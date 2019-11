PRIJE DVA MJESECA JOJ JE UMRO OTAC, A NJEGOVA URNA JOŠ JE U SKLADIŠTU: ‘Mi do njega ne možemo doći. Ne možemo mu ni zapaliti svijeću’

Danijeli Radulj je prije dva mjeseca preminuo otac, a zbog toga što su joj u pogrebnom poduzeću rekli da na groblju nema mjesta, urna s njegovim pepelom je pohranjena u skladištu, dok šef Gradskih groblja smatra da su takve informacije rezultat sprege pogrebnih poduzeća i oglašivača koji dižu cijene grobnica

Na zagrebačkom groblju Mirogoj te na Krematoriju nema novih mjesta za ukop, što ožalošćenim obiteljima predstavlja velike probleme. Očajne su obitelji ljute jer mjesecima ne mogu zapaliti svijeće ili položiti cvijeće na grobove svojih najmilijih. pa urne s ostacima pokojnika drže na čuvanju. Očajne obitelji ljute jer mjesecima nemaju gdje zapaliti svijeću.

“Ne znam je li mi ide suza na oči ili mi ide na veselje jer je on bio jedan predivan čovjek. Sad je vjerojatno na nekom boljem mjestu i mislim da, tu je s nama, uvijek će biti s nama. Na žalost nemamo gdje otići, jedino što možemo je zapalit svijeću u svojoj kući ispred njegove slike. Nema mjesta na Mirogoju. Na žalost”, rekla je za RTL Potragu Danijela Radulj iz Zagreba, čiji je otac iznenada preminuo prije dva mjeseca.

Urna s njegovim pepelom je pohranjena negdje na Mirogoju zato što je njegova obitelj odbila pokop na Markovu Polju zbog toga što je predaleko. Ukop je dogovaran u pogrebnom poduzeću u kojem su rekli kako mjesta na Mirogoju više nema.

“Mi smo pitali koja je druga opcija, a druga opcija je bila krematorij i rekli smo može. Bilo nam je bitno da je u blizini mame jer ona je u mirovini i mislim da bi češće dolazila na groblje, što je normalno”, rekla je Danijela.

Krematorij jeftiniji, no nedovršen

No, na Krematoriju tek vlada gužva. Naime, čak 60 posto ljudi bira kremiranje. Razlog su cijene. Dok na Mirogoju grobno mjesto košta između 70 i 200 tisuća kuna, na Krematoriju ono stoji od 14 do 24 tisuće. No, tamo mjesta nema, jer proširenje Gaja urni kasni već svije godine, pa se mjesto može kupiti u novoizgrađenom Kolumbarijskom zidu i to samo ako se dogodila smrt.

Danijeli su savjetovali da preko oglasnika kupi nečiju grobnicu. No, na Njuškalu one koštaju između 40 i 50 tisuća kuna, što je dva do tri puta više od cijena po kojima ih prodaju Gradska groblja. Zasad je Danijeli jedina opcija čuvanje urne.

“Znači čuvanje urne godinu dana se plaća oko 1900 kuna. I vi zapravo ne možete doći do te urne, ona je posebno spremljena sa svim ostalim urnama koje se čuvaju. To je ono što je najgore i to je ono zbog čega mama svaki dan plače. U toj tragediji koja nas je zadesila najžalosnije je od svega da mi ne možemo doći na groblje i da ne možemo položit ni svijeću niti ništa”, rekla je.

Sramota za Zagreb

Tuga je još svježa, a strpljenja sve manje, jer Danijeli i ostaku obitelji nitko nije rekao koliko će dugo čekati na grobno mjesto. Danijela smatra “da je to stvarno sramota. Za jedan Zagreb i za jednu metropolu”. No, za razliku od drugih službi, u Gradskim grobljima priznaju odgovornost.

“Upravo zbog toga što su naši sugrađani, ja im se ovim putem ispričavam u ime Gradskih groblja. Osjećam osobno odgovornost da svakog od tih ljudi pozovem osobno u ured i da im osobno dodijelim grobno mjesto. Prije četiri godine počeo je proces javne nabave za proširenje Gaja urni. Sve tvrtke koje su se javile dale su ponude iznad predviđenog iznosa pa nabava morala poništiti. Taj proces je trajao dvije godine, nakon što se nabava poništila, raspisao se novi natječaj s povećanim iznosom nabave”, objasnio je voditelj podružnice Gradska groblja Patrik Šegota.

No, radovi na Gaju urni su počeli prošli tjedan, a trajat će godinu i pol dana. Dotad bi Zagrepčani trebali dobiti 900 novih ukopnih mjesta. No, neće svi toliko dugo čekati. Oni koji najduže čekaju, ranije će dobiti mjesto, a Šegota potvrđuje kako bi 80 kazeta za urne trebalo biti gotovo do sredine siječnja.

Mole građane za još malo strpljenja i pozivaju da se o svemu informiraju kod njih, jer nije istina da na Mirogoju više nema grobnih mjesta za lijesove. Šegota sumnja u spregu pogrebnih poduzeća i prodavača iz oglasnika.

“Građane bih pozvao da dobro paze prilikom kupnje grobova ili grobnica putem oglasnika, zato što se događaju situacije da budu prevareni. Imali smo jednu situaciju gdje nam se čovjek javio, kupio je grobnicu na Mirogoju i naknadno, nakon što je platio, ustanovljeno je da se u tu grobnicu ne može nitko ukopati zato što je grobnica puna”, rekao je Šegota.

Smrt je dobar biznis

Smrt je očito jako dobar biznis. Danijelu je začudilo što se bacanje latica plaćalo 40, sveta voda i križ 50, a premještanje lijesa iz jedne prostorije u drugu čak 260 kuna. I to bi se, prema najavama, trebalo promijeniti.

“Upravo je to isto jedan dio onoga što ćemo promijeniti zato što je sadašnji cjenik zastario. Ima 836 stavaka i upravo moja je namjera da to reduciram i da se novi cjenik formira u paketima. Dakle u paketima su različite razine usluge koje neka stranka traži”, rekao je Šegota.

Usluge sprovoda koštaju po nekoliko tisuća kuna, a tu su i usluge koje mu prethode i koje također koštaju po nekoliko tisuća kuna. Lijesovi koštaju između dvije i sedam tisuća kuna, a tu s u još grobni znak, prijevoz do groblja, ispraćaj i ukop. Cijenu definiraju i zahtjevi ožalošćene obitelji.

“U pravilu ljudi nekako vole težiti klasici odnosno našim običajima i tradiciji. Kada se definira lijes kojeg stranka želi, onda se definira i boja tekstila, koja se onda ranžira unutar lijesa. Odnosno, bočne strane se oblače u svilu, postavljaju se jastuk i madrac i potom se definira i tekstil koji viri kao ukras van lijesa. Ajmo reći da vam za opremu treba otprilike 4000 kuna. Zapravo ispod 10.000 kuna teško da se možete danas pokopati”, rekao je Zoran Zečević iz Pogrebnog poduzeća Zagreb.

“Smrt se dogodi, to vam je isto kao rođenje djeteta, nemate ga svakodnevno. To se dogodi jednom u životu. I za to se građani trebaju pripremati”, rekao je Šegota, no Danijela s početka priče nije znala da se, uz veliki trošak, mora pripremiti i na to da ocu nema gdje zapaliti svijeću.