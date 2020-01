PRIJETIO JOJ JE DA ĆE JOJ RASPARATI GRKLJAN: ‘Prvi šamar dobila sam na maturalcu, udario me pred svim profesorima i učenicima’

Prvi udarac dogodio se na maturalcu

Mara Tomašević, supruga požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, prije par dana je na sudu u Slavonskom Brodu dobila presudu jer je sud Tomaševića nepravomoćnom presudom proglasio krivim. No on, unatoč njezinim svjedočenjima o fizičkom nasilju, on neće provesti vrijeme iza rešetaka. Tomašević je osuđen na deset mjeseci zatvora uvjetno, ali uz rok kušnje od dvije godine.

Mara je tijekom 40 godina braka trpjela nasilje, a za Jutarnji list je ispričala kada je njezin suprug na nju prvi put digao ruku. Šokantno, njezin suprug je to učinio puno prije nego što su bili zajedno, još za vrijeme srednje škole.

Prvi šamar na maturalcu

Tomašević i Mara su zajedno išli u Ugostiteljsku školu gdje se ona školovala za kuharicu, dok je on išao za konobara. U to vrijeme je bila maloljetna. Prvi udarac dogodio se na maturalcu.

“Udario me pred svim đacima i profesorima. Bili smo još na početku veze. On je bio ljubomoran i jednostavno je htio ispasti frajer pred svima i pokazati kako ima vlast nada mnom. Moja tadašnja prijateljica me molila da mu to oprostim i da nastavimo dalje. Da ona nije inzistirala, vjerujem da se nikad ne bismo pomirili. Jednostavno je nju molio da utječe na mene”, ispričala je Mara Tomašević za Jutarnji list.

Ljubav između Mare i župana rodila se tek u trećem razredu srednje škole. Ona govori da je on bio šaljivdžija i predvodnik. U vezi su bili dvije godine, a nakon mature Tomašević odlazi u vojsku te se na jednom dopustu odlučuju na brak. Mara je tada bila pet mjeseci trudna. Nakon vojske počeli su zajednički život kod njegovih. Njihov brak trajao je 37 godina i nije bio niti malo idiličan niti onakav kakvom se Mara nadala. Kako priča, trpjela je zbog konzervativnog odgoja u nadi da će se njezin suprug promjeniti. Međutim, on je postajao sve gori.

Godine 2017. dogodio se vrhunac sukoba

Krajem 2017. dogodio se vrhunac sukoba između supružnika nakon što mu je ona prigovorila da ga zove ljubavnica. Mara je za Jutarnji ispričala da je navečer došao kući te s nekim razgovarao na mobitel na što ga je ona pitala “Jel’ te to ona zove?”.

“Istog trena nasrnuo je na mene, opalio mi nekoliko šamara, počeo me daviti te gurnuo na radijator i na cvjetnjak koji sam srušila. Zatim me naganjao po kući, ali sam uspjela pobjeći u sobu i zaključati se. Bili smo sami. Nakon što sam se pribrala, obukla sam se, sišla dolje i rekla mu da idem na policiju, na što je on opsovao i rekao: Idi!”, ispričala je Mara nakon što je protiv Tomaševića podnijela prijavu za obiteljsko nasilje u listopadu 2017.

U optužnici stoji da ju je suprug nazivao ludom kravom i luđakinjom te da ju je šamarao i stiskao uz prijetnje da će joj rasparati grkljan. Sve gore bilo je zadnje dvije godine. Mara je na sudu svjedočila da ju je žena s kojom je bio grebala po rukama i licu dok je Maru suprug držao. Ispričala je da je sve htjela prijaviti, no da su je šogorica i kći nagovarale da odustane jer će županu uništiti karijeru. Tada je odustala od prijave, no nakon 2. listopada joj je prekipjelo. Posvjedočila je da ozljede tada nisu bile velike, ali da je njoj bilo dosta svega.

‘Tko jednom udari, ponovno će’

Mara za Jutarnji navodi da su svi u Požegi godinama bili upoznati s njezinim problemima, ali da se nisu htjeli petljati. Smatra da su se vjerojatno bojali jer je on i vojnik. Nesretna žena nije imala podršku dok je proživljavala višegodišnji teror. Oni koji su je podržavali bili su uglavnom obitelj s njezine strane i par poznanika. Tomaševićeva rodbina je uvijek bila na njegovoj strani te je Mari prigovarala da nije dobra majka niti dovoljno dobra žena.

Poslije svega Mara je ostala živjeti u obiteljskoj kući sa sinom, snahom i njihovom djecom, dok je župan otišao na selo u obiteljsku kuću. Mara je zaposlena u kuhinji jedne lokalne osnovne škole. Govori da se sada osjeća slobodno i da bez straha ide kući. Tvrdi da joj je žao što je tolike godine trpjela nasilje da bi je suprug na kraju prevario. Zlostavljanim ženama Mara poručuje da potraže pomoć jer jedan udarac prati drugi. “Odugovlačenjem samo sebi stvaraju patnju. Tko jednom udari, ponovno će”, kaže ona.

Kaže da joj je imovinsko obeštećenje manje važno i da je preumorna od svega što se dogodilo. Mara Tomašević za kraj dodaje kako nije postojala druga mogućnost nego da sve iznese u javnost.

