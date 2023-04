U posljednjih godinu dana u Europi je proizvodnja svinjetine manja 6 posto, u Hrvatskoj dva do tri posto.

"Problem je stočna hrana, visoka cijena, a drugo, bila je otkupna cijena i odojaka i svinja niska i ljudi su jednostavno odustali, nije im se isplatilo hraniti", objasnio je Slobodan Čanaki, vlasnik OPG-a za Danas.hr.

Na godinu se u Hrvatskoj proizvede maksimalno 1 300 000 svinja, od kojih 200 000 tisuća ide u izvoz. Domaće potrebe su gotovo dvostruko veće od cijele godišnje proizvodnje.

Uništio se stočni fond

Na pitanje, znači li to da će se meso jesti rjeđe, a na stolu naći možda jednom tjedno, proizvođači kažu, najvjerojatnije će se to dogoditi.

"Mi smo svoju proizvodnju sveli na 50 posto samodostatnosti i ovisimo naravno o uvoznoj svinjetini koje vani nema i poskupljuje. Drastično poskupljuje. Uništio se taj stočni fond, a sve počinje od krmače. Europa je u zadnje dvije godine maknula milijun krmača iz proizvodnje", rekao je Damir Jagić, predsjednik svinjogojaca Varaždinske županije.

Odojak danas ima rekordnu cijenu, 5 eura po kilogramu. Potražnja je velika, a broj proizvođača sve manji.

"Jedanput kad štale ili koce, kak se veli po domaći isprazniš, više ih nikad nećeš napuniti. To nije pilić da ga staviš unutra i eto za tri mjeseca ga budemo klali. Do krmače ti treba godinu dana kak i do krave, treba 3 godine ko se hoće baviti s tim", kaže Slobodan Čanaki.

Sve manje govedine

Govedina je u jednako lošoj situaciji. Iz godine u godinu, po 10.000 krava, bikova i junadi manje. Lani se proizvelo 160 000 goveda, među kojima je bilo 114 000 junadi za tov. No, ni toga mesa baš i nema u Hrvatskoj jer polovina, 80 000 ide u izvoz. Ne ide ni onima koji tove, ni onima koji se bave mlijekom.

"U proizvodnji mlijeka, trendovi baš nisu pozitivni, međutim, očekujemo da se to ove godine stabilizira. Proizvodnja junadi je isto u problemu jer cijena stočne hrane koju smo mi stavljali na lagere je bila znatno, znatno veća nego je sada, a evo svjedoci smo sada da cijena žitarica na svjetskim tržištima pada", rekao je Igor Rešetar, predsjednika Odbora za mljekarstvo HPK.