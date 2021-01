‘PRIJETE NAM SMRĆU’: Crveni križ optužuju da ne rade pošteno i da jedu doniranu hranu; Glasnogovornica odgovorila na optužbe

Društvenim mrežama kolaju slike i objave na račun lošeg rada i postupanja Crvenog križa koji ima pune ruke posla u Petrinji i okolnim mjestima pogođenim potresom

Društvenim mrežama već se danima šire vijesti o navodnom lošem postupanju djelatnika Hrvatskog Crvenog križa. Najglasnija je kritika da donirana pomoć ne završava ondje gdje treba. Koliko u tome ima istine, jesu li donacije i dalje dobrodošle i kakvo je stvarno stanje u skladištima, provjerio je Marko Šiklić za RTL.

Na snimci koja je uzburkala javnost, volonterka Romana Iljegić tvrdi da je upoznala unesrećene koje nitko nije posjetio više od tjedan dana. “Ako trebam odgovarati za ovo, ja sam spremna. Ja sam svjesno napravila što sam napravila. I ako je to pobudilo to da se pokrenu, da hodaju po terenu svi skupa, ma i sa mnom na kraju krajeva, i sa drugim volonterima i civilima i svima živima – odlično, ja sam sretna!”, rekla je Romana Iljegić, volonterka.

Događaju se propusti

“Sigurno svojih propusta imamo i svakog trena nastojimo to popraviti. Ljudi rade neumorno od prvog dana i ono u domeni našeg djelovanja apsolutno se sve odvija kako treba, ako primijetimo da nešto ne funkcionira to mijenjamo“, rekla je Katarina Zorić, glasnogovornica Hrvatskog Crvenog križa

Uz to, sinoć je vraćen i kamion s 24 tone donacija koji je stigao u Sisak, a građani tvrde da ih Crveni križ nije želio primiti. “Oni to nisu htjeli prihvatiti, tu smo se s njima natezali, međutim oni su samo rekli da to ne žele, da to vratimo bilo gdje, ali oni to neće da prime”, rekao je Zvonko Rašić iz Slavnoskog Broda.

Puna skladišta

Skladišta su puna i roba se više nema gdje odlagati, pa je Crveni križ organizirao sabirni centar na – zagrebačkom velesajmu. Kažu kako su do sada podijelili više od 250 tona hrane, preko 190 litara vode i gotovo 60 tisuća toplih obroka. Uz to, podijeljeno je preko 30 tisuća kilograma higijenskih potrepština te gotovo tisuću paketa s dječjom hranom i opremom.

U isto vrijeme pojavile su se teške optužbe na račun njihova rada. Optužuje ih se čak i da jedu hranu i piju sokove koji su donirani. “Mislim da nije u redu da ljudi ovdje danonoćno rade, trude se, daju sve od sebe i da ih se proziva za nešto što nije istina“, rekla je Karla Čičak, volonterka CK-a. “Ovdje ne vidim nekakvu lošu priču, vidim da je sve puno pozitive i svi žele pomoć, to je ono što ja vidim”, rekao je Karlo Urbanc, volonter CK-a.

“To je poprimilo takav mah, na osnovu nekoliko objava koje smo detaljno izanalizirali i shvatili da je sve netočno, da je svojevrsna kleveta, čak su tu ozbiljne prijetnje smrću”, rekla je glasnogovornica CK-a. Pa su one koji ne prezaju od ničega na društvenim mrežama prijavili policiji.

