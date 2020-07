PRIJETI NAM EPIDEMIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA: Psihijatrica analizirala Stožer: ‘Vili i Alemka bili su nam mitski otac i majka, a sad…’

‘Vili i Alemka bili su nam mitski otac i majka, mi smo bili dobra i poslušna djeca, a kako idemo stariji, vidimo da roditelji imaju i vlastite interese’

Psihijatrica i političarka Ivana Kekin izjavila je danas za N1 kako ne misli da će svi kolektivno poludjeti od koronavirusa i i bombardiranja informacijama. “Ljudi su više puta pokazali da su otporna vrsta… Kad se ljudi suočavaju s traumom, većina će imati neku poremetnju psihičkog stanja. Kako će se smetnje razvijati, ovisi o tome koliko smo senzitivni i otporni i o vanjskim čimbenicima – koliko će kriza trajati.”

Neizvjesnost je jedan od ključnih faktora koji ovu situaciju čini toliko teškom. “U trećem i četvrtom mjesecu imali smo strašno kolektivno povjerenje u Nacionalni stožer, Vili i Alemka bili su nam mitski otac i majka, mi smo bili dobra i poslušna djeca, a kako idemo stariji, vidimo da roditelji imaju i vlastite interese. Taj balon je sad puknuo, ostavio užasan nered i kaos. Stožeru se više ne vjeruje”, kaže Kekin.

Upitana što bi bila njezina preporuka članovima Stožera, rekla je da moraju postati konzistentni kako bi vratili povjerenje. “Pravila bi trebala vrijediti za sve. Nakon toga ići na poticanje, a ne prozivanje”, rekla je Kekin i dodala kako se protivi novčanim kaznama.

Posljedice kontradiktornih poruka

Smatra da kontradiktorne preporuke povećavaju sklonost otporu i sklonost teorijama zavjere. “Iako se stalno poziva na odgovornost pojedinca, što je izuzetno bitno, ljudi koji nas vode imaju i najveću odgovornost koju su izigrali i prepustili velik dio ljudi svakakvim vijestima i teorijama.”

Psihičku pomoć traži sve više ljudi, i zdravi i oni koji su i prije bolovali od psihičkih smetnji. Kekin kaže da pomoć češće traže žene, s obzirom na to da se za vrijeme koronakrize skrbni, neplaćeni rad, dodatno povaćao. Ljudima preporučuje da kontroliraju unos vijesti u situaciji u kojoj smo se fokusirali na fizičko zdravlje i zaboravili mentalno.

Epidemija psihičkih poremećaja?

Smatra da bi se nastava trebala vratiti u škole jer je škola užasno bitna u intelektualnom i emocionalnom razvoju djece. “Matematika je samo nuspojava škole i dobri učitelji su to uvijek znali. Kad djeci oduzmete cijeli taj spektar emocija, vežete ih uz ekrane, to je katastrofa i ako to napravite na godinu dana djeca će taj negativni set osjećala vezati za obrazovanje. Ako se sada ne pobrinemo za mentalno zdravlje djece, imat ćemo epidemiju psihičkih poremećaja za pet do deset godina”, upozorila je Kekin.

