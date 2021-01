PRIJETI TREĆI VAL, A CIJEPLJENJE? Izrael obara svjetske rekorde, Britancima ide najbolje u Europi, a rezultati hrvatske strategije?

Cijepljenje dužnosnika, kako se čini, zasad je jedina stvar koja glatko teče

Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj i dalje usporava, s vrha ljestvice najgorih zemalja Europske unije sad smo već pali u sredinu. Ali opuštanja nema, kaže ministar zdravstva Vili Beroš, prijeti nam treći val epidemije. Jednako nam prijeti i pogrešna procjena i njega i njegovih europskih kolega da se najveće količine cjepiva naruče od britanske Astrazenece koja još nije dobila odobrenje da svoje cjepivo može uopće pustiti u promet, javlja RTL.

A i kad ga bude još uvijek se ne zna tko će, kada, gdje i s kojim cjepivom cijepiti koji dio stanovništva. Ukupni rezultat te strategije jest da je u Hrvatskoj dosad cijepljeno 0,75 posto stanovništva. U Izraelu ih je u međuvremenu cijepljeno oko 20 posto.

PSIHOLOGINJA O DVOJBAMA OKO CIJEPLJENJA: ‘Kolebljivi prema cijepljenju su velikim dijelom prestrašeni i vođeni negativnim emocijama’

Stižu doze Moderninog cjepiva

Poslije predsjednika i ministara, uskoro će na red i saborski zastupnici. Cijepljenje dužnosnika, kako se čini, zasad je jedina stvar koja glatko teče. Na sporiju proizvodnju i distribuciju Pfizerova cjepiva diljem Europe ne može se utjecati, ali zato sutra stiže prvih 3600 doza Moderninog. “Ukupno je planirano u prvom i drugom mjeseca isporuka 52 tisuće Moderninog cjepiva. Od ove prve isporuke od 3600 doza, 2000 doza ide u Sisačko-moslavačku županiju.”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Prioritet je cijepljenje hitnih službi na terenu, zbog situacije na Baniji, Hrvatska je tražila još cjepiva. “Ali se radi od 100 do 200 tisuća doza koje bi nešto ranije bile upućene u RH s obzirom na ovo zbivanje”, rekao je ministar Beroš.

TALIJANI KONAČNO PRONAŠLI SVOJU NULTU PACIJENTICU: Datum koji se spominje privukao je najviše pažnje u cijeloj priči

Britancima ide najbolje u Europi

Dosad je cijepljeno oko 30 tisuća građana, po čemu smo 14. od 27 članica Europske unije. Bude li krajem mjeseca odobreno oksfordsko cjepivo kojeg je Hrvatska naručila daleko najviše, stožer očekuje da se do ljeta cijepi polovica građana. Ali kampanja “Misli na druge” djeluje kao da je još u povojima. “Već je više puta rečeno da će se sigurno htjeti javno cijepiti i neke od poznatih osoba. Kada će to točno biti, to ne znamo. Kampanja je u tijeku, ona se provodi, konzultacije o tome se obavljaju svaki dan i dogovaraju se daljnje aktivnosti.”, kazao je Capak.

U nekim drugim zemljama kampanja se itekako zahuktala. Izraelski premijer već je primio drugu dozu cjepiva, prvu je dobilo 20 posto populacije, daleko najviše na svijetu. S novom pošiljkom ide se po novi rekord. “Danas imamo više od 72 posto cijepljenih preko 60 godina. Od danas ćemo ubrzati tempo na 170 tisuća cjepiva dnevno. To je svjetski rekord.”, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Na Starom kontinentu najbrže ide Britancima – cijepljeno ih je već dva milijuna i 400 tisuća, premijer je baš danas otvorio jedan od sedam centara za masovno cijepljenje u Engleskoj.

WHO IZNIO RAZOČARAVAJUĆU PROGNOZU, UNATOČ CJEPIVU: ‘U 2021. nećemo postići kolektivni imunitet’

Restrikcije za one koji se ne budu cijepili?

“Svatko može osjetiti da cjepivo dolazi. Svi mogu vidjeti da Ujedinjeno Kraljevstvo cijepi velik broj onih kojima je najpotrebnije, ali moja briga je da je ovo trenutak u kojem bi to moglo proizvesti lažno samopouzdanje, lažno samozadovoljstvo.”, kazao je britanski premijer Boris Johnson. Zato Velika Britanija ostaje gotovo u “lockdownu”, kao i Njemačka, iako obje imaju povoljniju epidemiološku situaciju od Hrvatske. I obje imaju spremne na stotine ovakvih centara za cijepljenje što su i hrvatskom stožeru još lani sugerirali liječnici obiteljske medicine – da se umjesto ordinacija koriste recimo sportske dvorane.

“Ako ćemo slijediti uputstva HZJZ-a što svakako kao profesionalci moramo i primati na svakih 10 minuta jednog pacijenta, možemo cijepiti samo 12 što je doista iznimno slaba učinkovitost u procjepljivanju”, rekla je Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine. Odgovor nadležnih do danas nije stigao, kao ni na pitanje hoće li svatko moći birati cjepivo, ni hoće li biti restrikcija za one koji se ne budu cijepili.

“Moguće je da se to dogodi na razini Europske unije pa i šire, znamo da i neke kompanije, prije svega zrakoplovne su najavile da će to postaviti kao uvjet za prodaju karata, ali kažem, mi u ovom trenutku o tome ne vodimo razgovore.”, rekao je načelnik Stožera civilne zaštite RH Davor Božinović. Jedino što sada znamo je da mjere ostaju na snazi dok god ne budemo imali manje od 300 zaraženih na 100.000 stanovnika. Sada imamo 422.

BEROŠ KAŽE DA JE INTERES ZA CIJEPLJENJE VELIK: ‘Traži se cjepivo više. Vjerujem da ćemo postići procjepljenost veću od 70 posto’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.