao zaštita od vremenskih neprilika. Ali problem je što se građevinska dozvola već mijenjala tijekom gradnje jer je investitor želio dodatnih deset katova.

"Taj gospodin je dobio 10 katova više nego što je bilo u dozvoli, a to se zove urbanistički bonus. On za to nije napravio ništa za javnu korist što je propust bivših gradonačelnika i mislim da se time trebaju baviti institucije. A povrh toga je izgradio višak na krovu i mislim da je to zaista neprimjereno", rekao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak

Iz Grada očekuju da se investitor vrati krov u gabarite prema postojećoj dozvoli.

Ili je legalno ili nije ilegalno

"Apsolutno se nadamo pozitivnom rješenju, jer sve činjenice i argumenti su na našoj strani pogotovo što je i Ministarstvo dalo nama za pravo u dijelu merituma samog problema odnosno ishođenja dozvole. Osim što smo morali postupak morali ponoviti putem e dozvola", kaže voditelj projekta Davor Pavlov.

Iz društva arhitekata Split poručuju pak da ne može samo dio biti ilegalan.

"Uopće nije bitno koliko je ilegalno. Ili je legalno ili nije ilegalno. Kuća ima dva moda ili legalan ili ilegalan. Nema malo sam ilegalan. Još bi dodala da Ministarstvo zakonom o gradnji naglašava da građevina može odstupiti 30 cm. Znači točno se zna ako je do 30 cm onda je legalno, ako nije onda se smatra ilegalno", kaže Daša Gazde, predsjednica Društva arhitekata Split.

Hotel bi se trebao otvoriti u svibnju, ali grad Split zasad ne popušta.