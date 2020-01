PRILIČNO VEĆA IZLASNOST U DRUGOM KRUGU: Pitanje je kome to ide u korist; evo kako stoje stvari po županijama

U usporedbi s odazivom birača u prvom krugu u 16.30 sati, sada je izlaznost veća, i to za gotovo pet posto

Do 16.30 sati ukupno je glasovalo 43,52 posto birača, odnosno svoj glas je dalo 1.534.760 birača. U usporedbi s odazivom birača u prvom krugu u 16.30 sati, sada je izlaznost veća, i to za gotovo pet posto (38,82%), odnosno 190.000 glasova više nego u prvom krugu. Prije pet godina 48,23 posto ljudi glasovalo do 16:30.

Značanije je veći odaziv u gotovo svim županijama.