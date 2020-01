PRILIČNO VEĆA IZLAZNOST U DRUGOM KRUGU: Pitanje je kome to ide u korist; evo kako stoje stvari po županijama

U usporedbi s odazivom birača u prvom krugu u 16.30 sati, sada je odaziv veći i to za gotovo pet posto

Do 16.30 sati ukupno je glasovalo 43,52 posto birača, odnosno svoj glas je dalo 1.534.760 birača. U usporedbi s odazivom birača u prvom krugu u 16.30 sati, sada je izlaznost veća, i to za gotovo pet posto (38,82%), odnosno 190.000 glasova više nego u prvom krugu. Prije pet godina 48,23 posto ljudi glasovalo do 16:30.

Značanije veći odaziv u svim županijama

Značanije je veći odaziv u gozobo svim županijama – u Zagrebačkoj je u prvom krugu glasalo 41,33 posto, a u drugom 46,89. Prvi krug u Krapinsko-zagorskoj ‘odradilo je’ 40,41 posto birača, a drugi 46,89. Sličan je porast i u Karlovačkoj županiji , s 42,67 na 48,39 posto.

U Varaždinskoj je odaziv u prvom krugu bio 41,37, a u drugom 47,93. U Koprivničko-križevačkoj je u prvom krugu glasao 40,17, a u drugom 43,67 posto ljudi, a sličan je porast i u Bjelovarsko-bilogorskoj – s 39,94 na 42,64. ^^

U Primorsko-goranskoj u prvom krugu je glasalo 37,01, a sada je na birališta do 16:30 izašlo 42,20. Na birališta u prvom krugu izašlo je 39,16 posto ličko-senjskih birača, a u drugo,m 44,10, dok je u Virovitičko-podravskoj odaziv s 41,01 narastao na 42,58 posto.

U Požeško-slavonskoj županiji u prvom krugu glasalo je 37,79 posto, a u drugom niti jedan posto više – 38,24. U Slavoniji, značajniji je porast u Brodsko posavskoj – s 35,61 na 38,24 posto. U Zadarskoj je odaziv drastično narastao, s 34,83 na 41,73 posto. U Osječko-baranjskoj u prvom krugu je izašlo 37,44 dok je u u drugom krugu do istog vremena svoji građansku dužnost obavilo 41 posto.

U Šibensko-kninskoj je u prvom krugu glasalo 34,87 posto, a u drugom 42,15 posto birača,. U Vukovarsko-srijemskoj odaziv na prvi krug izbora bio je 35,98, na drugu 36,92 posto. Na prvi krug je do 16:30 izašlo i 34,41 posto splitsko-dalmatinskih birača, dok je u drugom krugu glasovalo njih 43,23 posto.

U Istri je prvi krug do 16:30 obavilo 36,77, a drugi 43,19 posto birača. Dubrovačko neretvanska županija – 39,74 u prvom, a 43,10 u drugom krugu, a razlika je slična i u Međimurskoj županiji – 40,28 posto u prvom i 46,43 posto u drugom.

Porasla je izlaznost i u najmnogoljudnijoj teritorijalnoj cjelini sa statusom županije – u Gradu Zagrebu je u prvom krugu do 16:30 glasalo 41,21 posto, a u drugo, je 45,90.