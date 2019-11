NOVE INFORMACIJE: Pucnju kojim je slučajno ranjen migrant prethodio incident – skupina gađala policajce kamenjem

Neslužbeno se doznaje da je do ispaljenja hitca došlo nakon pucanja u zrak nakon što je veća skupina migranata u blizini tog mjesta kamenjem i priručnim sredstvima napala policajce

Migrant koji je upucan u šumi u Gorskom kotaru i dalje se nalazi u teškom stanju u riječkom KBC-u. Policajac koji je pucao u njega učinio je to slučajno nakon što se spotaknuo te je pištolj opalio pa se metak vjerojatno odbio i pogodio nesretnog čovjeka. Ranjenog migranta su isti policajac i njegov kolega nosili tri kilometra dalje do vozila Hitne pomoći koja ga je kasnije odvezla na operaciju u KBC Rijeka. Ilegalni migrant završio je s prostrijelnom ranom u predjelu prsnog koša i trbuha te se još bori za život, javlja N1. No, nove informacije govore da je skupina migranata napala policajce.

“Odvjetništvo uz stručnu pomoć policije provodi kriminalističko istraživanje i u ovom trenutku je rano govoriti o rezultatima tog istraživanja, ono što bi eventualno mogao kazati u ovom trenutku jest da nije utvrđeno da bi korištenje vatrenog oružja bilo usmjereno prema konkretnoj osobi, s namjerom djelovanja prema osobi”, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Migranti policajce zasuli kamenjem?

Policajac koji je upucao migranta je djelatnik specijalne policije koji je nedavno spasio migranta kojem je prijetilo smrzavanje nakon što ga je njegova grupa s manjkom odjeće ostavila u šumama Gorskog kotara gdje su temperature niske, neslužbeno doznaje Dnevnik.hr. Isto tako, neslužbeno se doznaje da je do ispaljenja hitca došlo nakon pucanja u zrak nakon što je veća skupina migranata u blizini tog mjesta kamenjem i priručnim sredstvima napala policajce.

Policajac koji je ozlijedio migranta je par puta na hrvatskom i engleskom jeziku upozorio da je riječ o policiji i da je primoran koristiti oružje pa je nakon toga ispalio dva metka u zrak, a oružje nije bilo usmjereno prema migrantima. Policajac se spotaknuo kada je krenuo prema njima i zato je oružje opalilo pa je moguće da se metak odbio o tvrdu površinu i tako ozlijedio migranta. No, to se tek treba utvrditi istragom.

Inače, mjesto na kojem se nesreća dogodila je nepristupačni teren, a očevid još dodatno otežava obilna kiša koja pada u tom dijelu Gorskog kotara, piše Dnevnik.hr.

