PRIJETI OTROV KOJI MOŽE UZROKOVATI RAK! S tržišta se povlače čaše za kavu ‘to go’ od melamina s bambus vlaknima

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o povlačenju s tržišta Čaša za kavu “to go” od melamina s bambus vlaknima iz Kine, zbog utvrđene migracije formaldehida, priopćila je u petak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Kineske Čaše za kavu “to go” od melamina s bambus vlaknima, koje se povlače su barkoda 10876319131022000399, LOT broja 71646971. Proizvođač je tvrtka NINGBO FUTURE IMPORT AND EXPORT Co. Ltd, Kina, a na tržište Hrvatske proizvod stavlja tvrtka KIK Textilien und Non-Food d.o.o., Zaprešić.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom, navodi se u priopćenju. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima, dodaje se.

Formaldehid se nalazi u mnogim proizvodima kao što su kemikalije, iverica, kućanski proizvodi, ljepila, tkanine sa stalnim ispupčenim otiskom, premazi za papirnate proizvode, vlaknaste ploče i šperploče. Također se široko koristi kao industrijski fungicid, germicid i dezinficijens.

Inače, poznato je da formaldehid uzrokuje rak. Što je veća razina i duža izloženost, to je veća mogućnost za dobivanje raka (rak nosa i grla). Izloženost formaldehidu može povećati opasnost od dobivanja raka čak i kada je izloženost previše niska da uzrokuje simptome.