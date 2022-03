"Bit će krvi do koljena! Provući ćemo te kroz blato!", prijetnje su koje je navodno usmeno, preko posrednika, dobila ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Nataša Tramišak.

"Do mene već mjesecima dolaze neizravne prijetnje, i to sve zbog mojih poslovnih odluka na mjestu ministrice regionalnog razvoja i fondova EU. Posljednju od njih, '...vidim tu će biti krvi do koljena...' prenio mi je jedan gospodin, kojeg ovom prilikom ne bih imenovala, a koji je u Ministarstvu bio u siječnju ove godine", kazala je Tramišak.

"Policija je ostvarila kontakt i postupa po tom predmetu", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Ministrica nije produljila ugovor tvrtki?

Navodno se sve odvija zbog toga što Tramišak nije produljila ugovor tvrtki Omega Software za upravljanje informatičkim sustavom eFondovi. Za Ministarstvo su radili godinama, a umjesto njima, posao je dodijeljen FINA-i. Iz Omege su "zatečeni" te misle da je riječ o političkoj igri, u kojoj su oni kolateralna žrtva.

"Odbacujemo sve navode za koje ne znamo tko ih je, kada i gdje izrekao. Mi kao tvrtka napadnuti smo, ugrožena je naša reputacija i naš ugled. Ne možemo prijeći preko takvih nevjerojatnih konstrukcija. U sedmom mjesecu je naša suradnja zaključena i kao takva mi nemamo kontakta s kolegama u Ministarstvu već 10 mjeseci", kazao je za RTL Danas Ivica Kujundžić-Lujan, izvršni direktor Omega Softwarea.

Priču je otkrio Nacional, pozivajući se na dva visokopozicionirana izvora u HDZ-u i navode kako su lobisti koji su i uputili prijetnje, također iz krugova HDZ-a.

Grbin: 'Situacija je sumnjiva'

"Situacija je u najmanju ruku sumnjiva tim više što se u tekstovima spominje da je osoba koja prijeti ministrici posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića", kazao je SDP-ov Peđa Grbin.

"U Hrvatskoj se može ministrima prijetiti i to s nekakvim prijetnjama koje možemo gledati u filmovima koji se bave talijanskom mafijom i nikome ništa", kazao je MOST-ov Nikola Grmoja.

"Nakon tih polumafijaških vremena Tuđmanovih kad se prijetilo i meni osobno metkom u glavu, službeno od strane tajnih službi, ako ona to kaže - ja sam siguran da govori istinu. Sigurno joj nije ugodno. Dobro je da je prijavila policiji", kazao je Radimir Čačić iz Reformista.