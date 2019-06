PRIJETI EKSPLOZIJA NA OTOKU RABU: ‘Situacija je jako opasna, pojavljuju se novi plinski džepovi s eksplozivnim koncentracijama’

Na Rabu je situacija i dalje opasna nakon što je zamijećeno istjecanje plina iz podzemnog spremnika jednog hotela

Nakon što su u ponedjeljak stanovnici grada Raba u Plovanovoj ulici prijavili kako osjećaju miris plina te je utvrđeno da je izvor podzemni spremnik plina jednog od hotela, evakuiran je dio građana. Međutim, i danas još uvijek nije sigurno tako da od ranih jutarnjih sati na terenu dežurne službe mjere kolika je koncentracija propan-butana i ugljičnog monoksida, piše HRT.

“Imamo perioda kad je koncentracija plina u redu, što se tiče eksplozivnih situacija. Zatim se ponovno pojave pojedini džepovi plina s eksplozivnim koncentracijama. Kako utvrđujemo nove pojave plinskih džepova tako poduzimamo mjere u zaštiti građana i njihove imovine”, izjavio je zapovjednik DVD-a Rab Milivoj Ličina.

Opasna situacija

Ličina je za Index rekao kako ne može procijeniti koliko dugo će potrajati takvo stanje jer ne znaju kolika je istečena količina koja je ušla u zemlju. “Radi se čišćenje zemljišta, zaliha nakupljenog plina kroz komunalnu infrastrukturu, to sve pratimo i sigurnosnim metodama možemo samo poboljšati da se taj plin što prije raščisti. Mjerimo cijelo vrijeme i to je to… Plin se otpušta iz zemlje, a mi to pokušavamo održati na nekom nivou gledajući sigurnost građana.”

Ličina tvrdi da je situacija “jako opasna”. “Plin propan butan je dosta opasan i ima nisku granicu eksplozivnosti.”