PRIJE PAR GODINA VRATIO SE U OSIJEK BEZ POSLA I S TRUDNOM SUPRUGOM: Danas ima milijunski biznis i ispričat će vam kako je uspio

Srđan Kovačević pokretač osječkog startupa Orqa dolazi na ovodišnje izdanje Digital Shapersa

Srđan Kovačević se prije nekoliko godina vratio u Osijek iz kojeg je otišao na studij strojarstva u Zagrebu. “Nakon što sam završio taj fakultet, završio sam i magistarski studij financijske matematike na sveučilištu u Oxfordu. Radio sam desetak godina u Zagrebu, u financijskom sektoru”, govori Kovačević, prolazeći na brzinu svoju karijeru prije no što je zajedno s partnerima, Vlatkom Matijevićem i Ivanom Jelušićem, osnovao Orqu, uspješni slavonski startup koji je dizajnirao i proizveo naočale kojima korisnik može svijet promatrati kroz perspektivu drona kojim upravlja.

No, 2016. kada se Kovačević vraćao u Osijek, o dronovima nije puno razmišljao. “Ja sam se u Osijek vratio u nekakvom prijelazu između mladenačkog i odraslog života. Supruga je bila trudna, a oboje smo iz Osijeka. Ovaj grad ima puno prednosti za život mlade obitelji. Osim toga, nisam u tom trenu imao posao, a financijska situacija mi je bila takva da sam si mogao dozvoliti jednu godinu ‘lufta’ u kojoj bi mogao razmisliti čime se želim baviti”, priča.

Bio je u pravu

Do tog je trenutka, kaže, radio u financijskoj industriji, ali je kao strojar imao ozbiljan afinitet za tehnologiju. “Imao sam ja uvijek nekakve projektiće sa strane, ali to nije bilo ozbiljno. Čovjek kada radi, kada mu je dobro, nema se preveliku potrebu izlagati i pokušavati nešto svoje. Ovako nisam imao posao i nije bilo nikakve prepreke da pokušam”, govori.

U rujnu 2016. godine Kovačević je s partnerima osnovao prvu domaću hardver agenciju. ”Kompanija koju smo osnovali pružala je inženjerske razvojne usluge trećim stranama. Klijent bi došao s idejom o nekom proizvodu, a mi bismo mu tu ideju pretvorili u stvarnost. Htjeli smo pružati full tech uslugu. Od ideje do proizvoda i proizvodnje. Takve kompanije postoje vani, ali kod nas ih nije bilo. Pogotovo u Osijeku. Razvijala se snažna IT scena, ali sve su se kompanije redom bavile softwareom, hardwareskog pristupa nije bilo. Takvih znanja kod nas nema puno, a ono što i postoji, zarobljeno je u tvrtkama koje imaju i razvijaju vlastiti proizvod“, kaže Kovačević.

I, ispostavilo se, bio je u pravu. Počeli su u malom uredu s tri Ikeina stola. Vrlo brzo, bilo ih je više od 20. „Mi smo svake godine udvostručavali prihode. To možda i nije prevelik problem kada si tako mali, ali bilo je jasno da je model koji smo odabrali ispravan. Kroz par godina, svi koji su na području bivše Jugoslavije radili nešto s hardwareom, bili su ili naši klijenti, ili smo na neki način surađivali ili barem u nekom trenutku bili u kontaktu“, govori.

Posao s dronovima

No, inicijalnom uspjehu usprkos, Kovačević i partneri brzo su pivotirali prema vlastitom proizvodu. „Mi smo se hobistički bavili dronovima. I tako smo, kroz taj hobi i kao nekakav naš pet project, krenuli razvijati first person view naočale. To su u principu VR naočale koje osobi koja upravlja dronom omogućuju da svijet gleda iz perspektive drona, da vidi ono što vidi dron“, prepričava. Taj se projekt nedugo potom pokazao kao prilično isplativ. „FPV naočale postoje, nismo ih mi izmislili. Ali mi smo pronašli način da takve naočale radimo najbolje na svijetu, da naš proizvod bude konkurentan na globalnom tržištu. To je mala niša u industriji, u svijetu ima možda 100.000 ljudi koji su naši potencijalni kupci, ali mala kompanija iz Osijeka od toga može dobro živjeti. Kako je posao s naočalama rastao, tako smo i mi fokus prebacivali na njega. Prije godinu dana povukli smo prvu investiciju i sada je razvoj naočala naš primarni posao“, govori.

U posljednjih je nekoliko godina iz Osijeka došlo nekoliko priča nalik na Kovačevićevu. Narativ o Osijeku i Slavoniji prilično je ‘tmuran’, ali u gradu je nakon recesije izrasla živahna i žilava IT i tech scena. „Narativ o Slavoniji i Osijeku je ‘tmuran’ i čemeran prvenstveno zato što tu zaista ima puno ‘tmura’ i čemera“, kaže Kovačević. „Tech scena se u Osijeku pojavila zato što se to jedino moglo pojaviti. Ako želite pokrenuti IT firmu ne treba vam puno ulaganja. Trebate imati samo znanje, računalo i internet. To vam je kao nakon požara, prvo niknu biljke koje su najizdržljivije i kojima ne treba mnogo da prežive. Ali Osijek je i uz sve to divno mjesto za život i ima mnoge prednosti za mladu osobu koja ovdje odluči raditi. Lakše je riješiti stambeno pitanje i zasnovati obitelj, kvaliteta života je visoka, i mislim da se to ne treba zanemariti“, zaključuje.

O svojim će iskustvima na ovogodišnjem izdanju Digital Shapersa Kovačević, zajedno s drugim pokretačima osječkih IT i tech kompanija iz Osijeka, sudjelovati na panelu „Tech and the City: Osijek“. Konferencija Digital Shapers održat će se u prostoru Kaptol Boutique Cineme 28.11., a ostatak programa možete pogledati ovdje.