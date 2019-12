PRIJE 15 GODINA OVAJ HRVATSKI GRADIĆ NIJE IMAO NIKAKVU PERSPEKTIVU: Danas je priča sasvim drugačija

Menadžer Plinio Cuccurin je prije 15 godina odlučio uložiti u svoj rodni grad, Bale, a danas se to vraća u proračun kroz prihode koje ostvaruje tvrtka Mon Perin

Prije 15 godina Bale su bile nerazvijeno i besperspektivno mjesto u Istri. No, do danas se sve promijenilo. Ključna je bila odluka tadašnjeg menadžera i jednog od vodećih ljudi Tvornice duhana Rovinj, Plinija Cuccurina da uloži sredstva u razvoj svog rodnog grada. Njegova vizija udruge građana Mon Perin dovela je do punjenja proračuna i vizualnog preoblikovanja grada, a sama je udruga, a potom i kamperska tvrtka u Hrvatskoj postala lider održivog, participativnog i socijalnog poduzetništva.

Socijalno, participativno i održivo poslovanje

To znači da zaposlenici i suvlasnici Mon Perina, kao i stanovnici Bala kroz lokalne institucije sudjeluju u kreiranju i donošenju projekata te njihovoj realizaciji. Socijalna komponenta se ogleda u donacijama i turističkim, kulturnim i poslovnim aktivnostima, u kojima se vodi računa o potrebitima, ali i podizanju ukupnog standarda, piše Glas Istre.

Udruga pretvorena u dioničko društvo

U Mon Perinu i kampovima koji su u njegovu vlasništvu, San Polo i Colone, filozofija poslovanja je takva da su podjednako važni čovjek, profit i očuvanje okoliša, a tajna uspjeha je u balansu tih čimbenika. Nedavno je održana skupština Mon Perin na kojoj su predstavljeni rezultati takvog poslovanja. Tržišna vrijednost tvrtke je tako sada 300 milijuna kuna, dva kampa s jednom zvjezdicom su pretvorili u jedan kamp s četiri zvjezdice, a od pet su došli na 35 zaposlenika, u sezoni i do 140. Prosječna neto plaća im je 7200 kuna.

Impresivni rezultati su vidljivi i u još tri kategorije. Sa 73.000 noćenja godišnje bilježe 276.000. To je dovelo do rasta prihoda s 5,2 na 59 milijuna kuna. Dobit prije amortizacije i poreza je s 317.000 narasla na 28,5 milijuna kuna. Preobražaj Bala je ostvaren ulaganjima Mon Perina, koji od 2006. do 2019. iznose 187 milijuna kuna. U početku udruga građana, koja je postala tvrtka, sada je preoblikovana u dioničko društvo te će moći dizati svoju vrijednosti i kroz dionice na burzi.

Ulaganja u grad i ljude

S takvim je poslovanjem tvrtci ostalo dovoljno novca da isplati 20 milijuna kuna kredita Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj te investiranje 40 milijuna kuna u kamperske sadržaje. Mon Perin s pet posto dobiti iz prethodne godine financira potrebe djece i umirovljenika te besplatni vlakić od Bala do kampa. Investirali su i u kanalizaciju, mobilne kućice, okoliš i Paleo park. Osim toga, svake godine pune općinski proračun s više od dva milijuna kuna.