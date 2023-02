HEP Opskrba će od 1. ožujka dijelu svojih kupaca iz kategorije poduzetništva povećati cijene, potvrdili su iz HEP-a za Novi list. Navode kako su ovih dana manjem broju svojih kupaca iz kategorije poduzetništva uputili obavijest o promjeni cijene struje zbog povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena. Napominju kako je riječ o kupcima koji imaju aktivne ugovore s fiksnom cijenom, sklopljene u razdoblju prije izbijanja aktualne energetske krize i enormnog porasta veleprodajnih, tržišnih cijena električne energije. U HEP-u također navode kako svi ti kupci imaju ugovorenu cijenu znatno nižu od cijene limitirane Uredbom Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Dodaju da će i nakon promjene cijena od 1. ožujka te cijene i dalje biti niže od one koja je određena Vladinom uredbom, a koju je Vlada donijela kako bi poduzetništvo i kućanstva zaštitila od snažnog porasta cijena električne energije.

Iz HEP-a ističu i da se promjena cijena temelji na odredbi ugovora, odnosno Uvjetima opskrbljivača HEP Opskrbe prema kojoj HEP Opskrba može korigirati cijene jednom godišnje, a korekcija je moguća u visini promjene (povećanja) godišnje stope indeksa potrošačkih cijena koju objavljuje Državni zavod za statistiku, odnosno stope inflacije.

Bez mjera Vlade, poskupljenje će se teško izbjeći

Napominju da kupci koji su zaprimili obavijest o promjeni cijene imaju pravo u roku od osam dana izvijestiti HEP Opskrbu o neprihvaćanju novih cijena i namjeri raskida ugovora, i u tom slučaju kupci mogu raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora. No, malo je vjerojatno da će to učiniti s obzirom na to da će im cijene i dalje ostati ispod limitirane, odnosno zaštićene cijene koju je Vlada odredila u sklopu mjera borbe protiv inflacije.

Ipak, HEP upozorava koliki je financijski teret pao na tu kompaniju kad su limitirane cijene te da se moraju poduzeti mjere koje će popraviti njihovu financijsku situaciju, a hoće li to značiti i poskupljenje struje za kućanstva i poduzetništvo od 1. travnja, još nije poznato, ali će takav scenarij još jednom biti teško izbjeći, posebice ako Vlada ne osmisli kompenzaciju za tu kompaniju, navodi Novi list.

Teret HEP-a iznosi oko 900 milijuna eura

Iz HEP-a otkrivaju da 'financijski teret koji HEP grupa podnosi u provedbi mjera iznosi oko 900 milijuna eura'. Na tu je kompaniju, u vlasništvu države, pao najveći teret Vladinih mjera kojima su ograničene cijene plina, električne i toplinske energije za kućanstva i poduzetništvo, ali upozoravaju da je nužno poduzeti mjere kako bi se njihova financijska situacija popravila. Za poslovanje HEP-a važno je da se u okvirima Uredbe i paketa mjera Vlade te važećih propisa koji reguliraju odnos opskrbljivača i kupaca električne energije, poduzmu aktivnosti usmjerene poboljšanju financijskih pokazatelja, poručuju iz HEP-a. Time očito neizravno sugeriraju da bi nastavak primjene sadašnje uredbe teško izdržali.

Vladine mjere, odnosno uredba kojom su cijene limitirane vrijedi do 31. ožujka, a iz Vlade su već najavili da rade na novom paketu mjera ne otkrivajući detalje. Cijene plina na tržištima u međuvremenu su se vratile na razine prije ruske agresije na Ukrajinu i prije energetske krize, no cijene električne energije i dalje su visoke, a HEP očito više ne može podnositi teret prodaje po cijenama koje su niže od onih po kojima je kupovao energente na tržištu.

S poskupljenjem struje raste i inflacija?

Svojom porukom o tome da će u okviru uredbe i važećih propisa poduzeti aktivnosti za poboljšanje financijskih pokazatelja HEP-a, ta kompanija poručuje da bi se od 1. ožujka ipak trebalo dopustiti ili dizanje cijena za kućanstva i poduzetništvo, ili pronaći neki drugi način da država kompenzira gubitke koje HEP primjenom tih nižih cijena ima. Kako piše Novi list, Vlada bi eventualno mogla zadržati aktualnu cijenu električne energije, a stopu PDV-a sniziti s 13 posto na pet posto, pa bi razlika bila svojevrsna kompenzacija HEP-u, ali je pitanje koliki bi to manjak stvorilo u državnom proračunu koji i dalje odvaja viske iznose za druge intervencije na tržištu.

Ipak, treba znati da koliko god poskupljenje električne energije kućanstvima i poduzetništvu bilo opravdano, to će vrlo vjerojatno dodatno pogurati inflaciju u ovoj godini. Jer, kako navodi Novi list, to neće značiti samo poskupljenje jedne usluge, isporuke električne energije, nego će poduzetnici posljedično povećati i cijene svojih dobara i usluga.