Novi zakon o radu ukida poslodavcu pravo da radnika umirovi sa 65 godina, piše u četvrtak Jutarnji list, navodeći da bi izmjene i dopune zakona oko kojih su se sindikati i poslodavci usuglašavali zadnjih mjesec dana trebale u drugoj polovici lipnja biti upućene u javno savjetovanje.

Do kraja srpnja se očekuje da zakonski prijedlog bude spreman za vladu, što znači da bi se našao na jesenskom dnevnom redu Sabora, saznaje dnevnik iz Ministarstva rada.

Ni sindikati ni poslodavci nisu zadovoljni

Ni sindikati ni poslodavci ipak nisu pretjerano zadovoljni postignutim rezultatima, pa se čini da namjeravaju aktivno sudjelovati i u samom savjetovanju koje će trajati 30 dana. S druge strane, ministarstvo će paralelno morati obaviti konzultacije s Europskom komisijom zbog preuzetih obveza iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO), s obzirom na to da su u pitanju i reforme na temelju kojih Hrvatska računa da će koristiti značajne iznose novca iz EU.

Te reforme opisuju kao "poticanje inovativnih oblika rada poput rada od kuće, odnosno rada na daljinu, te fleksibilnih radnih uvjeta radnika, a sve kako bi se, kroz bolju ravnotežu poslovnog i privatnog života, potaklo demografsku revitalizaciju Hrvatske".

Značajno proširenje mogućnosti dodatnog rada

Neke od glavnih novosti u ZOR-u odnose se na dodatno ograničavanje sklapanja ugovora o radu na određeno kako bi se spriječile zlouporabe i takav ugovor bio iznimka na tržištu (u tri godine moguća su tako najviše tri uzastopna ugovora, ali uz valjano obrazloženje i uz nekoliko iznimaka), značajno proširenje mogućnosti dodatnog rada za drugog poslodavca, načini i uvjeti povremenog i trajnog rada od kuće te na daljinu (obavlja se putem ICT-a, mjesto rada je promjenjivo, a određuje ga radnik), kao i propisivanje platformskog rada.

Kako je tu "vrag u detaljima", valjat će svima pažljivo proučiti kako će na kraju biti formuliran zakonski prijedlog koji će vlada uputiti u Sabor.

Ostanak na poslu nakon 68. u dogovoru s poslodavcem

Jedna od zanimljivijih novosti je i to da se predlaže produljenje dobi do koje radnik može biti u radnom odnosu sa 65 na 68 godina starosti, kako nam potvrđuju sugovornici iz redova sindikata i Hrvatske udruge poslodavaca. Pritom, jasno, starosni uvjet za ostvarivanje prava na umirovljenje ostaje 65 godina, što je propisano drugim zakonom. Drugim riječima, poslodavci neće moći raskidati radni odnos s onima koji navrše 65 godina ako to sami radnici ne žele, a nakon 68 godina je stvar dogovora s poslodavcem.

Prvi se put predviđa posebna mogućnost - da sindikat za svoje članove ugovori veća prava poput, primjerice, veće božićnice, piše novinarka Jutarnjeg lista Gordana Grgas.