Hrvatska u srijedu obilježava 25 godišnji smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška. Rođen je 16. ožujka 1945. u Širokom Brijegu. Studij je započeo u Rijeci, a školovanje nastavio na Sveučilištu u Ottawi.

Od 1969. živio je i radio u Kanadi gdje je bio predsjednik Hrvatsko-kanadske kulturne federacije, predsjednik Zaklade za Hrvatske studije i ravnatelj Hrvatske škole u Ottawi.

U Hrvatsku se vraća prije Domovinskog rata i postaje suradnik prvog predsjednika Franje Tuđmana te postaje ministar iseljeništva i zamjenik ministra obrane.

Ministrom obrane postao je 18. rujna 1991. i tu je dužnost obnašao do svoje smrti 3. svibnja 1998. te je pokopan u Aleji hrvatskih branitelja na groblju Mirogoj u Zagrebu.

Heroj i zločinac?

Riječ je, inače, o još jednoj osobi oko koje su u našem društvu podijeljenja mišljenja. Tko ga jedni hvale i pripisuju mu zasluge za stvaranje Lijepe Naše, dok je za druge sinonim za zlo koje se dogodilo u Bosni i Hercegovini.

"Vječna hvala i slava ratnom ministru Gojku Šušku. Vođen isključivo domoljubljem i vizijom slobodne i suverene Republike Hrvatske, vratio se iz iseljeništva te je kao jedan od najbližih suradnika prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana predano radio na ostvarenju te višestoljetne težnje hrvatskoga naroda. Dao je iznimni obol ustroju moderne Hrvatske vojske koja je postala temelj pobjede u Domovinskom ratu", napisala je još prije nekoliko godina tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

"Ministar Gojko Šušak je uz prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana i hrvatske branitelje jedan od najzaslužnijih za uspješno vođenje i pobjedonosni završetak Domovinskog rata. Zauvijek ćemo pamtiti njegove riječi koje je uputio predsjedniku Tuđmanu nakon završetka operacije Oluja: 'Gospodine predsjedniče, zadatak je izvršen!', koje su postale simbol za pobjedničke operacije Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata", kazao je svojevremeno bivši ministar obrane Damir Krstičević.

Lani je pak o Šušku pričao i aktualni ministar obrane Mario Banožić.

Prisjećamo se danas obljetnice smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška. Postoje ljudi koji su u prijelomnim povijesnim danima preuzeli odgovornost, prepoznajući neponovljivost trenutka u stvaranju slobodne i neovisne hrvatske države. Jedan iz reda velikana je zasigurno Gojko Šušak", stoji u priopćenju aktualnog ministra obrane.

'Stvarao Hrvatsku unatoč izazovima'

"Ratni ministar obrane Šušak stvarao je s prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom, unatoč izazovima i unatoč svim zaprekama, snagu koja će braniti Hrvatsku. Ta snaga je od srčanih, hrabrih branitelja nošena domoljubljem, vođena jasnim zapovijedima, izrasla u nezaustavljivu, pobjedničku Hrvatsku vojsku! Kod ministra Šuška nije bilo kalkulacija i nije bilo odstupanja. Bio je jedan od onih od kojih svaki domoljub može učiti kako se voli i brani hrvatska država! Jedan je Gojko Šušak, pobjednik koji je izvršio sve svoje zadaće! Hvala mu za sve", poručio je lani ministar Banožić.

Mračna strana

Tako izgleda ova lijepa strana priče o Šušku, dok će se ovih dana malo tko obazirati na onu drugu, mračnu prema kojoj je s prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom i generalom Jankom Bobetkom bio na čelu udruženog zločinačkog poduhvata u BiH, koji je imao s cilj stvaranje hrvatskoga entiteta u Bosni i Hercegovini koji bi omogućio ponovno ujedinjenje hrvatskoga naroda u granicama negdašnje Banovine Hrvatske iz 1939.

"Žalbeno vijeće potvrdilo je zaključke Raspravnog vijeća da su ključni ljudi tadašnjeg hrvatskog vodstva, uključujući predsjednika Franju Tuđmana, ministra obrane Gojka Šuška i generala Hrvatske vojske Janka Bobetka, dijelili kriminalni cilj etničkog čišćenja bosanskih Muslimana te su doprinijeli zločinačkom cilju", objavio je Haški sud u priopćenju nakon čitanja sažetka presude 'šestorki'.

"Svi koji su živjeli u tom vremenu znaju da su sve bitne odluke o Herceg-Bosni donosili bivši predsjednik Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak", kazao je nakon presude 2017. Nenad Puhovski za Net.hr.

A evo kako su hrvatski odvjetnici s haškim iskustvom govorili nakon što je žalbeno vijeće Haškog suda, u postupku protiv šestorice bosanskohercegovačkih Hrvata, potvrdilo tvrdnju o udruženom zločinačkom poduhvatu.

Odvjetnica Jadranka Sloković, koja presudu u dijelu u kojem je u nju uključena i Hrvatska smatra apsolutno skandaloznom. Tim više što u praksi Haškog suda nema ni jedna presuda za udruženi zločinački pothvat u Bosni protiv vrha Srbije i JNA koji su 'neupitno bili agresori i sudjelovali u masovnim zločinima'.

Završio bi u Haagu

"Ovo, naravno, nije presuda Hrvatskoj, ali je neupitno presuda u koju je uključen hrvatski državni vrh. To nema dileme. Tu nema kaznene odgovornosti. Ali da su živi Franjo Tuđman, Gojko Šušak i Janko Bobetko bi bili suđeni i meni je nejasno kakvi su to kriteriji i vijeće. Konzekvence su nesagledive, neće biti izravne, ali će biti političke", kazala je Sloković.

I njen kolega Anto Nobilo smatrao je da je presuda 'vrlo ozbiljna' jer potvrđuje udruženi zločinački poduhvat.

Negativnih devet mjeseci 1993. baca sjenu na tri pozitivne ratne godine

"To je vrlo ozbiljna stvar jer više nismo u situaciji da govorimo da je bio međunarodni oružani sukob između Hrvata i Bošnjaka na teritoriju Bosne, već ispada da je vodstvo Herceg Bosne zajedno s predsjednikom Tuđmanom učestvovalo u udruženom zločinačkom poduhvatu, to jest da su pomoću zločina htjeli ostvariti svoje političke ciljeve u Bosni i Hercegovini. Treba zauzeti stav. Mi ne smijemo postati taoci Bosne 1993. Imamo pozitivnu 1992. gdje se Hrvati brane od srpske agresije. Imamo pozitivnu 1994. i 1995. gdje zajednički s Bošnjacima suzbijamo velikosrpsku agresiju, ali imamo devet negativnih mjeseci 1993. i to treba pošteno reći. Nije sve negativno, ali tih devet mjeseci prema ovoj presudi jest, jer u pitanju je sam vrh Herceg Bosne", ustvrdio je Nobilo.

"Tužilaštvo je dokazalo, a sudska vijeća prihvatila, da je na čelu UZP-a bilo najviše državno rukovodstvo Republike Hrvatske, s Franjom Tuđmanom, Gojkom Šuškom i Jankom Bobetkom. Svu trojicu je smrt spasila haškog suđenja", tvrdio je pak bosanskohercegovački sociolog Ivo Komšić.

U provedbi plana o stvaranju etnički čistih teritorija Tuđman je vodio dvostruku politiku usmjeravajući sve svoje tajne planove samo u jednom smjeru – stvaranju paradržavne teritorije ekskluzivno nastanjene hrvatskim narodom. Taj plan je, kako to objašnjava Komšić u knjizi, podrazumijevao niz nasilnih akata usmjerenih prvenstveno prema bošnjačkom narodu, ali isto tako i sprovedu ideje o “humanom preseljenju” naroda kojim nisu bili obuhvaćeni samo Bošnjaci, navodi Al Jazeera.

Prema tome, da je poživio, Šušak i Tuđman bi zbog rata između Hrvata i Muslimana u BiH, točnije zbog odgovornosti za ratne zločine, u prvom redu logore u kojima su na zvjerski način mučeni i smrtno stradavali Muslimani, završili na Haaškom tribunalu.

