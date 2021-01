PRIJAVLJENE 173 NUSPOJAVE NA CJEPIVO: Oko 20 posto je ozbiljnijih prijava; U Njemačkoj umro muškarac koji se drugi puta zarazio

Jučer su u Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježena 902 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 3481

U Hrvatskoj je 1603 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 151

Ukupno je preminulo 4711 osoba

U svijetu je potvrđeno 96.643.566 slučajeva

Oporavilo se 69.323.391, a umrlo 2.066.003

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Slovenija uskoro popušta mjere

7:22 – Zahvaljujući poboljšanju epidemiološke situacije u većini Slovenije uskoro se uz određene uvjete “otvaraju” skijališta, idući tjedan opet počinje nastava u nižim razredima osnovnih škola, a otvaraju se i tržnice, frizerski saloni i čistionice, te mehaničarski servisi, objavila je u srijedu kasno navečer slovenska vlada. U devet od 12 regija, onima s boljom epidemiološkom slikom, od subote će skijališta ponovno raditi, a skijati mogu oni s negativnim testom na koronavirus, potvrdio je nakon sjednice premijer Janez Janša.

Od idućeg utorka u istim se regijama otvaraju vrtići i nastava za učenike prvih triju razreda osnovne škole, ali uz sve protuepidemijske mjere i negativan test na koronavirus za odgajatelje i učitelje koji će se testirati dan prije. Ponovno je dopušten rad tržnica, kioska, servisa za čišćenje, frizerskih i sličnih usluga, dimnjačarske usluge, a otvaraju se i trgovine s opremom za djecu. Popuštanje dosadašnjih restriktivnih mjera važit će u Središnje-slovenskoj, Gorenjskoj, Primorsko-Notranjskoj, Obalno-kraškoj, Koroškoj, Podravskoj, Pomurskoj, Savinjskoj i Zasavskoj regiji, dok u Goriškoj Posavskoj regiji i Jugoistočnoj Sloveniji dosadašnje restrikcije ostaju, ali bi one predviđene kriterije za popuštanje mjera mogle ispuniti vrlo brzo, kazao je Janša.

“Vlada će idućih dana o tome ponovo odlučivati, strogo se pridržavajući kriterija i uz kontrolu jer je epidemiološko stanje u zemlji i dalje vrlo ozbiljno”, kazao je Janša.

Što se tiče uvjeta za ulazak u Sloveniju za putnike iz prostora EU-a i Schengena, odlučeno je da oni mogu ući bez određivanja obvezne karantene ili negativnog testa na koronavirus, pod uvjetom da taj boravak ne traje duže od 12 sati, i to u slijedećim slučajevima: ako u Sloveniji imaju nekretninu ili zemljište, zbog skrbi o članovima obitelji ili imovini, zbog kontakta s djetetom i nekim drugim izuzetnim slučajevima.

Nuspojave na cjepivo

7:02 – U Hrvatskoj je do sada protiv koronavirusa cijepljeno gotovo 55 tisuća ljudi. Prijavljene su 173 nuspojave, od kojih se 166 odnosi na Pfizer/BioNTechovo, a 7 na Modernino cjepivo. Od svih prijavljenih nuspojava analizirano ih je za sada 116. HALMED do sada nije zaprimio nijednu prijavu sumnje na nuspojavu sa smrtnim ishodom. “Do sad je oko 80 posto prijava ocjenjeno neozbiljnim. Radilo se o blažim simptomima poput temperature i boli na mjestu primjenje cjepiva. Oko 20 posto je ozbiljnijih prijava – svrbež, osip i koprivnjača, no primijenjeni su odgovarajući lijekovi i svi su se oporavili”, tvrdi glasnogovornica HALMED-a Maja Bašić, javlja HRT.

Dodaje da su zaprimljene dvije prijave neželjenih događaja sa smrtnim ishodima. Radilo se, tvrdi o događajima koji su vremenski povezani s primjenom cjepiva, za koje nema uzročno-posljedične povezanosti s cijepljenjem. Također, dvije doze cjepiva nisu ispravno aplicirane, primjenjeno je nerazrijeeđeno cjepivo, ali nije bilo nuspojava. “Mi ne očekujemo da će se bilo što osobama sa koncentriranijim cjepivom dogoditi, ali će ih se pažljivo pratiti”, kaže ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Nuspojave se najčešće pojavljuju u roku od nekoliko sati do dva dana.

Muškarac u Njemačkoj umro nakon reinfekcije

7:01 – Muškarac koji se drugi puta zarazio koronavirusom umro je u Njemačkoj, objavili su dužnosnici, što je vjerojatno prvi puta u toj zemlji da je netko podlegao bolesti nakon reinfekcije. Sedamdesettrogodišnji muškarac koji je živio u jugozapadnoj saveznoj pokrajini Baden-Wuerrtemberg prvi put se razbolio u travnju. Ponovno se zarazio u prosincu, a pozitivan test je dobio početkom siječnja. Umro je od upale pluća uzrokovane covidom-19 i multiorganskog zatajenja koje je uzrokovala sepsa.

Stefan Brockmann, iz savezne službe za zdravstvo, rekao je za agenciju dpa da nema naznaka da je bio zaražen jednim od novih sojeva virusa. Muškarac je imao druge zdravstvene probleme i nije razvio snažan imunitet kada je prvi put bio zaražen. Izgledi da se netko ponovno zarazi koronavirusom su male, iako postoje izolirani slučajevi kada ljudi nisu razvili dovoljno antitijela koja bi ih zaštitila nakon prve infekcije. Ovo je, koliko se zna, treći slučaj u svijetu da je netko umro nakon reinfekcije, pišu lokalni mediji.

Britanija i Portugal i dalje ruše rekorde umrlih

7:00 – Velika Britanija ponovno je u srijedu imala rekordni broj umrlih od koronavirusa kao i Portugal u kojem je i broj oboljelih narastao za 40 posto u odnosu na dan ranije. U Velikoj Britaniji je u srijedu umrlo još 1820 oboljelih od novog koronavirusa, novi crni dnevni rekord od početka pademije. Uz te podatke ministarstva zdravstva ukupan broj umrlih u Britaniji iznosi 93.290, najviše u Europi. U 24 sata, prijavljeno je 38.905 novozaraženih, što potvrđuje pad broja zaraženih posljednjih dana, od ukupno više od 3,5 milijuna slučajeva. Iako je broj zaraza u jasnom padu posljednjih dana, vlasti upozoravaju da se treba strpiti da to bude vidljivo i u padu hospitalizacija i smrti. Suočeni od kraja godine s porastom broja zaraza koji se pripisuje novoj zaraznijoj varijanti virusa, britanske vlasti su naredile strogu karantenu i zatvorile škole. Britanija je krenula u kampanju cijepljenja prošli mjesec i vlada želi cijepiti sve starije od 70 godina i medicinsko osoblje do sredine veljače, ili oko 15 milijuna ljudi.

Portugal je također imao u srijedu rekordni broj umrlih, njih 219, a broj novozaraženih u jednom dana je skočio s 10.455 u utorak na 14.647 u srijedu, ili 40 posto više. Bolnice su pod teškim pritiskom velikog broja oboljelih i umrlih. Zemlja s 10 milijuna stanovnika ima ukupno 581.605 zaraženih od početka pandemije. Oko 45 posto novih slučajeva zaraze koncentrirano je u području Lisabona, gdje brzo ponestaje kreveta za oboljele od koronavirusa. U sklopu nove karantene uvedene u petak, sve službe koji nisu nužne su zatvorene i ljudi su pozvani da ostanu doma. Ali škole su otvorene bez obzira na kritike koje stižu sa svih strana.