Ugledni Bloomberg piše da Amerikanci sve rjeđe roštiljaju, i da pada konzumacija omiljene im govedine. Zbog cijena. U Hrvatskoj s druge strane: mesne bakanalije. Jedemo čvarke, ćevape, roštiljamo, okrećemo na ražnju, kao da se meso dijeli. Jedemo ga više nego ikad, premda je skuplje nego ikad, a proizvodi ga se manje nego ikad, najavila je RTL-ova Mojmira Pastorčić prilog Ivana Skorina za Direkt u kojem se pozabavio ovim paradoksom i pitanjem prijeti li nam nestašica mesa.

"Ja mislim da se neće smanjiti", odgovorio je na pitanje hoće li se smanjiti ljubav Hrvata prema mesa, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Zdravko Barać.

Evo koliko su cijene mesa išle gore. U prosincu 2021. svinjski but koštao je ustvari možda bolje da ovaj dio ne čitam ja, nego glas na kakav ste navikli. Svinjski but samo za nevjerojatnih 34,87 kn toliko je koštao u prosincu 2021. a 2022 u prosincu 45,58 kn. Ukupno je cijena mesa u Hrvatskoj narasla za 17 posto, a na svjetskoj razini za 10,4 posto.

Lako se izgubiti u svim tim postocima podacima ključno je pitanje jedno jedino, hoće li panceta ili buncek postati toliko skupi da ćemo ih konzumirati puno manje nego dosad.

Tvrde da će biti sve u redu

O čemu se ustvari radi? Godišnje proizvedemo puno manje nego što pojedemo, trenutno je registrirano 971 tisuća svinja, a uvezli smo 2021 još 629 tisuća svinja iz Unije, tamo proizvode više, a jedu manje pa su nam jeftinije davali svoje viškove, odnosno tamo su proizvodili više, sada više ne. Nema EU viškova.

"Ja bih rekao da i pored tih minusa to još nisu brojke zbog kojih bi mogli govoriti o nestašicama mesa", govori Barać.

"Neće doći do nestašica", kazao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar Drele.

"Neće doći do nestašica i ne trebamo naše građanstvo s tim strašiti i plašiti", govori predsjednik poljoprivredne komore Mladen Jakopović.

Nestašica farmi

Ali imamo nestašicu farmi. Ovakvih prizora je u Hrvatskoj sve manje. Svi odustaju, uzgajanje je skoro dvostruko skuplje nego lani za Direkt objašnjava farmer Dejan.

"Nisu svi odustali, ali svakim danom ih je sve manje, tako da su nužne mjere države", kazao je uzgajivač svinja, Črnec Biškupečki Dejan Tkalčec.

"Svjesni smo tih minusa i nastojat ćemo novim mjerama te minuse okrenut prema pozitivnim trendovima", kazao je Barać.

Ma kakvi, država ne radi dovoljno smatra autor kultnih svinjskih hitova, danas saborski zastupnik. Može se više.

"Da kažu vi uzgajate pajceke, Da, što vam nedostaje i onda se sjednu i nedostaje to to i to, Željko iz ministarstva, ti iz porezne ti iz carinske dečki da vidimo što se da napravit", govori Drele.

Prilika da se pokrenu

Ako Europa ima manje, pa eto prilike za naše da se opet pokrenu.

"Vrijeme je da podignemo, vrijeme je da shvate i proizvođači, ovo je apel da dignemo urušeni svinjogojski sektor", govori Jakopović.

"Ljudima je stalno puno, nije nešto značajno sve je pet, promet ne pada", kazao je mesar Neven Suman.

Ne pada, zasad, koliko god nas teško pogodila mesna inflacija.