IMAMO 775 NOVOZARAŽENIH, 27 OSOBA JE PREMINULO: Dok Švedska produžava mjere, Rusija kreće s ublažavanjem

U posljednja 24 sata zabilježeno je 776 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3506

U Hrvatskoj su 1562 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 136

U posljednja 24 sata preminulo je 27 osoba

U svijetu je potvrđeno 96.643.566 slučajeva

Oporavilo se 69.323.391, a umrlo 2.066.003

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

BiH još bez cjepiva iz mehanizma COVAX

13:55 – Vlasti u BiH i dalje ne znaju kada bi zemlja mogla dobiti prve količine cjepiva protiv koronavirusa, a dok čekaju ona naručena posredstvom mehanizma COVAX dio će pokušati kupiti izravnom pogodbom s proizvođačima, najavio je u četvrtak predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeletija. Entiteti i distrikt Brčko ranije su odlučili kako će posredstvom COVAX-a, globalnog programa za nabavu cjepiva, naručiti nešto više od 1,2 milijuna doza cjepiva, a očekivalo se kako će prve količine biti isporučene 18. siječnja, no to se nije dogodilo. Naručena su cjepiva Pfizera i Moderne i za to je već uplaćen novac, no kako isporuka kasni Tegeltija je kazao kako će se sada pokušati izravno pregovarati i s drugim proizvođačima, uključujući one iz Rusije i Kine. “Tražit će tko koje cjepivo želi a novac će biti osiguran iz proračuna entiteta i distrikta Brčko”, kazao je Tegeltija.

Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković kazao je kako su u tom entitetu već riješili pitanje nabavke ruskog cjepiva, a nude i Federaciji BiH da sudjeluje u takvoj nabavci. Dodao je kako je već potpisan ugovor s ruskim dobavljačem te kako se 200 tisuća doza cjepiva iz Rusije može očekivati “u najkraćem mogućem roku”. “Idemo na varijantu da do 50 posto stanovnika BiH cijepimo što prije. To će biti besplatno i dragovoljno”, kazao je Višković.

Predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novalić potvrdio je kako su i u tom entitetu spremni kupiti bilo koje dostupno cjepivo te da će tražiti ono koje najbrže mogu dobiti. Po automatizmu u BiH se prihvaćaju svi lijekovi registrirani u Europi, a uporabu ruskog i kineskog cjepiva morala bi posebno odobriti Agencija za lijekove BiH. Epidemiološku situaciju u BiH zdravstvene vlasti u toj zemlji smatraju razmjerno stabilnom, a u četvrtak je potvrđeno 489 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je 15 zaraženih osoba umrlo. Od druge polovice prosinca prošle godine dnevni broj novozaraženih redovito je bio ispod tisuće.

Švedska i Portugal pojačali mjere protiv korone, Moskva ublažila

13:51 – Švedska vlada je u četvrtak produljila niz mjera ograničenja kako bi zauzdala rast broja zaraženih koronavirusom, uključujući i zabranu prodaje alkohola nakon 20 sati, slično je učinio i Portugal, no Rusija kreće s ublažavanjem mjera. Švedski premijer Stefan Lofven je kazao da će mjere biti na snazi do 7. veljače te da je stanje i dalje ozbiljno iako se bilježi određeni pad broja novozaraženih. Premijer preporuča rad od kuće, a u iduća dva tjedna sportske dvorane, bazeni i muzeji će ostati zatvoreni. Ministrica za zdravstvo i socijalna pitanja Lena Hallengren je kazala da će se mjere ograničenja razmatrati svaka dva tjedna. U zemlji od 10,3 milijuna stanovnika zabilježeno je oko 530.000 slučajeva zaraze i skoro 10.800 umrlih.

Portugal se suočava s dramatičnim pogoršavanjem pandemije zbog čega vlada najavljuje zatvaranje svih škola u zemlji. U sklopu nove karantene uvedene u petak, sve službe koji nisu nužne su zatvorene i ljudi su pozvani da ostanu doma. Portugal je u srijedu imao rekordni broj umrlih, njih 219, a broj novozaraženih u jednom dana je skočio s 10.455 u utorak na 14.647 u srijedu, ili 40 posto više. Bolnice su pod teškim pritiskom velikog broja oboljelih i umrlih. Zemlja s 10 milijuna stanovnika ima ukupno 581.605 zaraženih od početka pandemije. Oko 45 posto novih slučajeva zaraze koncentrirano je u području Lisabona, gdje brzo ponestaje kreveta za oboljele od koronavirusa.

Rusija pak bilježi pad broja novozaraženih te otvara kina, kazališta, koncertne dvorane, muzeje, knjižnice i centre za mlade s kapacitetom popunjenosti do 50 posto. Gradonačelnik Sergei Sobjanjin je kazao da i dalje ostaju zatvoreni restorani i barovi te da 30 posto zaposlenika svake tvrtke mora raditi od kuće. Do sada je cijepljeno preko 220.000 Moskovljana, a u cijeloj zemlji više od 1,5 milijuna ljudi. Od covida-19 je u toj zemlji umrlo 67.800 ljudi, a zarazilo se oko 3,6 milijuna ljudi.

Karlovačka županija: 26

13:25 – U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata imamo ukupno 26 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo 18 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR), s područja grada Karlovca 7 osobe, Duga Resa 1, Ogulin 3, Ozalj 1, Draganić 2, Generalski Stol 2, Netretić 1, Žakanje 1. U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji 8 osoba je pozitivno – brzi test za detekciju antigena – Karlovca 2 osoba, Duga Resa 4, Krnjak 1, Rakovica 1. Ukupno je do sada u Karlovačkoj županiji od COVID-19 oboljelo 7686 osoba ( 6359 -PCR testiranje, 1327 antigensko testiranje). U bolnicama Karlovačke županije je hospitalizirano ukupno 50 COVID pozitivnih pacijenata ( Ogulin-12, Duga Resa-2, Karlovac-36). U posljednja 24 sata novoprimljene su 3 COVID pozitivne osobe (OB Ogulin-1, OB Karlovac-2). Na respiratoru se nalaze 4 osobe ( OB Karlovac). U protekla 24 sata su otpuštene 4 osobe ( OB Ogulin-2, OB Karlovac-2). Ukupno su od početka pandemije iz bolnica Karlovačke županije otpuštene 573 osobe. U posljednja 24 sata preminula je 1 osoba (OB Karlovac). Ukupno su do sada u bolnicama Karlovačke županije umrle 263 osobe. U samoizolaciji se u bolnicama Karlovačke županije na današnji dan nalazi 1 liječnik , 8 medicinskih sestara/tehničara te 5 nezdravstvenih djelatnika. U samoizolaciji se nalazi 278 osoba. Prijavljena su 3 kršenja mjere samoizolacije. Inspekcija SCZ Karlovac- područje grada Slunja:trgovine-5, uslužne djelatnosti-2. Područje grada Karlovca: trgovine-1, uslužne djelatnosti-3. Nisu utvrđene nepravilnosti.

Brodsko-posavska županija: 11

13:23 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije pristiglo je 11 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem). Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Slavonski Brod (4), općina Garčin (2) te općine Oprisavci, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci i Velika Kopanica (po 1). Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 7.695, dok je broj aktivnih slučajeva 159. Trenutna 7-dnevna incidencija (broj zaraženih osoba na 100.000 stanovnika) u Brodsko-posavskoj županiji iznosi 156, dok je trenutna 14-dnevna incidencija 336.

U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19. Hospitalizirane su ukupno 63 osobe (4 osobe više nego prethodni dan) od čega u slavonskobrodskoj bolnici 57 osoba, a u novogradiškoj bolnici 6 osoba. Sedam hospitaliziranih osoba je na respiratoru (1 osoba manje nego prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalazi ukupno 715 osoba (2 osobe više nego prethodni dan).

Podaci o umrlima u Hrvatskoj

13:22 – Preminulo je 18 muških osoba: KB Dubrava, ’49., ’45., ’53. i ’33. god; KBC Split, ’52. i ’42. god; KIB Dr. F. Mihaljević, ’46. god; OB Bjelovar, ’44. i ’47. god; KBC Rijeka, ’45. god; OB Pula, ’39. i ’43. god; KBC Osijek, ’51. godište; ŽB Čakovec, ’26. god; NMB Vukovar, ’46. god; KBC Zagreb, ’34. god; OB Virovitica, ’42. god. i SB D. Resa, ’64. godište.

Preminulo je i 9 ženskih osoba: KB Dubrava, ’37., ’45., i ’59. god; OB Varaždin, ’28. i ’43. god; KIB Dr. F. Mihaljević, ’42. god; KBC Rijeka, ’41. god; OB Gospić, ’30. god. i KBC Sestre milosrdnice, ’34. godište.

Krapinsko-zagorska županija: 10

13:21 – Na području Krapinsko-zagorske županije potvrđeno je 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite. Oporavila se 31 osoba te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije 151. U samoizolaciji se nalaze 764 osobe. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana je 61 pacijent pozitivan na koronavirus, od kojih je njih sedam na respiratoru. Na covid odjelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nalazi se 18 pacijenata. U protekla 24 sata nije bilo umrlih osoba pozitivnih na koronavirus, navodi se u priopćenju krapinsko-zagorskog Stožera civilne zaštite.

Grad Zagreb: 140

13:20 – Novih 140 osoba zaraženo je koronavirusom u Zagrebu u zadnja 24 sata, a u ustanovama socijalne skrbi zaraza je potvrđena kod 20 korisnika i sedam djelatnika. Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” priopćio je u četvrtak da je broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih 42.036, što je 106 osoba više nego jučer. U Zagrebu je 456 aktivnih slučajeva zaraze. U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju Zavoda obavljeno je 816 testiranja na koronavirus, od čega su 133 nalaza bili pozitivni. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 160 novooboljelih, a mjera samoizolacije izrečena je za 131 osobu.

Od 160 obrađenih pozitivnih osoba njih 52 su za sada negativne epidemiološke anamneze, 63 osobe su kontakti s pozitivnim osobama,18 osoba su štićenici/djelatnici domova za starije i ostalih ustanova socijalne skrbi, a za šest osoba obrada je još u tijeku. Kod šest je osoba moguće izlaganje u zdravstvenim ustanovama, a devet je osoba obrađeno od strane liječnika obiteljske medicine. Kod jedne je osobe mogući izvor zaraze izlaganje na obiteljskom okupljanju, a pet je osoba doputovalo iz Njemačke, BiH, Slovenije i Rumunjske. Zbog pozitivnog nalaza testa kod jedne učiteljice osnovne škole i jednog učenika srednje škole izrečena je mjera samoizolacije za 25 učenika osnovne škole te 23 učenika srednje škole.

32 posto manje novozaraženih u odnosu na prošli tjedan

13:18 – Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je uoči sjednice vlade u četvrtak kako u odnosu na prošli tjedan bilježimo 32 posto manje novozaraženih covidom-19, a današnji podaci govore o 39 bolesnika manje na bolničkom liječenju te 15 manje na respiratoru. Beroš kaže kako i dalje imamo visoke brojke umrlih koje tjeraju na oprez. “Očekivali smo da će brojevi preminulih početi padati, to se nije dogodilo, međutim, među onima koji se hospitaliziraju ipak nema toliko teških kliničkih slika”, kazao je. Dosad je u Hrvatskoj cijepljeno 60.958 osoba, među kojima su 7.843 osobe primile dvije doze. Beroš je rekao kako u Hrvatskoj nije dosad zabilježen novi soj koronavirusa, te se u skladu s preporukama planira veći broj sekvenciranja virusa.

Splitsko-dalmatinska županija: 120

13:16 – Na području Splitsko-dalmatinske županije od obrađenih 569 testova 120 ih je bilo pozitivno na koronavirus dok su dvije osobe umrle, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Prema izvješću KBC-a Split umro je 68-godišnjak i 78-godišnjak, a obojica su uz brojne komorbiditete bili pozitivni i na covid infekciju. Najviše novooboljelih je iz Splita (44) i Kaštela (14). Od ukupnog broja novooboljelih 82 osobe su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. U Županiji je ukupno 1707 osoba u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju u KBC-u Split je 101 covid pozitivna osoba od kojih je devet na respiratoru, priopćio je Stožer.

Znanstvenici s Oxforda pripremaju verzije cjepiva protiv novih sojeva covida

11:38 – Znanstvenici sa Sveučilišta u Oxfordu pripremaju se za brzu proizvodnju novih verzija svog cjepiva u borbi protiv zaraznijih sojeva covida-19 otkrivenih u Britaniji, Južnoafričkoj Republici i Brazilu, izvijestio je britanski list Telegraph u srijedu. Tim koji stoji iza cjepiva Oxforda i AstraZenece provodi studije izvodljivosti kako bi prilagodio tehnologiju za proizvodnju novih verzija cjepiva, objavio je list pozivajući se na potvrdu Sveučilišta u Oxfordu. Znanstvenici procjenjuju koliko brzo bi mogli prilagoditi cjepivo utemeljeno na ChAdOx (“Čimpanzin adenovirus Oxford jedan”), navodi se u izvješću. Glasnogovornik Oxforda rekao je da sveučilište pažljivo procjenjuje učinak novih inačica virusa na imunitet koji daje cjepivo kao i da procjenjuje postupke nužne za brzi razvoj prilagođenog cjepiva protiv covida-19 u slučaju potrebe. Nedavni laboratorijski testovi pokazali su da cjepivo Pfizera i BioNTecha vjerojatno djeluje protiv britanskog soja koji se širi svijetom. BioNTech je priopćio da planira objaviti detaljniju analizu vjerojatnog učinka svog cjepiva na južnoafričku inačicu koronavirusa u roku od nekoliko dana. AstraZeneca, Moderna i CureVac također provjeravaju pružaju li njihova cjepiva zaštitu protiv zaraznijih sojeva.

Poboljšava se situacija u Sloveniji

11:37 – U Sloveniji je situacija s pandemijom koronavirusa sve bolja, a u većini države odlukom vlade uvodi se popuštanje nekih mjera, pa tako od idućeg tjedna nakon skoro tri mjeseca ponovo u školske klupe sjedaju učenici prva tri razreda osnovnih škola, a otvaraju se i dječji vrtići. Prema podacima koje je u četvrtak objavilo ministarstvo, u zadnja je 24 sata s 11.599 PCR i brzih antigenskih testova otkriveno 1445 novozaraženih, pri čemu je kod PCR testova bilo pozitivno 24,2 posto uzoraka, a kod antigenskih njih 4,1 posto. Pao je i broj aktivnih slučajeva, broj hospitaliziranih u bolnicama i prosječan broj zaraza u sedmodnevnom razdoblju pa su ispunjeni kriteriji za ublažavanje strogih restriktivnih mjera koje su već nekoliko mjeseci na snazi u Sloveniji.

Premijer Janez Janša potvrdio je kasno sinoć, nakon sjednice vlade posvećene epidemiološkoj situaciji, da trenutno stanje, koje je nazvao još uvijek vrlo ozbiljnim, dopušta otvaranje nekih djelatnosti i ublažavanje pojedinih mjera. Za sada se to donosi na 9 od 12 regija, no za desetak bi dana, ako se održi pozitivan trend, to moglo vrijediti i za preostale regije. Uz određene uvjete, odlukom vlade tako se “otvaraju” skijališta, idući tjedan opet počinje nastava u nižim razredima osnovnih škola, a otvaraju se i tržnice, frizerski saloni i čistionice, te mehaničarski servisi. Najvažnijom se u javnosti ocjenjuje odluka o ponovnom pokretanju nastave uživo u školama, zasad samo za učenike prvih triju razreda osnovnih škola, te o ponovnom otvaranju vrtića.

On-line nastava trajala je u Sloveniji skoro tri mjeseca.To je izazivalo nezadovoljstvo roditelja, uz upozorenja pedagoga da će se to negativno odraziti na cijelu generaciju učenika, a stalno produživanje takvog oblika nastave upitnim su ocijenili i ustavni suci. U ponedjeljak će biti izvedeno masovno testiranje nastavnog i drugog osoblja u školama i vrtićima, kako bi obrazovni proces mogao početi u utorak, a vlada je ponovo dopustila okupljanje studenata na fakultetima u slučajevima kad je to potrebno za izvođenje neophodnih vježbi u nastavnom procesu.

Broj aktivnih slučajeva zaraze trenutno iznosi 19.636 i manje ih je za šest posto u odnosu na dan ranije. U zadnja 24 sata zabilježeno je 26 smrtnih ishoda kod oboljelih od Covida-19, čime se ukupni broj preminulih od posljedica te bolesti povećao na 3.257. U bolnicama je trenutno 1.178 covid pacijenata, što je ispod praga od 1200, koliko je bio određeno za ponovno otvaranje nekih djelatnosti, prema kriterijima iz “semafora” vlade za ublažavanje mjera. Ispunjen je i kriterij o najviše 200 pacijenata na intenzivnim odjelima jer ih je trenutno 179, što je 4,3 posto manje nego prethodnog dana, kao i onaj o prosječnom broju oboljelih na dan (1350) jer ih je sada 1247 u tjednom prosjeku.

Dubrovačko-neretvanska županija: 30

11:08 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je 30 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih je četrnaest utvrđeno brzim antigenskim testom, a oporavilo se 38 osoba, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Zaražena je 21 osoba iz Dubrovnika, dvije iz Smokvice, po jedna iz Blata, Dubrovačkog primorja, Konavala, Korčule i Ploča te dvije koje nemaju prebivalište u županiji. „Od spomenutih slučajeva pet je korisnika Doma za starije Dubrovnik – Thermotherapia“, navode iz županijskog stožera civilne zaštite. Ukupno je zaraženo 17 osoba muškog spola i 13 osoba ženskog spola, a za njih 21 je utvrđena epidemiološka veza. Oporavilo se 38 osoba, od kojih je osam iz Dubrovnika, sedam iz Blata, šest iz Korčule, četiri iz Župe dubrovačke, po tri iz Metkovića i Opuzena, dvije iz Konavala, po jedna iz Ploča i Vele Luke te tri koje nemaju prebivalište u županiji.

Ličko-senjska županija: 10

10:55 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 10 je novooboljelih osoba od COVID-19, 5 osoba je izliječeno te je jedna osoba preminula. Četiri oboljele osobe su korisnici Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – Podružnica Udbina, po dvije oboljele osobe su s područja Novalje i Plitvičkih Jezera te po jedna s područja Gospića i Senja. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih. U OB Gospić preminula je jedna ženska osoba (1930. godište) korisnica Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – Podružnica Udbina. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 18 osoba. Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 2785 osoba od čega je 59 aktivnih slučaja, 99 osoba je preminulo te je ukupno izliječeno 2627 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 52 osobe. Na području PU ličko-senjske aktivno je 178 mjera samoizolacije. Provjerom je utvrđeno jedno (1) kršenje izrečenih mjera.

Međimurska županija: 25

10:54 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, u protekla 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda PCR metodom testirane su 154 osobe od čega je evidentirano 25 pozitivnih slučajeva na virus COVID-19 u Međimurskoj županiji. U protekla 24 sata oporavile su se 24 osobe. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 306. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 36 396 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije. Testiranjima antigenskim brzim testovima koji se obavljaju u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim laboratorijima, primljena je informacija o 1 pozitivom slučaju. Na temelju kliničke slike (bez testiranja) epidemiološkim izvidima dijagnosticirano je 5 pozitivnih slučajeva. Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno je hospitaliziran 61 pacijent pozitivan na virus COVID-19, od toga je njih 7 hospitalizirano unutar 24 sata, dok je otpušteno 9 pacijenata. Na invazivnoj respiraciji nalazi se 1 covid pozitivan pacijent. U protekla 24 sata preminula je 1 osoba, muška osoba stara 95 godina.

Osječko-baranjska županija: 37

10:54 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano 255 uzoraka od kojih je 37 bilo pozitivno. Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka (11), Đakova (6), Čepina (3), Našica i Valpova (po 2), a po jedna osoba je s područja Belog Manastira, Belišća, Bizovca, Darde, Donjeg Miholjca, Đurđenovca, Gorjana, Jagodnjaka, Kneževih Vinograda, Marijanaca, Punitovaca, Semeljaca i Viškovaca, Na bolničkom liječenju nalazi se 107 osoba oboljelih od COVID-19, i to 79 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 13 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 28 pacijenta s tim oboljenjem. U zadnja 24 sata preminula je jedna COVID pozitivna osoba u dobi od 70 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 784 osoba. Policijski službenici provjerili su 21 osobu u samoizolaciji i sve zatekli na prijavljenoj adresi. Obavili su i 136 nadzora ugostiteljskih objekata, a nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.

Šibensko-kninska županija: 47

10:53 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 47 osoba je oboljelo od COVID-19 infekcije. Trenutno je 158 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici trenutno se liječi 10 osoba, dok se u kninskoj bolnici liječi 13 osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 518 osoba. U posljednja 24 sata uzorkovano je 158 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Zagrebačka županija: 103

10:53 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije od početka pandemije do četvrtka, 21.1.2021. do 10:00 sati evidentirane su 18562 osobe kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječeno je 17828 osoba, a 62 osobe su preminule. Trenutno su aktivna 672 slučaja. U odnosu na podatke od jučer oboljele su 103 osobe (gradovi – 12 Samobor, 3 Sveta Nedelja, 8 Zaprešić, 10 Jastrebarsko, 17 Velika Gorica, 8 Ivanić-Grad, 7 Dugo Selo, 6 Vrbovec, 4 Sveti Ivan Zelina općine – 2 Brdovec, 3 Bistra, 4 Jakovlje, 1 Luka, 1 Marija Gorica, 3 Pušća, 2 Dubravica, 1 Klinča Sela, 2 Kravarsko, 2 Kloštar Ivanić, 1 Brckovljani, 2 Rugvica, 3 Dubrava, 1 Bedenica), a ozdravile su 53 osobe.

Hrvatska ima 776 novozaraženih

10:32 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 776 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3506. Među njima su 1562 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 136 pacijenata. Preminulo je 27 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 227326 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 4738 preminulo, ukupno se oporavilo 219 082 osoba od toga 724 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 15 702 osobe. Do danas je ukupno testirana 1 139 956 osoba, od toga 5 735 u posljednja 24 sata.

Virovitičko-podravska županija: 11

10:23 – Na području Virovitičko-podravske županije u posljednja 24 sata evidentirano je 11 novozaraženih osoba, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite. Testirano je ukupno 76 osoba, a njih osmero je još u obradi. Preminuo je jedan muškarac koji je bio 1942. godište. Troje novozaraženih je iz Virovitice, po dvoje iz Mikleuša, Sopja, Špišić Bukovice, a po jedna osoba je iz Slatine i Čađavice.

Primorsko-goranska županija: 70

10:22 – U Primorsko-goranskoj županiji danas je 70 novooboljelih i 12 ozdravljenih osoba, a dvije su osobe preminule. Broj aktivnih slučajeva bolesti COVID-19 na području ove županije povećao se nakon 12 uzastopnih dana pada povećao te iznosi 707 aktivnih slučajeva. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 566 uzoraka. Udio pozitivnih osoba unutar broja laboratorijski obrađenih testova je 12.3%.

Vukovarsko-srijemska županija: 15

9:59 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 15 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od čega je 13 pozitivnih na PCR testiranju, a 2 na brzom antigenom testu (4 osobe iz Županje, po 2 iz Borova, Mohova i Vinkovaca, te po 1 osoba iz Nuštra, Otoka, Privlake, Slakovaca i Vukovara). Preminula je 1 osoba. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8187, od kojih su 7853 osobe izliječene, a ukupno je preminulo 176 osoba. Trenutno su u županiji 52 osobe hospitalizirane zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 167 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 37974. U samoizolaciji na području županije je 459 osoba.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 17

9:37 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 17 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a dvije su osobe umrle, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Najviše novozaraženih, njih devet, s područja je grada Bjelovara, četiri su s područja Čazme, dvije novozaražene osobe su iz Velike Pisanice, a po jedna je iz Kapele i Velikog Trojstva. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 29 pacijenta zaraženih koronavirusom, od kojih je njih troje na respiratoru, a 12 pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji se nalazi 521 osoba. U posljednja 24 sata dvije zaražene osobe su umrle, a ukupno od početka pandemije umrlo je njih 109 na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Jelena Tabak: ‘Neprihvatljivo je da se kafići otvaraju nakon hotela i restorana’

9:28 – Nakon što su se povukli s dužnosti idosadašnji predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak i njegov zamjenik Vedran Jakominić, nova čelnica Nacionalne udruge ugostitelja postala je Jelena Tabak. “Došli smo do informacija o tome kad se što otvara put naše Nacionalne udruge ugostitelja. Smatramo da epidemiju treba iskorijenit, da se treba slušati struka, uz adekvatnu nadoknadu financijskih mjera poduzetnika koji nemaju pravo na rad. Stava smo da otvaranje treba ići postupno. Želimo ući čisto u sezonu. Ima i sada nekih objekata kojima je trebala biti špica sezone. Držimo da je neprihvatljivo da se kafići otvaraju nakon hotela i restorana. Mi jesmo partner stožeru, u stožeru ne sjede ugostitelji, mi se ne petljamo u epidemiologiju. Odredite što se može raditi da se ne ugrozi zdravlje, a ne tko može raditi. Problem je što mnogi ne mogu raditi, a drugi rade njihov posao. Npr. meni kava nije bila core biznis, a sada je prodajem jer imam kava aparat, dok kafići ne mogu.”, rekla je Tabak za N1 Televiziju.

Zadarska županija: 39

9:21 – Na području Zadarske županije 39 je novozaraženih osoba koronavirusom. Novoooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(13), Benkovac(5) i Biograd(1) te općina Bibinje(1), Gračac(1), Pašman(1), Poličnik(2), Posedarje(5), Privlaka(1), Ražanac(2), Sukošan(2), Sv.Filip i Jakov(3), Škabrnja(1) i Zemunik Donji(1). Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 245 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 1060 stanovnika. U Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 26 bolesnika od kojih je 4 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na liječenju su 3 pacijenata oboljela od koronavirusa. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su dva kršenja mjere samoizolacije

Istarska županija: 9

9:12 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 240 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 9 novozaraženih osoba s područja županije. Za 6 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 1 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Sisak (1). U epidemiološkoj obradi nalaze se 2 osobe. Izliječeno je 16 osoba. Trenutno je 139 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 899 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 40 osoba, od toga su 4 osobe u respiracijskom centru. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminule su dvije COVID-19 pozitivne osobe (1939. i 1943. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Sisačko-moslavačka županija: 54

8:48 – Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji pedeset i četiri su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o petnaest osoba s područja grada Siska, trinaest osoba s područja grada Petrinje, deset osoba s područja grada Novske, osam osoba s područja grada Kutine, tri osobe s područja grada Gline, dvije osobe s područja općine Martinska Ves, dvije osobe s područjaopćine Lekenik te jednoj osobi s područja grada Popovače

Koprivničko-križevačka županija: 26

8:26 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno 26 novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 147 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 19 osoba, a na bolničkom liječenju trenutno se nalazi 29 osoba.

Požeško-slavonska županija: 16

8:13 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivan 141 slučaj zaraze korona virusom (COVID-19), 107 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 34 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 214 osoba, a ukupno je testirano 25999 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 127 uzoraka, od kojih je 16 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Slovenija uskoro popušta mjere

7:22 – Zahvaljujući poboljšanju epidemiološke situacije u većini Slovenije uskoro se uz određene uvjete “otvaraju” skijališta, idući tjedan opet počinje nastava u nižim razredima osnovnih škola, a otvaraju se i tržnice, frizerski saloni i čistionice, te mehaničarski servisi, objavila je u srijedu kasno navečer slovenska vlada. U devet od 12 regija, onima s boljom epidemiološkom slikom, od subote će skijališta ponovno raditi, a skijati mogu oni s negativnim testom na koronavirus, potvrdio je nakon sjednice premijer Janez Janša.

Od idućeg utorka u istim se regijama otvaraju vrtići i nastava za učenike prvih triju razreda osnovne škole, ali uz sve protuepidemijske mjere i negativan test na koronavirus za odgajatelje i učitelje koji će se testirati dan prije. Ponovno je dopušten rad tržnica, kioska, servisa za čišćenje, frizerskih i sličnih usluga, dimnjačarske usluge, a otvaraju se i trgovine s opremom za djecu. Popuštanje dosadašnjih restriktivnih mjera važit će u Središnje-slovenskoj, Gorenjskoj, Primorsko-Notranjskoj, Obalno-kraškoj, Koroškoj, Podravskoj, Pomurskoj, Savinjskoj i Zasavskoj regiji, dok u Goriškoj Posavskoj regiji i Jugoistočnoj Sloveniji dosadašnje restrikcije ostaju, ali bi one predviđene kriterije za popuštanje mjera mogle ispuniti vrlo brzo, kazao je Janša.

“Vlada će idućih dana o tome ponovo odlučivati, strogo se pridržavajući kriterija i uz kontrolu jer je epidemiološko stanje u zemlji i dalje vrlo ozbiljno”, kazao je Janša.

Što se tiče uvjeta za ulazak u Sloveniju za putnike iz prostora EU-a i Schengena, odlučeno je da oni mogu ući bez određivanja obvezne karantene ili negativnog testa na koronavirus, pod uvjetom da taj boravak ne traje duže od 12 sati, i to u slijedećim slučajevima: ako u Sloveniji imaju nekretninu ili zemljište, zbog skrbi o članovima obitelji ili imovini, zbog kontakta s djetetom i nekim drugim izuzetnim slučajevima.

Nuspojave na cjepivo

7:02 – U Hrvatskoj je do sada protiv koronavirusa cijepljeno gotovo 55 tisuća ljudi. Prijavljene su 173 nuspojave, od kojih se 166 odnosi na Pfizer/BioNTechovo, a 7 na Modernino cjepivo. Od svih prijavljenih nuspojava analizirano ih je za sada 116. HALMED do sada nije zaprimio nijednu prijavu sumnje na nuspojavu sa smrtnim ishodom. “Do sad je oko 80 posto prijava ocjenjeno neozbiljnim. Radilo se o blažim simptomima poput temperature i boli na mjestu primjenje cjepiva. Oko 20 posto je ozbiljnijih prijava – svrbež, osip i koprivnjača, no primijenjeni su odgovarajući lijekovi i svi su se oporavili”, tvrdi glasnogovornica HALMED-a Maja Bašić, javlja HRT.

Dodaje da su zaprimljene dvije prijave neželjenih događaja sa smrtnim ishodima. Radilo se, tvrdi o događajima koji su vremenski povezani s primjenom cjepiva, za koje nema uzročno-posljedične povezanosti s cijepljenjem. Također, dvije doze cjepiva nisu ispravno aplicirane, primjenjeno je nerazrijeeđeno cjepivo, ali nije bilo nuspojava. “Mi ne očekujemo da će se bilo što osobama sa koncentriranijim cjepivom dogoditi, ali će ih se pažljivo pratiti”, kaže ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Nuspojave se najčešće pojavljuju u roku od nekoliko sati do dva dana.

Muškarac u Njemačkoj umro nakon reinfekcije

7:01 – Muškarac koji se drugi puta zarazio koronavirusom umro je u Njemačkoj, objavili su dužnosnici, što je vjerojatno prvi puta u toj zemlji da je netko podlegao bolesti nakon reinfekcije. Sedamdesettrogodišnji muškarac koji je živio u jugozapadnoj saveznoj pokrajini Baden-Wuerrtemberg prvi put se razbolio u travnju. Ponovno se zarazio u prosincu, a pozitivan test je dobio početkom siječnja. Umro je od upale pluća uzrokovane covidom-19 i multiorganskog zatajenja koje je uzrokovala sepsa.

Stefan Brockmann, iz savezne službe za zdravstvo, rekao je za agenciju dpa da nema naznaka da je bio zaražen jednim od novih sojeva virusa. Muškarac je imao druge zdravstvene probleme i nije razvio snažan imunitet kada je prvi put bio zaražen. Izgledi da se netko ponovno zarazi koronavirusom su male, iako postoje izolirani slučajevi kada ljudi nisu razvili dovoljno antitijela koja bi ih zaštitila nakon prve infekcije. Ovo je, koliko se zna, treći slučaj u svijetu da je netko umro nakon reinfekcije, pišu lokalni mediji.

Britanija i Portugal i dalje ruše rekorde umrlih

7:00 – Velika Britanija ponovno je u srijedu imala rekordni broj umrlih od koronavirusa kao i Portugal u kojem je i broj oboljelih narastao za 40 posto u odnosu na dan ranije. U Velikoj Britaniji je u srijedu umrlo još 1820 oboljelih od novog koronavirusa, novi crni dnevni rekord od početka pademije. Uz te podatke ministarstva zdravstva ukupan broj umrlih u Britaniji iznosi 93.290, najviše u Europi. U 24 sata, prijavljeno je 38.905 novozaraženih, što potvrđuje pad broja zaraženih posljednjih dana, od ukupno više od 3,5 milijuna slučajeva. Iako je broj zaraza u jasnom padu posljednjih dana, vlasti upozoravaju da se treba strpiti da to bude vidljivo i u padu hospitalizacija i smrti. Suočeni od kraja godine s porastom broja zaraza koji se pripisuje novoj zaraznijoj varijanti virusa, britanske vlasti su naredile strogu karantenu i zatvorile škole. Britanija je krenula u kampanju cijepljenja prošli mjesec i vlada želi cijepiti sve starije od 70 godina i medicinsko osoblje do sredine veljače, ili oko 15 milijuna ljudi.

Portugal je također imao u srijedu rekordni broj umrlih, njih 219, a broj novozaraženih u jednom dana je skočio s 10.455 u utorak na 14.647 u srijedu, ili 40 posto više. Bolnice su pod teškim pritiskom velikog broja oboljelih i umrlih. Zemlja s 10 milijuna stanovnika ima ukupno 581.605 zaraženih od početka pandemije. Oko 45 posto novih slučajeva zaraze koncentrirano je u području Lisabona, gdje brzo ponestaje kreveta za oboljele od koronavirusa. U sklopu nove karantene uvedene u petak, sve službe koji nisu nužne su zatvorene i ljudi su pozvani da ostanu doma. Ali škole su otvorene bez obzira na kritike koje stižu sa svih strana.